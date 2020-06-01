Как нарвитяне болеют коронавирусом и где заражаются чаще всего

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Несмотря на жесткие меры самоизоляции как заболевших коронавирусом, так и контактировавших с его носителями, распространение второй волны этого заболевания в Нарве идет стремительными темпами: если на 9 ноября в городе COVID-19 был диагностирован у 139 человек, то на 25 ноября - уже у 400. Каковы истоки столь быстрого роста?

По данным Нарвской больницы

Если две недели назад нарвитян с коронавирусной инфекцией, чье состояние требовало госпитализации, отправляли в Центральную Ида­Вирускую больницу, то с 22 ноября пациенты с положительным тестом на COVID находятся, по словам руководителя лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка, и в Нарвской больнице. Здесь с 23 ноября было открыто отделение для COVID­ положительных пациентов. По состоянию на 8 часов утра 24 ноября таких пациентов в Нарвской больнице было 15, в искусственной вентиляции легких никто из них не нуждался.

Имеющегося в Нарве оборудования для лечения ковид­больных, по словам г­-жи Летюка, хватает, а для того, чтобы обеспечить COVID­ отделение персоналом, приходится принимать нестандартные, по ее выражению, решения и вводить существенные изменения в организацию работы в других отделениях. Не исключено, что на определенном этапе нужно ограничить плановое лечение. По данным скорой помощи, в течение двух последних недель 18 пациентов­-нарвитян с диагностированным COVID были доставлены в Ида­-Вирускую центральную больницу, сообщившую в свою очередь о создании дополнительной зоны лечения пациентов с COVID­-19 в связи с постоянным ростом заболеваемости в Ида-­Вирумаа.

По словам зав. отделением скорой помощи Нарвской больницы Евгения Гужовского, в последние полторы недели нагрузка на скорую помощь в Нарве значительно возросла: «В последнее время у нас много пациентов, которые дали положительный результат на ковид. В один момент у нас даже возникли сложности с обслуживанием вызовов, поэтому нам пришлось привлечь дополнительные бригады из Силламяэ и Йыхви».

Одни болеют бессимптомно, другие нуждаются в госпитализации

В семье нарвитянки Ирины (имя изменено – ред.) коронавирусом переболели все, кроме младшего сына. Если ребенок перенес болезнь бессимптомно, а муж, потемпературив пару дней и попив жаропонижающее, быстро пошел на поправку, то у Ирины заболевание проходило тяжело. Температура появлялась волнами, женщина сбивала ее парацетамолом. Поначалу легкий кашель перешел в сильный. Примерно неделю она не ощущала вкуса пищи, не хотела есть. Расстроилась работа желудочно­кишечного тракта. На рентген легких, пока не завершена активная стадия заболевания, ее не направляют. Если станет плохо, рекомендовано вызывать скорую.

К дню, когда проходит наша беседа, Ирина (хоть кашель полностью ее не отпустил) уже сделала повторный тест на Covid­-19 и с нетерпением ожидает, что он покажет отрицательный результат. Старший сын уже таковой получил. «У сына сегодня праздник, - ­ радуется Ирина. ­ - Позвонили из Департамента здоровья Эстонии и сообщили, что он может жить обычной жизнью. Пришел конец его заточению. Надеюсь, что и нас с мужем это вскоре ожидает». Утверждение о том, что молодые люди и школьники переносят заболевание коронавирусной инфекцией Covid­-19 легче, чем взрослые, не всегда оправдано. Шестиклассник одной из нарвских школ отлежался с подтвержденным диагнозом Covid­-19 дома, при этом подростка беспокоила только временами повышавшаяся температура. Его одноклассница, чей тест на коронавирус, сделанный 10 ноября, оказался положительным, уже через пару дней начала ощущать трудности с дыханием и была госпитализирована: самой девочке справиться с течением болезни оказалось не под силу, понадобилось вмешательство врачей.

Во время заболевания музыканта известной нарвской группы вместе с ним заболели четверо членов семьи. Причем, у всех были разные симптомы. Ведущий здоровый образ жизни, регулярно практикующий длительные пробежки на свежем воздухе, глава семейства не имеет хронических заболеваний и не помнит, когда принимал антибиотики. Тем не менее этот молодой мужчина, по его словам, «целую неделю мог в основном только лежать и стараться пореже моргать». Потерявший за время болезни 5 кг, он так описывает происходившее с ним: «Работоспособность на нуле, простая физическая активность быстро утомляла, голова ватная, ломота, температура, головная боль, кашель. Состояние улучшается и ухудшается волнами. Только показалось, что с утра получше, как к обеду накрывает с удвоенной силой» ...

По словам руководителя лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка, в Нарвской больнице 23 ноября было открыто отделение для COVID-положительных пациентов. Конкретно в ЭМО (отделение экстренной медицины) организована отдельная зона, где одновременно можно разместить 6 COVID-положительных пациентов.



На прошлой неделе город потрясла трагическая новость: во вторник, 17 ноября, в Нарвской больнице скончалась 46-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. На вопрос нашего издания, смогла ли инфекция спровоцировать смерть женщины, страдавшей другим тяжелым заболеванием, руководитель лечебной частью Нарвской больницы Пилле Летюка дала ответ: «У пациентки, которая умерла в Нарвской больнице, причиной смерти стало другое очень тяжелое заболевание, которым болеют чаще всего без всякой инфекции. И, к сожалению, умирают. Но любая инфекция существенно осложняет течение любого заболевания. Также нельзя полностью исключить и того, что сама инфекция могла быть причиной этого заболевания».

Причина роста – молодежь

В чем причина стремительного роста заболеваемости коронавирусом в Нарве? Заведующий отделением скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский заметил, что в последнее время распространение вируса COVID­-19 в Нарве связано с возрастной категорией, которая больше всего общается между собой: «Последние возникшие в Нарве очаги были связаны с различными объединениями, в которых участвует молодежь – секциями и школами. У молодых часто маловыраженная симптоматика, и поэтому они зачастую не знают, что больны, и заражают членов своих семей». По его словам, сейчас самая большая опасность кроется в том, что люди, которые не верят в опасность коронавируса, будут заражать других. «Если значительно увеличится число инфицированных людей преклонного возраста, которые имеют хронические заболевания и для которых коронавирус представляет особую опасность, то система здравоохранения в какой­то момент может оказаться перегруженной. У Италии, Испании уже есть печальный опыт такого развития событий, и очень не хотелось бы, чтобы подобное повторилось и у нас», – сказал Евгений Гужовский.

Одна из педагогов, пожелавшая остаться неназванной, сказала нашему изданию, что местные школьники не видят в коронавирусе реальной опасности: «Волнообразное течение заболевания, когда сегодня человеку становится лучше, а завтра он вновь ложится в постель с температурой, может длиться до месяца. Наши же ребята при первых признаках облегчения спешат на улицу, чтобы встретиться с друзьями. И заканчиваются эти встречи новыми инфицированными».

Обеспокоенность распространением Covid­-19 среди молодежи высказал и Департамент здоровья. В своем обращении к учреждениям образования от 19 ноября замдиректора этого ведомства Мари-­Анне Хярма предписывает меры для снижения темпов распространения инфекции. Среди них ­ проведение большей части часов в виде дистанционного обучения, использование помещений большей вместимости (вестибюли, конференц­залы) в часы контактного обучения, предпочтение уроков на открытом воздухе занятиям в группах. Детям с 12 лет рекомендуется носить маски.

Оплата больничного со второго дня – с 1 января 2021 года

Чтобы влияние коронавируса на здоровье населения и экономику Эстонии было менее разрушительным, правительство в прошлый четверг одобрило законопроект, согласно которому с 1 января по 30 апреля 2021 года больничный лист будет оплачиваться со второго дня заболевания. В силе остается и возможность оформить оплачиваемый карантинный лист тем, кто попадает на режим самоизоляции по причине контакта с ковид­инфицированным человеком.

Наталья СОБОЛЕВА