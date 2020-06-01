Катри Райк: «Конкурс на организацию школьного питания – один из приоритетов нового коалиционного договора»

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Новая коалиция Нарвского горсобрания собирается, не откладывая в долгий ящик, решить целый ряд принципиальных вопросов, которые в течение последних двух лет Meie Narva уже не раз, но безрезультатно поднимала, сказала нашему изданию член фракции Катри Райк.

Так выглядит обед в Нарвской Ваналиннаской государственной школе - пока единственной в городе школе, где поставщик услуги питания был выбран на основании тендера.

Один из этих вопросов – необходимость проведения конкурса на организацию услуги питания для нарвских школьников – последний раз прозвучал в зале горсобрания за две недели до «революционной» даты 11 ноября, когда в Нарвском горсобрании произошла смена власти.

Вопрос «на 6 миллионов» не обсуждался 2 года

На сессии 29 октября руководитель фракции Meie Narva Яна Кондрашова, обращаясь к руководству городского собрания, напомнила, что прошло уже почти два года с тех пор, как тема питания учащихся вышла за пределы школьных стен – благодаря ученикам, активистам ученических самоуправлений и родителям.

Яна Кондрашова:

– В то время речь шла лишь о недовольстве ребят и их родителей качеством питания. Позже эта проблема приобрела более широкий масштаб, когда мы посредством депутатских запросов выяснили, что есть серьезная проблема по части договоров (на организацию услуги питания – ред.), заключенных более 20 лет назад. 17 февраля 2020 года мэр Нарвы Алексей Евграфов отозвал проект решения о проведении долгожданного конкурса на организацию услуги школьного питания в Нарве. Аргументом тогда мэр обозначил решение стратегической комиссии городского собрания, не одобрившей проект в существующем виде.

По мнению депутата, это было сделано с целью не допустить проект в городское собрание. После этого в марте 2020 года городская управа приняла решение направить проект на рассмотрение комиссий горсобрания, но ни до одной комиссии он так и не дошел. Весной 2020 года на проблему школьного питания в Нарве обратили внимание на министерском уровне, в результате чего в город поступили письменные предложения Министерства финансов о том, как привести в порядок организацию школьного питания в Нарве. «Но и это тоже было безрезультатно. В августе 2020 года проект решения в третий раз поступил в канцелярию городского собрания, но так и не попал на обсуждение ни в профильные комиссии, ни в городское собрание, хотя его заседаний с тех пор было назначено три. Два года важный для наших детей вопрос не может попасть на обсуждение в городское собрание», – подытожила свое обращение Яна Кондрашова, по мнению которой, подобный подход может говорить о некомпетентности со стороны руководства городского собрания или управы.

Когда же был передан в Нарвское городское собрание последний проект решения о проведении конкурса на организацию услуги питания в нарвских школах? Как сообщила нашему издания руководитель отдела культуры Нарвской горуправы Виктория Лутус, это произошло 19 августа 2020 года. Согласно проекту, конкурс должен определить поставщика или поставщиков этой услуги на ближайшие пять лет для всех 9 нарвских муниципальных школ, в которых учится свыше 5 тысяч детей. Общая стоимость услуги – свыше 6 миллионов евро.

Вместо тендера – повышение зарплат тренеров

Председатель стратегической комиссии нарвского горсобрания, а также зампредседателя горсобрания Лариса Оленина на той же сессии 29 октября, в ходе своего выступления по проекту внесения изменений в бюджет, коснулась и темы организации школьного питания. «Была предложена такая поправка, что пока еще все сложно с организацией поставки на питание, мы не будем выделять 10 тысяч евро на организацию поставки, а выделим 10 тысяч евро на оплату работы тренеров наших спортклубов, имеющих пятую категорию. Таких тренеров в Нарве всего пять, и их поддержка – давний приоритет комиссии по культуре и спорту, а также стратегической комиссии», – пояснила Лариса Оленина.

Между тем, как рассказал нам тогда же еще один депутат от Meie Narva Антон Праткунас, нарвитян беспокоит не только организация конкурса, проведение которого необходимо по закону, но в первую очередь само качество школьного питания, которое, по мнению многих родителей, давно уже оставляет желать лучшего.

Антон Праткунас:

– О низком качестве школьного питания люди не раз высказывались в социальных сетях. Недавно я участвовал во встрече депутатов Нарвского горсобрания с новым составом Нарвского молодежного парламента и, среди прочих вопросов, затронул и эту тему. Я попросил поднять руки тех ребят, кто доволен качеством школьных обедов. В зале сидело человек 25 гимназистов, руки подняли трое. И все они оказались учениками Нарвской Ваналиннаской государственной школы. А это, как мы все знаем, единственная в Нарве школа, в которой конкурс госпоставки на организацию школьного питания был проведен. И при этом стоимость питания после конкурса стала на 33 цента ниже, что тоже аргумент. В Ваналиннаской государственной школе учатся и мои дети, они тоже довольны питанием, сам я побывал там на Дне открытых дверей и очень понравилось не только качество еды, но и возможность выбора блюд.

Meie Narva: этот вопрос не забудется

Наше издание, в свою очередь, заинтересовалось, какие именно сложности в организации конкурса видела стратегическая комиссия, есть ли какие-то варианты решения возникших проблем, и когда планируется проведение конкурса на поставку услуги школьного питания. Все эти вопросы еще две недели назад были направлены «Нарвской газетой» в канцелярию Нарвского городского собрания, но никаких ответов получено не было, связаться с Ларисой Олениной по телефону также не удалось.

Депутат Meie Narva Катри Райк на вопрос нашего издания, как после смены власти будет решаться вопрос о проведении конкурса на организацию школьного питания, ответила, что этот вопрос станет одним из приоритетов нового коалиционного договора.

Катри Райк:

– Мы сейчас готовим коалиционный договор. Пока он в стадии обсуждения, в состоянии черновика. Но конкурс обязательно будет. Этот вопрос не забудется, так же, как и вопрос с Narva Linnaleht, тема Нарвской больницы, отношение к городским развалинам, где необходим общий план действий, и другие важные вопросы, которые за эти два года поднимала наша фракция. Более конкретно об этом можно будет поговорить через несколько дней, но уже сейчас можно сказать: все эти важные для города темы сейчас на столе переговоров, и это – наши приоритеты.

Ирина ТОКАРЕВА