Политические реалии Нарвы: кто-то уйдет, кто-то вернется…

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Бурная политическая жизнь Нарвы, начавшаяся с вынесением вотума недоверия Алексею Евграфову и Ирине Янович, набирает обороты. Обе стороны противостояния выбрали, похоже, наступательную политику. Что ж, лучший способ обороны – нападение.

Нарву ждут судьбоносные заседания городского собрания. ФОТО: Архив «ВП + НГ»

Взаимные выпады

Последние действия «противников» выразились в том, что правящая до вотума коалиция своей властью не вынесла на повестку дня горсобрания, которое состоится сегодня, 26 ноября, вопрос о выборах нового председателя горсобрания и мэра. Но фракция Meie Narva ответным шагом планирует заявить о недоверии заместителям председателя горсобрания, членам Kodulinn Narva Ларисе Олениной, которая в отсутствие председателя руководит горсобранием, и Елене Пахомовой.

Услышьте нас!

Одновременно с напряженными политическими играми в городе беспрецедентно активизировалась общественная жизнь, выразившаяся в сборе подписей «за мэра Алексея Евграфова». Начавшаяся по инициативе Аллы Деловой кампания вышла, похоже, за рамки обозначенного ей формата. В нашу редакцию, в частности, поступил звонок из поликлиники, где сотрудники медицинского учреждения спрашивают, куда можно отнести самостоятельно собранные ими подписи, которые они «не успели собрать, когда их собирали». Не было ли это инициативой руководств Narva Haigla, не включен ли административный ресурс, ведь руководитель Нарвской больницы Олев Силланд является депутатом горсобрания, более того, членом фракции Kodulinn Narva. Мы дозвонились до него. Господин Силланд отнесся к ситуации с юмором, заявив, что о сборе подписей впервые слышит от нас и обязательно выяснит, кто этим занимался в рабочее время. Пилле Летюка, руководитель лечебной работы SA Narva Haigla, также была сильно удивлена фактом сбора подписей.

Сама же инициативная группа, возглавляемая Аллой Деловой, информирует, что на 24 ноября она готова была представить в канцелярию горуправы пакет с 2858 подписями горожан. Если к ним прибавить «самостоятельные» голоса, то число «подписантов» намного превысит порог, при котором закон обязывает городскую власть учесть и рассмотреть мнение горожан.

В интервью каналу Delfi Алексей Евграфов подчеркнул, что очень благодарен горожанам за поддержку, но предостерегает их от «резких движений», в частности, вынесения протеста на улицу. Кроме того, он заявил, что не желает, чтобы кто-то использовал его имя для самопиара.

Расстановка сил и персоналии

После голосования по вотуму недоверия расстановка сил в горсобрании существенно изменилась. Главное - Kodulinn Narva уже не имеет подавляющего большинства голосов, когда любое нужное им решение продавливалось простой арифметикой.

Семь членов Kodulinn Narva, голосовавшие за вотум, автоматически выпали из фракции, кроме того, идет формирование центристской фракции Kesk, которая образует новую коалицию с Meie Narva. Эта фракция после заседания 26 ноября может насчитывать до 9 членов. И ситуация меняется диаметрально - арифметика переходит на сторону бывших оппозиционеров.

Что же касается персоналий, то вновь образованная коалиция будет выдвигать на пост председателя горсобрания Нарвы Татьяну Стольфат, руководителя Нарвского центра социальной работы, бывшего члена Kodulinn Narva, проголосовавшую в числе семи «отступников» за вотум. Она, в свою очередь, видит своими заместителями члена Meie Narva Яну Кондрашову и центриста Тармо Таммисте. Единственным коалиционным кандидатом в мэры остается Катри Райк.

Представители Kodulinn Narva будут выдвигать прежних людей – на должность мэра Алексея Евграфова, в председатели горсобрания – Ирину Янович. Со своего поста и вообще из политики, скорее всего, уйдет Лариса Оленина.

Еще один штрих в пользу того, что победа останется за бывшими оппозиционерами – новое коалиционное соглашение выразил готовность подписать Михаил Стальнухин. А уж в «чутье на власть» Михаилу Анатольевичу не откажешь…

Впереди нас ждут судьбоносные для города заседания горсобрания. И если на сегодняшнем может случиться только заявление об очередном вотуме, то на ближайшем декабрьском должны быть приняты конкретные решения.

Виталий ШКОЛА