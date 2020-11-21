Нарвитяне не против ношения масок, но где же их взять? ГАЛЕРЕЯ, ВИДЕО

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В минувшую субботу во многих многолюдных местах Нарвы можно было увидеть людей в форменной одежде, выступающих в необычной роли: местные полицейские, спасатели и члены Нарвской дружины «Кайтселийт» раздавали маски и напоминали горожанам, что послезавтра в Эстонии будет введен масочный режим. Многие нарвитяне тут же задумывались: а что же они «наденут» в тот самый понедельник?

Субботней акцией было охвачено 22 автобуса, 16 торговых точек и центров торговли, поезд и несколько заправочных станций. Полиция и партнеры также побеседовали с гуляющими на Нарвском променаде.

Раздача масок и сопутствующая этому разъяснительная работа началиась в Нарве с 9 утра, на автовокзале. Основная же часть акции развернулась после полудня.

Завидев стражей порядка на входе торговых центров, некоторые посетители слегка терялись, но сообразив, в чем дело, маски с благодарностью брали и информации внимали. Однако уже вечером в социальных сетях акция попала «под обстрел» особо въедливых пользователей: «У нашей полиции что — более важных дел нет?..», «А почему этим должна заниматься полиция, а не медики, к примеру?».

- Мы хотим помочь нашим партнерам, больницам, справиться с ситуацией, а также разъяснить людям ту опасность, которая связана сейчас с посещением многолюдных мест, и поделиться эффективным средством для защиты здоровья, - поясняет участковый полицейский Нарвского отделения полиции Михаил Савосто.

Однако некоторые интернет-пользователи критично настроены и по поводу ношения масок; кто-то даже называет их «бесполезными намордниками».

Заведующий отделением скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский в своем комментарии по поводу акции утверждает, что это не так: «При ношении маски вирус выделяется меньше, уменьшается и опасность попадания вируса в организм».

Побывавшая на субботней акции инспектор Департамента здоровья Ксения Козлова выступает «за» ношение масок еще и потому, что в людных общественных местах другим способом защититься не всегда получается: «соблюдать дистанцию между людьми очень сложно».

Обогнали даже Париж

Понемногу сторонников ношения масок в Нарве прибавляется. В субботу в торговом центре FAMA это был уже почти стопроцентный охват. Понятно, что часть покупателей воспользовалась масками, полученными в ходе акции, т.н. хирургическими, но встречались и защитные средства другого типа и дизайна. Какие же из них самые правильные?

Что касается появившихся недавно в нашей жизни масок «визир» (защитный экран), то, как пояснили нам в аптеке ТЦ «Астри», при общении на человеке все равно должна быть маска. Сами аптекари так и работают. Инспектор Ксения Козлова советует нам использовать тканевые маски - как одноразовые хирургические, так и многоразовые.



Продавец Лариса, работающая в ТЦ «Фама», говорит, что сейчас озабочена поиском многоразовой маски, ведь хирургических не напасешься: нужно не забыть купить на замену, нужно выделить в бюджете дополнительный ресурс, ведь цены на них — посмотрите, как кусаются...

И мы смотрим. В том же торговом центре FAMA, а конкретно, в магазине RIMI, стоимость отдельной маски — примерно 80 центов. «Совсем с ума сошли», - слышу комментарий проходящей мимо женщины; неожиданный потому, что накануне в аптеке Benu комплект из 10 масок я приобрела за 11 евро.

- По республиканскому радио говорили, что аптеки закупают маски по цене 50 центов за 10 штук, это ж какую прибыль они имеют! - говорит нарвитянка.

Не спешу принять это на веру, но точно знаю, что ситуация с масками в Эстонии какая-то особенная.

«У себя в Висагинасе я покупаю хирургические маски по цене 30 центов за штуку», - говорит моя литовская подруга Инна. В Париже, по словам родственника Станислава, комплект из 50 масок продается за 10 евро - 20 центов за штуку.

20 масок за 12 минут

Иду искать по торговому центру FAMA, расходы на них, судя по отзывам, обещают быть скромными: 2.99 -3.99 евро за штуку.

В магазине Sportland, куда мне настоятельно советовали обратиться, таковых не имеется.

-Продали 20 штук за 12 минут, - говорит продавщица. - Позвоните в понедельник, должны подвезти.

Но, забегая вперед, скажу, что в полдень среды от новой партии здесь оставалось 30 штук. В «Астри» в субботу в продаже были только детские многоразовые маски – по цене 7 евро.

Начинаю выяснять места продажи многоразовых масок методом народного опроса, подходя к тем, на ком они уже были. Итак: бутик в MAXIMA XX, COOP, News Yorker, Prizma, Rahva Raamat. Проблема одна — товар заканчивается очень быстро.

Лично я свою проблему все же решила: в воскресенье купила две многоразовые маски в RIMI на кольце. Во вторник здесь были маски даже двух цветов.

Где не справится маска, поможет респиратор

И вот вы счастливый обладатель многоразовой маски! От своих собеседников в «Фаме» я услышала несколько вариантов ухода за маской: «Не стираю, только проглаживаю утюгом», «Стираю через день», «Обрабатываю дезинфектором каждые 12 часов» …

А вот как ставит вопрос главный специалист по коммуникациям Департамента защиты прав потребителей и технадзора Вероника Горбатенко:

- В целом мы рекомендуем смотреть инструкцию на самой маске или проконсультироваться у аптекаря. Потому что некоторые ваши действия, например, дезинфекция, могут оказаться абсолютно лишними. Есть такая наша рекомендация: даже если вы стираете при 60 градусах, все равно надо либо прогладить маску, либо положить ее в духовку, разогретую до 60 градусов. Обратите внимание: если на какой-то маске указано, что ее нельзя стирать в воде температурой выше 30 градусов, эта маска одноразовая.

Спасет ли вас маска, если в вашей семье есть больной коронавирусом?

- Если у вас близкий контакт с больным человеком, вам нужна уже не маска, а респиратор, - говорит Вероника. — Это маска другой степени защиты, она не пропускает уже больше 99 процентов частиц. В обычной ситуации лучше всего предпочесть многоразовые маски, в которые можно вкладывать сменные фильтры.

Вероника Горбатенко предупреждает, что ни одна маска не защитит вас от коронавируса, если не будут соблюдаться другие меры предосторожности: не забывайте мыть руки, соблюдать нужную дистанцию.

Государство даст каждому малоимущему две маски

Как сообщило во вторник коммуникационное бюро правительства, члены правительства считают необходимым, чтобы государство обеспечило масками социально менее защищенные слои населения. С этой целью планируется выделить всем получателям прожиточного пособия две маски многоразового использования.

Закупку масок организует Министерство финансов, которое распределит их между местными самоуправлениями, которые, в свою очередь, должны организовать раздачу масок нуждающимся в помощи.

Министр государственного управления Яак Ааб отметил, что получателей прожиточного пособия около 20 000. Это означает, что масок потребуется около 40 000.

СПРАВКА:

Подробную информацию об использовании приобретенных масок и рекомендации по их самостоятельному изготовлению можно найти на сайте департамента ЗДЕСЬ

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ