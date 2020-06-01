О лечении COVID - положительных пациентов в Нарвской больнице

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В связи с продолжающимся ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе и в Нарве, вечером 20 ноября Нарвская больница получила от Департамента здоровья распоряжение организовать до 4 декабря лечение COVID-положительных пациентов на 14 койках в стационаре и увеличить количество коек для COVID-положительных пациентов ЭМО (приемный покой) до четырех.

До этого Нарвская больница, по существующим порядкам, как все общие больницы, не занималась лечением данных пациентов, а после диагностики направляла в Центральную больницу Ида-Вирумаа.

Отделение для пациентов в Нарвской больнице было открыто 23 ноября и по состоянию на 12:00 24 ноября в больнице находятся на лечении 15 COVID-положительных пациентов.

В ЭМО к настоящему времени организована отдельная зона, где одновременно можно разместить 6 COVID-положительных пациентов.

В данное время открываются еще дополнительные койки для COVID-положительных пациентов, что требует изменений в организации работы терапевтического отделения.

С 24 ноября 2020 г. приостанавливается прием пациентов в отделение сестринской помощи по направлению от семейного врача (из дома).

У больницы разработан план последующих шагов, если обстановка продолжит ухудшаться.

Обращение ко всем нарвитянам! Пожалуйста, носите маски в общественных местах, держите дистанцию 2+2, не посещайте мероприятия с большим скоплением людей, не подвергайте опасности свое здоровье и здоровье своих близких!

Администрация Нарвской больницы