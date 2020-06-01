Как нарвитяне болеют коронавирусом и где заражаются чаще всего

Город / ЗдравоохранениеКак нарвитяне болеют коронавирусом и где заражаются чаще всего
Дата публикации: Сегодня, 10:12 Просмотрено: 541
Несмотря на жесткие меры самоизоляции как заболевших коронавирусом, так и контактировавших с его носителями, распространение второй волны этого заболевания в Нарве идет стремительными темпами: если на 9 ноября в городе COVID-19 был диагностирован у 139 человек, то на 25 ноября - уже у 400. Каковы истоки столь быстрого роста?
По данным Нарвской больницы
Если две недели назад нарвитян с коронавирусной инфекцией, чье состояние требовало госпитализации, отправляли в Центральную ИдаВирускую больницу, то с 22 ноября пациенты с положительным тестом на COVID находятся, по словам руководителя лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка, и в Нарвской больнице. Здесь с 23 ноября было открыто отделение для COVID положительных пациентов. По состоянию на 8 часов утра 24 ноября таких пациентов в Нарвской больнице было 15, в искусственной вентиляции легких никто из них не нуждался.
Имеющегося в Нарве оборудования для лечения ковидбольных, по словам г-жи Летюка, хватает, а для того, чтобы обеспечить COVID отделение персоналом, приходится принимать нестандартные, по ее выражению, решения и вводить существенные изменения в организацию работы в других отделениях. Не исключено, что на определенном этапе нужно ограничить плановое лечение. По данным скорой помощи, в течение двух последних недель 18 пациентов-нарвитян с диагностированным COVID были доставлены в Ида-Вирускую центральную больницу, сообщившую в свою очередь о создании дополнительной зоны лечения пациентов с COVID-19 в связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-Вирумаа.
По словам зав. отделением скорой помощи Нарвской больницы Евгения Гужовского, в последние полторы недели нагрузка на скорую помощь в Нарве значительно возросла: «В последнее время у нас много пациентов, которые дали положительный результат на ковид. В один момент у нас даже возникли сложности с обслуживанием вызовов, поэтому нам пришлось привлечь дополнительные бригады из Силламяэ и Йыхви».
Одни болеют бессимптомно, другие нуждаются в госпитализации
В семье нарвитянки Ирины (имя изменено – ред.) коронавирусом переболели все, кроме младшего сына. Если ребенок перенес болезнь бессимптомно, а муж, потемпературив пару дней и попив жаропонижающее, быстро пошел на поправку, то у Ирины заболевание проходило тяжело. Температура появлялась волнами, женщина сбивала ее парацетамолом. Поначалу легкий кашель перешел в сильный. Примерно неделю она не ощущала вкуса пищи, не хотела есть. Расстроилась работа желудочнокишечного тракта. На рентген легких, пока не завершена активная стадия заболевания, ее не направляют. Если станет плохо, рекомендовано вызывать скорую.
К дню, когда проходит наша беседа, Ирина (хоть кашель полностью ее не отпустил) уже сделала повторный тест на Covid-19 и с нетерпением ожидает, что он покажет отрицательный результат. Старший сын уже таковой получил. «У сына сегодня праздник, - радуется Ирина. - Позвонили из Департамента здоровья Эстонии и сообщили, что он может жить обычной жизнью. Пришел конец его заточению. Надеюсь, что и нас с мужем это вскоре ожидает». Утверждение о том, что молодые люди и школьники переносят заболевание коронавирусной инфекцией Covid-19 легче, чем взрослые, не всегда оправдано. Шестиклассник одной из нарвских школ отлежался с подтвержденным диагнозом Covid-19 дома, при этом подростка беспокоила только временами повышавшаяся температура. Его одноклассница, чей тест на коронавирус, сделанный 10 ноября, оказался положительным, уже через пару дней начала ощущать трудности с дыханием и была госпитализирована: самой девочке справиться с течением болезни оказалось не под силу, понадобилось вмешательство врачей.
Во время заболевания музыканта известной нарвской группы вместе с ним заболели четверо членов семьи. Причем, у всех были разные симптомы. Ведущий здоровый образ жизни, регулярно практикующий длительные пробежки на свежем воздухе, глава семейства не имеет хронических заболеваний и не помнит, когда принимал антибиотики. Тем не менее этот молодой мужчина, по его словам, «целую неделю мог в основном только лежать и стараться пореже моргать». Потерявший за время болезни 5 кг, он так описывает происходившее с ним: «Работоспособность на нуле, простая физическая активность быстро утомляла, голова ватная, ломота, температура, головная боль, кашель. Состояние улучшается и ухудшается волнами. Только показалось, что с утра получше, как к обеду накрывает с удвоенной силой» ...
По словам руководителя лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка, в Нарвской больнице 23 ноября было открыто отделение для COVID-положительных пациентов. Конкретно в ЭМО (отделение экстренной медицины) организована отдельная зона, где одновременно можно разместить 6 COVID-положительных пациентов.
На прошлой неделе город потрясла трагическая новость: во вторник, 17 ноября, в Нарвской больнице скончалась 46-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. На вопрос нашего издания, смогла ли инфекция спровоцировать смерть женщины, страдавшей другим тяжелым заболеванием, руководитель лечебной частью Нарвской больницы Пилле Летюка дала ответ: «У пациентки, которая умерла в Нарвской больнице, причиной смерти стало другое очень тяжелое заболевание, которым болеют чаще всего без всякой инфекции. И, к сожалению, умирают. Но любая инфекция существенно осложняет течение любого заболевания. Также нельзя полностью исключить и того, что сама инфекция могла быть причиной этого заболевания».
Причина роста – молодежь
В чем причина стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Нарве? Заведующий отделением скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский заметил, что в последнее время распространение вируса COVID-19 в Нарве связано с возрастной категорией, которая больше всего общается между собой: «Последние возникшие в Нарве очаги были связаны с различными объединениями, в которых участвует молодежь – секциями и школами. У молодых часто маловыраженная симптоматика, и поэтому они зачастую не знают, что больны, и заражают членов своих семей». По его словам, сейчас самая большая опасность кроется в том, что люди, которые не верят в опасность коронавируса, будут заражать других. «Если значительно увеличится число инфицированных людей преклонного возраста, которые имеют хронические заболевания и для которых коронавирус представляет особую опасность, то система здравоохранения в какойто момент может оказаться перегруженной. У Италии, Испании уже есть печальный опыт такого развития событий, и очень не хотелось бы, чтобы подобное повторилось и у нас», – сказал Евгений Гужовский.
Одна из педагогов, пожелавшая остаться неназванной, сказала нашему изданию, что местные школьники не видят в коронавирусе реальной опасности: «Волнообразное течение заболевания, когда сегодня человеку становится лучше, а завтра он вновь ложится в постель с температурой, может длиться до месяца. Наши же ребята при первых признаках облегчения спешат на улицу, чтобы встретиться с друзьями. И заканчиваются эти встречи новыми инфицированными».
Обеспокоенность распространением Covid-19 среди молодежи высказал и Департамент здоровья. В своем обращении к учреждениям образования от 19 ноября замдиректора этого ведомства Мари-Анне Хярма предписывает меры для снижения темпов распространения инфекции. Среди них проведение большей части часов в виде дистанционного обучения, использование помещений большей вместимости (вестибюли, конференцзалы) в часы контактного обучения, предпочтение уроков на открытом воздухе занятиям в группах. Детям с 12 лет рекомендуется носить маски.
Оплата больничного со второго дня – с 1 января 2021 года
Чтобы влияние коронавируса на здоровье населения и экономику Эстонии было менее разрушительным, правительство в прошлый четверг одобрило законопроект, согласно которому с 1 января по 30 апреля 2021 года больничный лист будет оплачиваться со второго дня заболевания. В силе остается и возможность оформить оплачиваемый карантинный лист тем, кто попадает на режим самоизоляции по причине контакта с ковидинфицированным человеком.
Наталья СОБОЛЕВА