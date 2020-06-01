Всего в Нарве 302 человека с диагнозом COVID-19

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На воскресенье, 15 ноября в Нарве коронавирус диагностирован у 302 человек.



За сутки добавилось 27 положительных результатов тестов, выздоровели 2 человека.

Всего в Ида-Вирумаа за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составляет 420,8 случая на 100 000 жителей - более, чем в два раза выше, чем по стране в среднем.

ERR