Выборы новых руководителей Нарвы отложены на декабрь

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В повестку ближайшего заседания Нарвского городского собрания, которое состоится в четверг, 26 ноября, не были включены выборы новых мэра и председателя горсобрания.

Заместитель председателя Нарвского горсобрания Лариса Оленина, которая временно руководит представительным органом местного самоуправления, объяснила тем, что проекты о выборах новых руководителей ко дню утверждения повестки не проработаны, передает региональное издание "Северное побережье".

На созыв собрания по поставленным депутатами вопросам Закон об организации местного самоуправления дает максимум месяц, в данном случае срок истечет 17 декабря. Этот же закон дает местному собранию максимум два месяца на избрание новых председателя собрания и мэра или старейшины волости, считая со дня освобождения предыдущих от должности. В противном случае собрание признается недееспособным, и его основной состав сменяется замещающими членами.

Кандидатом на пост мэра от новой коалиции является Катри Райк, а на пост руководителя горсобрания - Татьяна Стольфат. Оппозиция - часть фракции Kodulinn Narva - планирует выдвинуть кандидатами прежних мэра Нарвы Алексея Евграфова и председателя Нарвского горсобрания Ирину Янович.

BNS