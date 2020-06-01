Новый год все-таки наступит!

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Главной приметой предстоящих праздников, Рождества и Нового года, в Нарве является установленная на Петровской площади ёлка. И главная праздничное дерево города уже заняло свое место!

Об истории новогодней «Ели-2021» нашему изданию рассказала старший специалист по благоустройству Департамента городского хозяйства Вера Михайлова. По ее словам, на выбор и установку ели был, как положено, объявлен конкурс, который выиграла фирма Martero из Кохтла-Нымме.

Ель высотой 12-14 метров росла под Йыхви, на заброшенном участке. Стоимость праздничной ели обошлась городскому бюджету примерно в 9 тысяч евро. В эту цену входит и собственно стоимость дерева, его доставка, установка, а также последующий демонтаж и утилизация.

Огни на новогодней ёлке зажгутся в воскресенье, 29 ноября.

С наступающими праздниками, дорогие читатели!

Виталий ШКОЛА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ