Впервые в Нарве молодежь научат, как перевоплощаться в персонажей любимых фильмов и игр

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Косплей – термин, с которым, откровенно говоря, знаком далеко не каждый нарвитянин. Тем не менее, именно в нашем городе сейчас с успехом работает креативный центр OBJEKTiCON, где профессиональные косплееры делятся личным опытом, а также рассказывают, как превратить это хобби в бизнес.

Косплей – это перевоплощение в различные роли, заключающееся в переодевании в костюмы и отыгрывании характера, пластики тела и мимики персонажей компьютерных игр, кинематографа, литературы, комиксов, аниме или манги. Косплей включает в себя изготовление костюмов и элементов атрибутики персонажа.

Креативный центр OBJEKTiCON открылся в рамках фестиваля KINOFF и будет работать до 29 ноября. В цикл мероприятий центра, большая часть которых проходит онлайн, входят тренинги, в ходе которых профессионалы отвечают на вопросы и рассказывают, как стать косплеером, начать рисовать мультфильмы, стилизовать фотографии и многое другое. Помимо тренингов, OBJEKTiCON приглашает жителей Ида-Вирумаа посетить выставку «Косплей в Эстонии», в рамках которой можно познакомиться с костюмами, созданными лучшими косплеерами страны. О том, почему все это важно и нужно для Нарвы, наше издание побеседовало с кураторами креативного центра – членом правления креативного хаба OBJEKT Антоном Осиповским и Юлией Долженковой, одной из лучших косплееров Эстонии.

Нет ли у кураторов амбиций превратить Нарву в столицу косплея?

Антон Осиповский:

– Как я уже не раз подчеркивал, OBJEKT – это ледокол, мы раскалываем лед, постоянно знакомя Ида-Вирумаа с чем-то новым: стартапами, творческой экономикой во всех ее аспектах. У нас нет цели сделать здесь столицу косплея, комиксов или творческой фотографии, для этого есть профильные творческие объединения. Наша задача – показать людям многообразие направлений творческой экономики, познакомить с интересными идеями и тем, чего могут добиться молодые предприниматели, которые эти идеи развивают. Потому что есть ребята, которые зарабатывают по 100-200 тысяч евро в год, занимаясь этим делом профессионально: есть мастерские по шитью косплей-костюмов, изготовлению париков и аксессуаров, организаторы косплей-фестивалей, судьи конкурсов, и так далее.

«Это целый мир»

Юлия Долженкова рассказала нашему изданию, что впервые услышала термин «косплей» в 2007 году, а в 2014 году впервые побывала на косплей-фестивале в Тарту. С тех пор Юлия увлеклась косплеем всерьез.

«Это целый мир», – говорит она.

Хотя для самого куратора косплей лишь хобби, она знакома со многими профессионалами как в Эстонии, так и за рубежом, и это помогло составить разнообразную, полезную и интересную программу тренингов. На каждый из них записалось по 30- 40 человек, что говорит о востребованности мероприятия. Благодаря тому, что тренинги в духе нынешнего времени проходят в онлайн-формате, в них могут принимать участие не только нарвитяне.

Одна из лучших косплееров Эстонии и куратор креативного центра нарвитянка Юлия Долженкова в костюме персонажа Мерси (Ангела) из игры Overwatch



Юлия Долженкова:

– Большую часть тренингов можно будет найти на нашей страничке в Фейсбуке. Но, конечно, тем, кто всерьез интересуется косплеем, лучше найти время и принять участие в тренингах непосредственно.

Требуется предварительная регистрация

В творческом хабе OBJEKT 21 ноября открывается поп-ап выставка «Косплей Эстонии», проводимая в рамках серии мероприятий OBJEKTiCON. Для участия в открытии требуется предварительная регистрация: https://objekt.is/ru/projects/ objekticon/.

После этого состоится панельная дискуссия.

Выставка будет работать в OBJEKTе (Линда, 2) до 29 ноября включительно, с 11 до 20 часов, вход бесплатный.

Если решили посмотреть выставку большой компанией, организаторы советуют для начала связаться с администрацией творческого хаба и уточнить время посещения: info@objekt.is, +372 550 2483.

На выставке можно увидеть костюмы лучших косплееров Эстонии, среди которых нарвитянки Юлия Долженкова и Юлия Огородник.

Ирина ТОКАРЕВА

Наша справка

Цикл мероприятий OBJEKTiCON проходит в рамках фестиваля KinoFF. Подробнее на www.kinoff.ee<http://www.kinoff.ee>