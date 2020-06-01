Viru Prospekt Всего в Нарве 302 человека с диагнозом COVID-19 » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Город / Среда обитания / ЗдравоохранениеВсего в Нарве 302 человека с диагнозом COVID-19

Дата публикации: Сегодня, 09:37 Просмотрено: 357

На воскресенье, 15 ноября в Нарве коронавирус диагностирован у 302 человек.


За сутки добавилось 27 положительных результатов тестов, выздоровели 2 человека.
Всего в Ида-Вирумаа за сутки выявили 53 новых случая заражения коронавирусом. Кумулятивная заболеваемость в Ида-Вирумаа за последние 14 дней составляет 420,8 случая на 100 000 жителей - более, чем в два раза выше, чем по стране в среднем.

ERR

Всего в Нарве 302 человека с диагнозом COVID-19
Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все