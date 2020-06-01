Коронавирус в Нарве

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Нарвская городская управа сообщила, что по состоянию на пятницу, 13 ноября, число зараженных в городе составляет 233 человека. По состоянию на 9 ноября в Нарве было 139 зараженных, то есть за четыре дня прирост составил 94 человека.

"Просим серьезно относиться к ситуации и в предстоящие выходные избегать места скопления людей. Если нет возможности избежать посещения мест скопления людей, просим пользоваться маской в общественных местах или прикрывать рот шарфом, соблюдать дистанцию, мыть руки и соблюдать другие требования Департамента здоровья, которые помогут защититься от вируса", - отмечается в сообщении горуправы.

С 12 ноября нарвские муниципальные школы перешли на дистанционное обучение, однако позднее было принято решение, что ученики 1-го, 2-го и 3-го классов с 16 ноября смогут продолжить контактное обучение.

ERR