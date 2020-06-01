Смена власти. Бывший мэр видит «руку центристов»

ГородСмена власти. Бывший мэр видит «руку центристов»
Дата публикации: Вчера, 23:40 Просмотрено: 52
Перед внеочередным заседанием горсобрания, где на повестке дня стоял вопрос о вотуме недоверия мэру и председателю ГС, были опасения, что всё закончится банальной арифметикой: простым большинством голосов коалиция «сметет» проект решения, подготовленный оппозицией. Однако, не случилось.
О том, что все на сессии будет не так просто, говорил выставленный перед зданиями горсобрания и мэрии пикет с требованиями отставки Алексея Евграфова и Ирины Янович. Пикет был зарегистрирован частным лицом, Михаилом Паншиным, и по его словам, протестующие выступали не в поддержку оппозиции, а высказывали свое личное мнение. Хотя по многим вопросам оно совпадало с оппозиционным.
Раз, и готово…
Внеочередное заседание оказалось на удивление коротким и предельно лаконичным. Два вопроса повестки дня – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру. Дело в том, что еще накануне, 10 ноября Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.
Произошло всё в течение нескольких минут, и для непосвященных такая скорость и простота решения стали неожиданностью. Но оппозиция к такому развитию событий была готова. Более того, она их и готовила.
«По собственному желанию»
«Предсказавший» на наших страницах успех вотума оппозиционный депутат Юрий Рауд подтвердил: сценарий был просчитан, и уже сегодня пройдут совещания по программе дальнейших действий. Радикальных перемен в городе он не прогнозирует, но обещает, что будут вновь подняты и решены многие вопросы, «затертые» прежней властью.
Инициатор заявления о вотуме, бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте сказал, что успех вотума – результат работы оппозиции, и сегодняшняя ситуация была предопределена.
- Если бы Янович не была уверена в успехе вотума, заявление она бы не написала, - сказал он. – И это ее заявление обсуждению и пересмотру не подлежит. Это, как если бы человек уволился по собственному желанию.
Что дальше? А дальше, уверен Таммисте, всё будет по закону – выборы председателя, затем мэра. Затем состав управы, комиссии…
- Нашей целью не является тупо взять и всех разогнать, - сказал он. – Будем обсуждать, работать, это нормальный процесс. На вопрос, будет ли он претендовать на место мэра или председателя горсобрания Тармо ответил однозначным «нет». Вопрос о том, какие кандидатуры «в обойме» у оппозиции Таммисте посчитал преждевременным и посоветовал немного подождать.
- Фамилии называть не буду, скоро всё узнаете, - закончил он.
«Спасибо центристской партии!»
Лишившийся должности Алексей Евграфов, в принципе, может вернуться в кресло мэра – если его кандидатуру вновь выдвинут и за нее проголосует достаточное количество депутатов. Пока он говорить об этом отказывается: «давайте переживем сегодняшний день!».
В причине успеха вотума Евграфов склонен обвинять даже не ставшую ее инициатором оппозицию, а «козни центристов». По его словам, большую роль сыграл курс уездных центристов на «бардак и развал власти».
Вмешался и человеческий фактор – люди пошли на поводу угроз и обещаний.
- По моим данным, именно от имени центристской партии депутатам предлагали различные блага. Это подтвержденная информация, и в случае необходимости мы ее предоставим.
Сложившееся после вотума положение в городе Евграфов назвал «очень шатким». Развал крепкой коалиции, резкая смена курса, пересмотр бюджета могут, по его мнению, привести к дисбалансу и нарушению стабильности жизни в Нарве.
Алексей также посетовал, что многое из того, что задумано, он не успел сделать, а также просил через прессу поблагодарить свою команду, тех людей, которых он «заставил работать больше, но они прекрасно с этим справились».
«Это моя мечта…»
Чтобы еще более полно увидеть сложившуюся картину с точки зрения оппозиции, мы связались с оппозиционным депутатом Катри Райк, не раз заявлявшую о том, что у нее есть свое видение жизни в Нарве.
Итогами сессии она не рада, а вот добровольной отставкой Янович – удивлена. «Но это ее решение», - сказала Катри.
- Катри, ваша команда уже начала работу. Как быстро можно ожидать результатов, предложений по новой организации власти в городе?
- Сначала нужно подумать о создании новой коалиции. В наших планах – уже 26 ноября на очередной сессии выбрать мэра и председателя.
- Вы довольно громко говорили о своих претензиях на пост мэра Нарвы…
- Да, я всегда говорила, что это моя мечта. А мечтать не вредно!
Вопрос о новых назначениях по закону должен решиться в течение месяца, если будут поданы соответствующие документы, но не больше двух – по истечении этого срока нынешний состав горсобрания должен быть распущен.
Исполнять обязанности мэра на время «безвластия» будет член городской управы и руководитель Департамента финансов Елена Голубева.
Виталий ШКОЛА
Фото: Виталий Школа