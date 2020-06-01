Документальный фильм «Анкета»: o бывших одноклассниках и не только

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В своем новом документальном фильме «Анкета» эстонский режиссер Алена Суржикова рассказывает очень личные истории шести своих бывших одноклассников. Но, по сути, говорит Суржикова, речь идет о таких всеобъемлющих темах, как с чего начинается родина, как: удается людям сохранить важные для себя ценности в эпоху глобальных перемен, кем мы чувствуем себя, оказавшись на чужбине, и почему вообще покидаем родной дом.

Герои и создатели фильма «Анкета».

Съемки фильма проходили в шести странах, в общей сложности на экране зрители увидят около ста человек, в том числе двух президентов Эстонии и Папу Римского.

Накануне премьеры фильма в Нарве нам удалось встретиться с Аленой Суржиковой и расспросить ее подробнее о фильме, который можно будет увидеть на экране кинотеатра Apollo уже в эту субботу, 21 ноября, в рамках кинофестиваля KINOФF.

– Традиционный, но, думаю, вполне закономерный для начала вопрос: как родилась идея фильма?

– В 2009 году я неожиданно нашла в своих бумагах старую толстую тетрадку моих школьных времен с 36 вопросами, на которые 20 лет назад отвечали мои одноклассники. Наивные, но волнующие воображение юного человека вопросы о том, что такое любовь, дружба, верность, о чем мечтаешь, какие планы строишь… Я сама придумала такую анкету и просила своих друзей-семиклассников заполнить ее – мне на память. Потом стала пересматривать сохранившиеся с тех времен VHC кассеты – архив наших школьных праздников, дискотек, каких-то памятных моментов. Воспоминания, ностальгия… И вдруг подумалось – вот, живая история целого поколения! Стала созваниваться, списываться с одноклассниками и обнаружила, что жизнь разбросала нас по всему миру – кто-то живет аж в Австралии, кого-то занесло в Камбоджу, уехали в Россию, в Швецию, в Германию... Конечно, сразу возникла масса вопросов: почему покинули свою страну, сложилась ли жизнь в других краях, что осуществилось, как вообще живется вдали от дома и родных? Меня всегда интересовали эти темы – что для человека значит родина, чувствует ли он себя нужным и счастливым в своей стране или ищет свое место за ее рубежами, как делает выбор, стремится ли в эмиграции сохранить свой идентитет или в этом нет необходимости... В свое время меня буквально потрясли такие цифры: с 1989 по 1999 год из нашей маленькой Эстонии уехали 200 тысяч человек! Моя сестра, например, живет уже много лет во Франции, брат уехал в Англию, но думает вернуться. Я со своей семьей, мужем и тремя детьми тоже немало попутешествовала, жили и работали в Испании, Сербии, Таиланде, Чехии. Короче говоря, «Анкета» – это очень личное, но я хотела поговорить на общеглобальные темы, тем более что сегодня мы все свидетели огромных перемещений людей из страны в страну, массовой миграции населения в поиске лучшей жизни. Но рассуждать о таких общемировых процессах, говорить на «вечные» темы, я думаю, удобнее и понятнее, если отталкиваешься от судеб конкретных людей, тем более, хорошо знакомых, с кем у тебя есть общее прошлое.

Сергей Трофимов - муж, коллега, соратник.

- То есть от задумки до воплощения – почти 11 лет?

– Документальное кино – это всегда процесс очень длительный. В 2014 году мы с мужем (муж Алены Суржиковой – Сергей Трофимов, он же оператор фильма «Анкета», Сергей Трофимов – продюсер документального кино и телевидения, а также эксперт по закупкам, производству и дистрибуции контента, профессиональный фотограф, вместе они создали кинокомпанию Diafilm; к слову, Сергей и Алена – одноклассники – ред.) начали писать проекты, искать финансы для создания фильма. Потом непосредственная работа над собранным материалом, в которую, конечно же, вмешался коронавирус. Так что вот такой долгий путь к экрану.

– Из всего класса в вашем фильме участвуют 6 человек. По какому принципу вы их выбирали? И легко ли ваши товарищи соглашались на съемки?

– Соглашались нелегко, и готовы участвовать в фильме были далеко не все. Интересных же историй на самом деле гораздо больше, чем вместил фильм. Но нам не хотелось просто «пробежаться» по жизни как можно большего количества моих одноклассников. Мы стремились, чтобы за 90 минут, которые продолжается фильм, зрители смогли понять, почувствовать наших героев, вникнуть в их проблемы.

Съемки "Анкеты" проходили в шести странах.

– Они приезжали на съемки в Таллинн, или вы отправлялись к ним?

– Ну, во-первых, некоторые по- прежнему живут в Эстонии. В целом же съемки прошли в шести странах – помимо Эстонии это Россия, Германия, Швеция, Чехия, Камбоджа. На мой взгляд, в этом дополнительная ценность фильма – зрители смогут увидеть бытовые особенности этих стран, без рекламы. Мы сами, например, не предполагали, под что подписываемся, когда отправились в Камбоджу… К слову, Анатолий Щура, который написал музыку к «Анкете», при просмотре отснятого материала осторожно высказался: Алена, может, Камбоджу подсократим?..

– А каким образом Анатолий Щура попал в ваш фильм?

– Анатолий за кадром, а нашим композитором стал по воле случая. В серии документальных фильмов «Истории успеха», которые я снимала по заказу ETV+, был сюжет и о лидере группы «Авеню» Владимире Чердакове; брали интервью у Анатолия Щура, разговорились...И стали сотрудничать в «Анкете».

– Алена, кого вы прежде всего видите зрителями своего фильма, кому он, на ваш взгляд, будет однозначно интересен?

– Мне кажется, он будет востребован, во-первых, людьми 25-45 лет. Но, думаю, «Анкета» может вызвать интерес и принести пользу старшеклассникам – как «наглядное пособие» по истории, по урокам обществоведения, ведь там не раз возникает разговор о гражданстве, апатридах и проч. Рекламный ролик «Анкеты» – одна из историй, про Марию, которая уехала из Эстонии и живет в России – был размещен ETV+ в интернете, и, представьте себе – уже более миллиона просмотров и 160 комментариев – люди пишут, рассказывают о себе. Значит, задело!

– Наверное, это очень русская история?

– Несмотря на то, что герои фильма – бывшие ученики Таллиннской Ласнамяэской гимназии, где 20 лет назад практически все учащиеся были русскоязычными, это фильм не про русских, это про всех. После просмотра фильма в Таллинне одна эстоноязычная журналистка мне сказала: для меня стало открытием, что у русских могли быть проблемы с самоидентификацией. На что я ей ответила, что когда мои дети в Праге ходили в международную школу, где обучаются иностранцы, то они, русские, были единственными, кто декламировал на праздниках стихотворения на эстонском языке, их же эстонские сверстники читали стихи только на английском. Наверное, есть о чем задуматься.

– Обычно у создателей фильма спрашивают о какой-либо интересной истории, связанной со съемками. Интересуюсь и я.

– Их было немало. Ну, вот, например, один из наших героев работает в охране президента Эстонской Республики. И мы хотим его снять во время визита в Эстонию Папы Римского. Сам визит снимают 300 представителей различных СМИ. У нас тоже, естественно, аккредитация, мы на месте, но … не видим нашего героя. А нам-то, извините, не Папа Римский нужен. И вот в какой-то момент нашей скромной съемочной группе канцелярия президента дает, что называется, зеленый свет и реально помогает, чтобы мы успешно отсняли нашего променента, обычного человека. Ну, скажите, пожалуйста, где еще кроме как в нашей Эстонии такое возможно?!

Светлана ЗАЙЦЕВА

Документальный фильм «Анкета» можно посмотреть в рамках кинофестиваля KINOФF: суббота, 21 ноября, Нарва, ТЦ Astri, кинотеатр Apollo, 11.30; после окончания фильма приглашают на встречу с режиссером Аленой Суржиковой;

пятница, 27 ноября, Йыхви, кинотеатр Amadeus, 12.00.