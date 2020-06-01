За власть ради власти: что стоит за вотумом недоверия

Дата публикации: Вчера, 23:37 Просмотрено: 289

Отставка мэра в Нарве происходит не в первый раз. Но еще никогда это политическое действо не сопровождалось такими страстями: уже неделю внимание горожан сосредоточено исключительно на этом вопросе.

Сбор подписей в поддержку бывшего мэра Нарвы Алексея Евграфова, отправленного в отставку 11 ноября, в эти дни проходит в помещениях туристической фирмы Okeaania, что на Пушкина, 19. На момент посещения учреждения сотрудником нашего издания документ в поддержку Алексея Евграфова подписывали мужчина и женщина. Фотографироваться для газеты они отказались, на что имеют полное право. Не дали разрешение на съемку в офисе и сотрудницы фирмы. Они пояснили свою позицию тем, что занимаются бизнесом, а не политикой. Спорное, согласитесь, утверждение. Ведь если мэр — не политик, то кто же он?



Выступления заинтересованных лиц, новые подробности «импичмента местного значения» добавляют все новые краски в картину произошедшего. И краски эти далеко не светлых тонов.

Обстановка в городе на момент вотума не была настолько критичной и катастрофической, чтобы потребовалась революция по заветам Ильича – «низы не хотят, верхи не могут». Более того, в разгар пандемии любые дополнительные потрясения обществу противопоказаны. Тем не менее – свершилось. Этот материал – попытка анализа сложившейся ситуации, итоги развития которой со 100-процентной уверенностью пока предсказать нельзя.

А меня-то за что?

Впечатление от первого интервью с Алексеем Евграфовым, состоявшееся на пороге зала заседаний городского собрания 11 ноября, где депутаты только что большинством голосов лишили его поста мэра, было однозначным: человек растерян, он явно не ожидал такого исхода. Решение было принято молниеносно, и Алексей откровенно просил дать ему паузу: «Давайте переживем сегодняшний день!».

Осмелюсь предположить, что теперь уже бывший мэр искренне полагал, что если он ответственно занимается своей непосредственной работой, то вправе рассчитывать на понимание со стороны коллег по власти. Не случайно уже в том самом первом интервью он просил прессу поблагодарить свою команду.

Работа есть работа, к ней могут быть претензии, за нее можно хвалить. Но, похоже, за работой молодой мэр совсем упустил из виду аппаратные игры, которые сопутствуют любой власти, в том числе и местной. Если есть власть, то найдутся и желающие «порулить».

Позже, «отдышавшись», Алексей Евграфов дал публичный развернутый ответ по всем «пунктам обвинения» со стороны оппозиции, закончив его словами: «Мы все любим Нарву и я верю, что наш город ждёт достойное будущее, где всё будет в гармонии: и рабочие места, и прогрессивная и самодостаточная система образования, и развитая культура, и возможности для досуга и занятий спортом. И самое главное, берегите себя и будьте здоровы!». Оптимистично.

На подготовленные позиции

В отличие от мэра, председатель горсобрания Ирина Янович, которой также грозил вотум недоверия, не стала дожидаться результатов голосования, и уже накануне судьбоносного заседания, 10 ноября, написала заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности. Видимо, в отличие от Евграфова, Янович - человек более искушенный в политических играх, и она сумела заранее просчитать ситуацию. «Общение с членами нашей фракции настораживало и напрягало», - сказала она в одном из интервью. Ушла по собственному желанию, никакого вотума недоверия ей высказано не было.

Нужно признать, что Ирине Янович несколько проще – кресло директора Кренгольмской гимназии остается за ней, депутатский мандат тоже никуда не пропадает. Можно сказать, что председатель горсобрания достойно отступила на заранее подготовленные позиции. «Мы ещё поработаем, только вперёд!», - говорит она в своем обращении к горожанам, появившемся в сети через неделю после «вотумной» сессии.

Готовы к работе

Что происходило в это время в стане инициаторов вотума недоверия? К их чести, публичного ликования и «пляски на костях» замечено не было. Победители приняли итог голосования спокойно, более того – как должное. Все без исключения говорили о готовности к работе, о заранее прописанном сценарии, о наличии кандидатур на ключевые посты в городе. В то же время, например, Тармо Таммисте, долгое время бывший мэром Нарвы, заявил, что глупо разгонять работающую команду.

Работающую! Таким образом, оппозиция косвенно признает ту самую некритичность ситуации в городе, когда требуется кардинальный и немедленный переворот. Он также подчеркнул, что к работе оппозиция готова, но как опытный аппаратчик обозначил первостепенные задачи, сугубо политические – работа с фракциями, создание новой коалиции и так далее. Все это потребует времени, а ведь пока идут эти «перестроечные» процедуры, работа горсобрания будет частично парализована…

Сбыча мечт

О том, что начинать надо с новой расстановки сил в Нарвском горсобрании, говорила и Катри Райк. Но ее личные планы выходят за рамки этой политическо-бюрократической работы: уже в первом, по горячим следам, интервью нашему изданию Катри заявила, что не отказывается от своей мечты стать мэром Нарвы и ради этого поста готова сдать депутатский мандат Рийгикогу.

Это заявление послужило неким спусковым крючком – все – и простые горожане, и общественность, и политический бомонд - стали рассматривать Катри Райк единственным кандидатом на пост мэра. Уже вовсю идут обсуждения, какие изменения она принесет в городскую жизнь и политический курс руководства города.

А ведь никто, кроме самой Катри, о ее претензиях на кресло мэра не заявлял. Да и сама она в программе ERR подчеркнула, что «называть ее кандидатом на пост мэра Нарвы пока рано».

Все мы знаем, что Катри – сильный человек, сильный политик, сильный хозяйственник: Нарвский колледж Тартуского университета и учебно-жилой комплекс Академии МВД в Нарве – тому доказательства. Есть и другие факты, показывающие, что Катри Райк своего добивается. Но не включится ли в игру третья сила, те, кто помог нарвской оппозиции перетянуть на свою сторону голоса лояльных действующей власти депутатов? Впрочем, это тема отдельного материала.

Куды бечь?

В растерянности находятся сейчас и действующие депутаты Нарвского горсобрания. Те из них, кто проголосовал за вотум, тем самым определились со своим положением. Ясна и позиция оппозиционных «слуг народа» - они в числе победителей. Остальные же, и их немало, думают о том, какое место занять в будущей конфигурации горсобрания.

Расклад сил пока неясен – Kodulinn Narva, по словам Янович, не собирается прекращать свою деятельность. В каком-то виде, с изменениями или без (если Райк «уйдет в мэры», состав изменится) останется и фракция «Наша Нарва». Ожидается появление третьей силы, Центристской фракции, восстановить которую в Нарвском горсобрании обещает Тармо Таммисте. Наверняка изменится и состав комиссий горсобрания.

Депутатам определиться нелегко. «Насиженные» места явно покачнутся, а что тут же появятся новые возможности – не факт. Вспомним демонстративный демарш по выходу ряда депутатов из Центристской партии. Сейчас это может аукнуться.

В целом, можно сказать, что расклад сил еще далеко не ясен. Многое решит заседание горсобрания, которое состоится уже через неделю - 26 ноября. Там будут выдвинуты кандидатуры председателя городского собрания, его заместителей, а затем и мэра. Мы будем держать руку на пульсе и обязательно проинформируем наших читателей о развитии ситуации.

Виталий ШКОЛА