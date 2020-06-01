Вчерашняя оппозиция стала в Нарвском горсобрании правящей коалицией

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О восстановлении в Нарвском горсобрании Центристской фракции объявила на сессии 26 ноября возглавившая ее Тамара Комлова. А уже на следующий день был подписан коалиционный договор.

Кто и сколько

Фракция KESK, включая лидера, насчитывает 9 человек: Тамару Комлову (руководителя), Тармо Таммисте (заместителя), Татьяну Стольфат, Хели Адамович, Екатерину Голубцову, Елену Каврус, Анну Коваленко, Владимира Бутузова и не сменившего партийную принадлежность реформиста Сергея Горлача. Собственно, членов Центристской партии во фракции KESK четверо - Таммисте, Комлова, Коваленко и Адамович. Вступить в ряды партии намерена Татьяна Стольфат.

А 27 ноября новая фракция подписала коалиционный договор с бывшими оппозиционерами Meie Narva, которых во франции семеро. В коалицию вошел также и не примкнувший к KESK центрист Михаил Стальнухин.

Таким образом, у бывших оппозиционеров образовалось в горсобрании Нарвы арифметическое большинство: 17 против 14-ти. Всё перевернулось на 180 градусов.

«Нет» с разным оттенком

Наш корреспондент задал лидерам нынешнего большинства одинаковый вопрос: будут ли они использовать свое численное преимущество так, как это нередко делала бывшая правящая коалиция, то есть «продавливать» нужные им решения единогласным поднятием рук на голосовании, побеждать количеством?

Тармо Таммисте с присущей ему прямотой сказал, что нужно «быть дураком, чтобы повторять ошибки предшественников», а затем пояснил, что практика принятия решений арифметическим большинством сложилась в Нарве с 2002 года, когда абсолютную власть в городе имели центристы. «Будем заново учиться демократии», - сказал он.

Тамара Комлова заявила, что работа коалиции будет строиться на других принципах. Это подтвердила и Катри Райк, сказав, что в комиссиях горсобрания обязательно будут представлены все фракции, а голосование не будет сводиться к поднятию рук по «команде». «Внутри коалиции могут быть разные мнения», - подчеркнула она.

Сергей Горлач также против «коалиционного единодушия». И уточнил, что в работе предыдущей коалиции его больше не устраивало не то, что «нужные» вопросы принимались простым большинством, а то, что этим большинством отметались предложения оппозиции. «А затем, изменив пару незначительных пунктов, они выдавали эти предложения за свои и принимали единогласно», - сказал он.

Коалиционный договор подписан. Как изменится работа горсобрания, покажет время. «На всё про всё» у новой коалиции есть 10 месяцев, до следующих муниципальных выборов.

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Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа