«Золотая рыбка 2020»: море позитива ГАЛЕРЕЯ

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С 3 по 8 ноября в рамках ХХIX театрального фестиваля школьных театров «Золотая рыбка 2020» на сцене нарвского ДК «Ругодив» можно было увидеть старые добрые сказки, пиратский боевик, классический водевиль, острые социальные драмы и ангельские истории.

Театральная семья театра-студия «16.komnata» (НДДТ) довольна результатами фестиваля: признание жюри заслужили спектакли каждой возрастной группы – от самых маленьких до самых взрослых.



Театральный фестиваль «Золотая рыбка» традиционно проводился весной, однако из-за пандемии коронавируса организаторам пришлось передвинуть даты его прохождения. Что ж, сам фестиваль от этого ничуть не пострадал и очень органично вписался в программу «Осенней столицы». По словам Натальи Помазан, специалиста по культуре ДК «Ругодив» и организатора мероприятия, первоначально было заявлено порядка 30 спектаклей, но в итоге 11 театральных коллективов показали 18 работ.

Наталья Помазан:

- Мы постарались распределить спектакли таким образом, чтобы их смогли посмотреть как можно больше зрителей в нынешних условиях. Для соблюдения безопасности на один спектакль приглашались классы только из одной школы, зал заполнялся наполовину. Тем не менее, считаю очень важным, что на фестивале были зрители, а нам удалось провести фестиваль в так сказать «очном», а не виртуальном режиме.

«Положительные эмоции убивают вирус»

Помимо нарвских коллективов на сцене ДК «Ругодив» выступили ребята из Силламяэ и Кохтла-Ярве. Также до Нарвы добрался и один коллектив из Таллинна - театр-студия «ВООМ» из культурного центра «Кая». И не зря: именно эта работа - инсценировка «Семи гномов» по сказке Братьев Гримм (режиссер Елена Ганина) - заслужила главный приз в младшей возрастной группе.

В старшей возрастной группе гран-при получил классический водевиль В. Соллогуба «Беда от нежного сердца», представленный театром – студией «16. komnata» (Нарвский Дом детского творчества, режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы).

В младшей возрастной группе (1-6 класс) лучшая мужская роль досталась Ивану Боборенко («Маугли», театр – студия «16. komnata»), лучшая женская роль – Дарье Морозовой («Сказка о царевне Несмеяне и веселом Иване», Солдинаская гимназия).

В старшей группе (7-12 класс) приз за лучшую мужскую роль присудили Кириллу Диденко («Это всё она», MTÜ «Teater JRG» , Кохтла–Ярве), а за женскую роль - Анастасии Портновой («Беда от нежного сердца», В.Соллогуб, театр – студия «16. komnata»). Лучшими режиссерами фестиваля 2020 года были признаны Ольга и Виталий Катунцевы (театр – студия «16. komnata»).

Режиссер Татьяна Кундозерова, чьи подопечные из разных театральных проектов, работающих в Кохтла-Ярве, тоже не уехали без призов, радуется, что в этот раз удалось заработать одну из самых ценных и любимых номинаций - «Лучший актерский ансамбль» .

Татьяна Кундозерова:

- Спектакли, показанные на этом фестивале, мы начинали готовить ещё в прошлом году. Я заметила, что за прошедшие полгода пандемии ребята заметно повзрослели, это можно отнести к плюсам нынешней ситуации. Также с сентября мы начали подготовку к новым проектам, останавливаться не собираемся. Для нас на сегодняшний день главной является фраза: «Положительные эмоции убивают вирус».

«Золотые рыбки» любят увлеченных

Главный художник Нарвы Денис Полубояров, работавший много лет сценографом в российских, эстонских и европейских театрах, сам имеет опыт участия в фестивалях «Золотая рыбка» в качестве актера. В этот раз он впервые выступал в качестве члена жюри и оказался одним из самых строгих и придирчивых судей. По его мнению, за прошедшие 29 лет изменился подход к постановочному материалу, появились новые театральные формы. В то же время, считает он, современным юным актерам немного не хватает креатива.

Денис Полубояров:

- Учитывая современные возможности интернета, хотелось бы видеть больше выдумки, первые фестивали были интереснее в этом смысле. С другой стороны, мы видим, что зрителям было представлено много острых, даже злободневных тем. Насколько это оправдано для постановки в школьных театрах? Очевидно, что да, раз актеры и режиссеры хотят высказаться, их это волнует. Хотелось бы также отметить удивительную сплоченность ребят. Радует, что дети работают от души, с огоньком, это хорошо видно из зрительного зала.

Дарья Гаврилова, актриса музыкального театра, эстрады и кино, будучи школьницей принимала участие в нарвском фестивале 11 раз. Она отмечает, что сейчас на сцене стало меньше классических произведений, а если они и выбираются для постановки, то представлены в более современной, непривычной форме. Третий член жюри, Василий Яковлев, актер театра «Ильмарине», пожелал всем участникам фестиваля постоянно учиться и совершенствоваться. На вручении наград жюри призвало юных актеров не расстраиваться, если именно им в этом году не удалось получить ту или иную награду, ведь оценка жюри всегда субъективна.

В целом своих хозяев нашли более 20 золотых рыбок, каждая из которых принесла ещё и конверт с подарочной картой. Еще порядка 30 ребят были отмечены дипломами и памятными подарками.

Продолжение следует

Организаторы надеются, что следующий, юбилейный (тридцатый!) фестиваль «Золотая рыбка 2021» состоится, как и запланировано, следующей весной. Работа по его подготовке уже началась, но если даже даты его проведения придется передвинуть, то это не станет проблемой, заверила нас Н. Помазан. Главное – чтобы юные актеры и зрители имели возможность обменяться энергией, получить положительные впечатления и удовольствие от театрального искусства.

Наша справка:

Республиканский фестиваль школьных театров «Золотая рыбка» проводится c 1992 года при поддержке Отдела культуры Нарвской городской управы и фонда Eesti Kultuurkapital.

Софья БОБОРЕНКО

Фото Софьи Боборенко

ЖЮРИ театрального фестиваля «Золотая рыбка 2020»

Дарья Гаврилова - актриса музыкального театра, эстрады и кино. Актриса Музыкально-Драматического Театра "Буфф" и театрального центра на Коломенской в Санкт-Петербурге, лауреат театральных игр на "Кубок Гертруды" и международного вокального конкурса "Поющая Маска" в жанре актёрская песня. Многократная участница фестиваля "Золотая рыбка", проводит мастер классы по актерскому мастерству.

Василий Яковлев – актер театра «Ильмарине», участник театральных проектов

Денис Полубояров – главный художник города. Участвовал в первых фестивалях «Золотая рыбка». Закончил Эстонскую Акакдемию художеств. Работал в театрах Британии, Эстонии, России.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА 2020»

ГРАН ПРИ (1-6 класс)

«Семь гномов», инсценировка по сказке Братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов», детская сказка, режиссер Елена Ганина.

Театр-студия «ВООМ», Культурный центр Кая, Таллинн

ГРАН ПРИ (7-12 класс)

«Беда от нежного сердца», В.Соллогуб, водевиль, Режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы, сценография Екатерина Аверко

Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ (1-6 класс)

Иван Боборенко, «Маугли», Редьярд Киплинг (инсценировка Е.Пермякова), сказка. Режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы, сценография Екатерина Аверко, костюмер Любовь Арефьева. Театр – студия «16 комната».

Дом детского творчества, Нарва.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ (1-6 класс), Дарья Морозова, «Сказка о царевне Несмеяне и веселом Иване», Театральный кружок 2 С класса, сказка, режиссер Любовь Скрипниченко.

Солдинаская гимназия, Нарва.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ (7-12 класс)

Кирилл Диденко, «Это всё она», по мотивам пьесы Андрея Иванова, оциальная драма. Режиссер Татьяна Кундозерова.

MTÜ «Teater JRG» Kohtla-Järve.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ (7-12 класс)

Анастасия Портнова, «Беда от нежного сердца».

Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА (1-6 класс)

Эльдар Кравчук, «Семь гномов».

Театр-студия «ВООМ», Культурный центр Кая, Таллинн.

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА (1-6 класс)

Ариана Пивоварова, «Лунный принц», Лариса Титова, сказка.

«DREAM THEATER», Молодежный центр «Улей» Силламяэ.

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА (7-12 класс)

Андрей Кекшин, «Это всё она».

MTÜ «Teater JRG» Kohtla-Järve

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА (7-12 класс)

Катарина Кютис. «Беда от нежного сердца».

Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.

II МЕСТО (1-6 класс)

«Маугли». Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.

II МЕСТО (7-12 класс)

«Это всё она», MTÜ «Teater JRG» Kohtla-Järve.

III МЕСТО (1-6 класс)

«Сказка о царевне Несмеяне и веселом Иване».

Солдинаская гимназия, Нарва.

ЛУЧШИЙ РЕЖИССЕР ФЕСТИВАЛЯ

Ольга и Виталий Катунцевы, Театр – студия «16 комната».

Дом детского творчества, Нарва.

ЛУЧШИЙ АКТЕРСКИЙ АНСАМБЛЬ

Режиссер Татьяна Кундозерова, театральный проект, Славянская основная школа г. Кохтла-Ярве.

ЛУЧШАЯ СЦЕНОГРАФИЯ

«Лунный принц». «DREAM THEATER», Молодежный центр «Улей» Силламяэ.

ЛУЧШАЯ ХОРЕОГРАФИЯ

«Семь гномов». Театр-студия «ВООМ», Культурный центр Кая, Таллинн.

ЛУЧШЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

«Это всё она». MTÜ «Teater JRG» Kohtla-Järve.

ЗА АКТУАЛЬНОСТЬ РАСКРЫТОЙ ТЕМЫ

«Не ежик». Анна Богачева, сказка. Режиссеры Ольга и Виталий Катунцевы, сценография Екатерина Аверко, Костюмер Любовь Арефьева. Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.

ЗА АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

«Здравствуйте, дети!». А.Котляр, драма. Режиссер Юлия Попова. Театральная студия «Ежики», Центр культуры, Кохтла – Ярве.

ЗА ЛУЧШУЮ ВЫДЕРЖАННОСТЬ ЖАНРА

«Беда от нежного сердца». Театр – студия «16 комната», Дом детского творчества, Нарва.