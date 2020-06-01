Горсобрание Нарвы: еще два вотума недоверия

Город / ПолитикаГорсобрание Нарвы: еще два вотума недоверия
Дата публикации: Вчера, 18:32 Просмотрено: 425
Заседание городского собрания Нарвы, прошедшее 26 ноября, не стало, как предполагалось ранее, судьбоносным. Ни выборов нового председателя ГС, ни мэра города не проводилось, эти вопросы были сняты с повестки дня решением нынешнего руководства депутатского корпуса.
На входе в здание горсобрания депутатов и гостей ждал немногочисленный пикет, организованной инициативной группой Аллы Деловой. Лозунги, точнее представленный в единственном числе плакат по прежней теме – за «народного мэра Алексея Евграфова».
Перед началом обсуждения повестки дня в горсобрании Алле Деловой дали слово, и она сообщила депутатам о числе переданных в канцелярию горуправы подписей, а также передала руководству горсобрания письма горожан.
Возможно, стать более многолюдным пикету помешал дождь
Без «острых углов» сессия не обошлась – депутат от фракции Meie Narva Антс Кутти зачитал с трибуны два новых заявления о недоверии, на этот раз исполняющей обязанности председателя Ларисе Олениной и заместителю председателя Елене Пахомовой.
Позже, в интервью нашему изданию Антс Кутти сказал, что заявления о недоверии – это не «зачистка площадки», а реакция на работу Олениной и Пахомовой, которые, по его словам, многократно и регулярно нарушали регламент городского собрания.
Лариса Оленина в коротком комментарии заявила, что «уходить из политики» не собирается, и продолжит свою деятельность в качестве депутата.
Когда состоится следующее заседание, Оленина не ответила. Напомним, если решения о новом мэре и председателе ГС не будут приняты до 11 января 2021 года, нынешний состав горсобрания будут распущен.
Заявления о недоверии, озвученные Антсом Кутти, были ожидаемы, и сенсации не произвели
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Виталий ШКОЛА
Фото: Виталий ШКОЛА