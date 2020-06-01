Антс Лийметс: у оппозиции было желание отомстить

Дата публикации: Сегодня, 15:19 Просмотрено: 499

В дискуссиях и интервью, в большом числе развернувшихся на страницах прессы и в сетях, приходится слышать мнения заинтересованных сторон, проигравших и победителей.

Мы же обратились к человеку, который сегодня может оставаться «над схваткой», и, тем не менее, как никто искушен в перипетиях нарвской политик и – Антсу Лийметсу, бывшему на протяжение многих лет городским секретарем Нарвы. И некоторые его мысли существенно расходятся с тем, что мы слышим от непосредственных участников событий.

- Антс, вы следите за тем, что происходит в Нарве?

- Конечно. А происходит нормальная политическая борьба. В горсобрании существовала правящая коалиция, которая не хотела слышать ни слова из того, что говорит оппозиция. Вспомните, в самом начале в комиссии горсобрания не брали никого из оппозиционных депутатов. Это вызывало у них большое желание отомстить.

- Попытки предпринимались…

- Да, но неудачные. И им пришлось подождать, пока среди коалиции появились недовольные люди. А они появляются всегда, что меня не удивляет. Ожидание себя оправдало, и вотум увенчался успехом.

- Власть взяли. Ради власти?

- Сейчас у них будет трудное время. Легко отвергать старое, которым люди были недовольны. Строить новое гораздо сложнее. Посмотрим, как они с этим справятся.

- Многие расценивают голосование 11 ноября как предательство…

- Ни в коем случае. Это политические игры. Ведь тогда получается, что первым человеком, который предал, был Евграфов. Он был членом Партии реформ, а в 2005 году кандидировался в горсобрание по списку центристов. Не прошел. Я бы сказал, что депутаты у него научились.

- Что сейчас станет камнем преткновения для новой власти?

- Наследие господина Воронова. И Евграфов, и Янович получали указания от Воронова. Думаю, не только указания. Фактов у меня нет, я не Kaitsepolitsei, но думаю, что этот «дух» очень силен и продолжает жить. Об этом говорят действия горуправы. Воронов катализировал городскую политику, и с этим придется что-то делать. Ведь когда Воронов ушел, ничего не изменилось, даже комиссии остались прежними и продолжали выбранный курс.

- Думаете, всё изменится?

- Надеюсь. Тармо Таммисте сказал, что комиссии будут менять. Но не все. Это очень важно. Например, по эстонской традиции ревизионная комиссия состоит, в большинстве, из оппозиции. А кто сейчас станет оппозицией?

- Как вы относитесь к возможности возвращения на пост мэра Евграфова?

- Слышал такую фразу: «Один граф и графиня Нарвой руководить не могут». И с этим я согласен. Нужно искать кого-то другого.

-В чем, по вашему мнению, основная ошибка Алексея Евграфова?

- Роль мэра не сводится к руководству городским хозяйством. Для этого есть заместитель, есть департаменты. Он взял всё на себя и просто физически не успевал заниматься всем остальным. А главное для него – заниматься городской политикой, внешними связями, и не только с зарубежными государствами, но и с республикой, волостями, городами. Это при Евграфове пострадало довольно сильно.

- С приходом в кресло мэра Катри Райк многие связывают «эстонизацию» Нарвы…

- Смотря что называть «эстонизацией». Связи с Эстонией? Или, например, запрет русского языка? Ничего подобного не будет. А что плохого в том, что укрепятся связи с Эстонией, с Евросоюзом? Катри очень образованный человек, владеет немецким, английским. И политик сильный. Но и у нее есть свои недостатки. Если она их понимает, всё будет в порядке.

- Как вы оцениваете роль центристов в этом «перевороте»?

- Она существует, но не является основной. Они потеряли свое влияние в Нарве, когда из партии ушли депутаты горсобрания. Насколько я знаю, сейчас их осталось только трое. Никакой большой роли они не играют.

- Тем не менее, одна из первых целей оппозиции – восстановить центристскую фракцию в горсобрании.

- Восстановят, конечно. Но кто будет ее членами? Кто вообще будет избираться в Нарве от Центристской партии? Этот вопрос в свое время задавал даже премьер-министру. Вступят обратно?

- Антс, я знаю, вы воздерживаетесь от прогнозов. Но сейчас должность на плечи не давит…

- Я и сейчас стараюсь больше смотреть на факты, чем давать прогнозы. Программы новой коалиции я пока не видел, слышал только высказывания Катри Райк. Она стремится стать мэром Нарвы, не зная, насколько это трудная работа! При Евграфове очень пострадал чиновнический аппарат, ушли многие специалисты. Но аппарат есть аппарат, и даже те, кто пришли вновь, быстро входят в курс дела. И аппарат имеет очень большой вес и влияние. Таммисте правильно делал, что отделял себя от аппарата, не считал себя выше и умнее специалистов. А тот, кто так считает, долго не удержится.

- Каких еще вы ждете перемен?

- Очень надеюсь на то, что жители Нарвы на ближайших выборах проголосуют за новый состав горсобрания, в котором не будет такого, как сейчас, противостояния. Надеюсь и на то, что не будет противопоставления Эстония-Россия. В планах развития Нарвы фигурировал, в основном, Санкт-Петербург, что во многом повлияло на выбор культурной столицы Евросоюза.

Подготовил Виталий ШКОЛА