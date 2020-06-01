Смена власти. Бывший мэр видит «руку центристов»

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Перед внеочередным заседанием горсобрания, где на повестке дня стоял вопрос о вотуме недоверия мэру и председателю ГС, были опасения, что всё закончится банальной арифметикой: простым большинством голосов коалиция «сметет» проект решения, подготовленный оппозицией. Однако, не случилось.

О том, что все на сессии будет не так просто, говорил выставленный перед зданиями горсобрания и мэрии пикет с требованиями отставки Алексея Евграфова и Ирины Янович. Пикет был зарегистрирован частным лицом, Михаилом Паншиным, и по его словам, протестующие выступали не в поддержку оппозиции, а высказывали свое личное мнение. Хотя по многим вопросам оно совпадало с оппозиционным.

Раз, и готово…

Внеочередное заседание оказалось на удивление коротким и предельно лаконичным. Два вопроса повестки дня – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру. Дело в том, что еще накануне, 10 ноября Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.

Произошло всё в течение нескольких минут, и для непосвященных такая скорость и простота решения стали неожиданностью. Но оппозиция к такому развитию событий была готова. Более того, она их и готовила.

«По собственному желанию»

«Предсказавший» на наших страницах успех вотума оппозиционный депутат Юрий Рауд подтвердил: сценарий был просчитан, и уже сегодня пройдут совещания по программе дальнейших действий. Радикальных перемен в городе он не прогнозирует, но обещает, что будут вновь подняты и решены многие вопросы, «затертые» прежней властью.

Инициатор заявления о вотуме, бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте сказал, что успех вотума – результат работы оппозиции, и сегодняшняя ситуация была предопределена.

- Если бы Янович не была уверена в успехе вотума, заявление она бы не написала, - сказал он. – И это ее заявление обсуждению и пересмотру не подлежит. Это, как если бы человек уволился по собственному желанию.

Что дальше? А дальше, уверен Таммисте, всё будет по закону – выборы председателя, затем мэра. Затем состав управы, комиссии…

- Нашей целью не является тупо взять и всех разогнать, - сказал он. – Будем обсуждать, работать, это нормальный процесс. На вопрос, будет ли он претендовать на место мэра или председателя горсобрания Тармо ответил однозначным «нет». Вопрос о том, какие кандидатуры «в обойме» у оппозиции Таммисте посчитал преждевременным и посоветовал немного подождать.

- Фамилии называть не буду, скоро всё узнаете, - закончил он.

«Спасибо центристской партии!»

Лишившийся должности Алексей Евграфов, в принципе, может вернуться в кресло мэра – если его кандидатуру вновь выдвинут и за нее проголосует достаточное количество депутатов. Пока он говорить об этом отказывается: «давайте переживем сегодняшний день!».

В причине успеха вотума Евграфов склонен обвинять даже не ставшую ее инициатором оппозицию, а «козни центристов». По его словам, большую роль сыграл курс уездных центристов на «бардак и развал власти».

Вмешался и человеческий фактор – люди пошли на поводу угроз и обещаний.

- По моим данным, именно от имени центристской партии депутатам предлагали различные блага. Это подтвержденная информация, и в случае необходимости мы ее предоставим.

Сложившееся после вотума положение в городе Евграфов назвал «очень шатким». Развал крепкой коалиции, резкая смена курса, пересмотр бюджета могут, по его мнению, привести к дисбалансу и нарушению стабильности жизни в Нарве.

Алексей также посетовал, что многое из того, что задумано, он не успел сделать, а также просил через прессу поблагодарить свою команду, тех людей, которых он «заставил работать больше, но они прекрасно с этим справились».

«Это моя мечта…»

Чтобы еще более полно увидеть сложившуюся картину с точки зрения оппозиции, мы связались с оппозиционным депутатом Катри Райк, не раз заявлявшую о том, что у нее есть свое видение жизни в Нарве.

Итогами сессии она не рада, а вот добровольной отставкой Янович – удивлена. «Но это ее решение», - сказала Катри.

- Катри, ваша команда уже начала работу. Как быстро можно ожидать результатов, предложений по новой организации власти в городе?

- Сначала нужно подумать о создании новой коалиции. В наших планах – уже 26 ноября на очередной сессии выбрать мэра и председателя.

- Вы довольно громко говорили о своих претензиях на пост мэра Нарвы…

- Да, я всегда говорила, что это моя мечта. А мечтать не вредно!

Вопрос о новых назначениях по закону должен решиться в течение месяца, если будут поданы соответствующие документы, но не больше двух – по истечении этого срока нынешний состав горсобрания должен быть распущен.

Исполнять обязанности мэра на время «безвластия» будет член городской управы и руководитель Департамента финансов Елена Голубева.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа