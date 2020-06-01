Нарвский замок: начались работы по укреплению северной крепостной стены ГАЛЕРЕЯ

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В Нарвском замке начались работы по восстановлению северной крепостной стены, выходящей на Петербургское шоссе.

Разрушающая стена замка изрядно портила первое впечатление об Эстонии пересекающих границу туристов. Нарвитяне при этом еще и переживали за сохранность своего исторического наследия.

Работы проводятся в рамках крупного европейского проекта, включающего реконструкцию Западного двора Нарвского замка, а также сооружение нового музейного объекта на месте развалин старой казармы и порохового амбара в Ивангородской крепости.

Как рассказал нашему изданию директор Нарвского музея Иво Пости, работы, финансируемые на эстонской стороне Эстонским правительством через Министерство культуры ЭР, начались в этот понедельник и продлятся до конца текущего года. Первый этап реконструкции Западного двора предусматривает восстановление прямого участка северной крепостной стены на всем ее протяжении от административного здания музея. Самой главной задачей этого этапа для сотрудников йыхвиской фирмы «Скандек эхитус», являющейся долговременным партнером Нарвского музея по реконструкции замка, станет глубокий подкоп под стену с целью проведения гидроизоляции. Будут проложены трубы, выводящие ливневые стоки с территории замка. До сих пор стоки не имели возможности выхода и разрушали основание стены.

Второй важной частью станет облицовка стены, обрушившейся около пяти лет тому назад. Будет, по словам Пости, снесена пограничная будка, пристроенная к стене, а саму стену также покроют гидроизоляцией.

Во время этих работ вход на территорию замка будет открыт. Другие строительные работы, планируемые уже на следующий год, затронут практически всю территорию замка. Будут проведены новые коммуникации, включая электрические. В землю будут закопаны специальные контейнеры для электрооборудования высокой мощности, что позволит проводить на территории замка большие концерты. Будет оборудован детский уголок, несколько перестроен сад Карла Линнея, установлены шесть старинных пушек. Внутри бастиона Кристервал появится новый объект с небольшой выставкой, а на бастионе будет оборудована площадка для пикников и проведения свадеб.

Но главным моментом грядущего строительства станет, пожалуй, совершенно новый туристический объект, который позволит гуляющим по променаду и Липовке сократить путь в замок. Для этого со стороны Липовой Ямки в замок проведут тоннель с круговой лестницей, по которой можно будет подняться в Западный двор или спуститься оттуда.

Иво Пости:

- Сегодня территория нашего замка по доступности мало чем отличается от средневековой крепости. Попасть в него можно только через двое ворот. А подходов к современному замку должно быть несколько. Не забыто в этом плане, кстати, и желание горожан построить крытый мостик из замка через Петербургское шоссе в Старый город, на улицу Лидии Койдула. Проект имеется, дело только за финансированием.

Что касается надежности склона у реки, на котором стоит сам замок и который в силу времени и климата тоже продолжает разрушаться, Иво Пости отметил, что меры, предпринятые в этом году, а именно натянутая по всему склону металлическая сетка, являются необходимым, но недолговременным решением, спасающим пока от разрушения только променад.

Иво Пости:

- Чтобы замок уверенно стоял на своем месте еще и 50, и 100 лет, нужно искать более серьезные решения. Температура и погода продолжают делать свое разрушительное дело, поэтому предстоит начинать эту работу уже сейчас. Надо понимать, что Инспекция по охране старины не позволит там делать что угодно. Например, мы не можем просто взять и залить там все в бетон, это было бы некрасиво и неправильно.

- Для решения проблемы нужны оригинальные решения, которые, скорее всего, стоит подсмотреть у скандинавов, - говорит руководитель музея, намекая на то, что в Финляндии и Норвегии, где даже каменные склоны дорог надежно укреплены, давно научились справляться с такими вызовами.

Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Татьяна Завьялова