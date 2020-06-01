В Нарве появятся три больших рекламных телеэкрана

Дата публикации: Сегодня, 14:12 Просмотрено: 458

На Петровской площади, а также в районе супермаркетов TEMPO и кренгольмской MAXIMA будут установлены новые рекламные щиты.

Нарвитяне увидят не просто новые стенды с периодически меняющимися рекламными заставками, - на больших экраны в телевизионном режиме будут демонстрироваться ролики, как это делается сейчас на фасаде ASTRI.

Сейчас идет монтаж экрана на Петровской площади, но его «коллеги-двойники» появятся в заявленных местах в самом ближайшем будущем. Подробности о нарвских рекламных новшествах читайте в расширенном материале на сайте prospect.ee

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа