Вотум недоверия состоялся. В Нарве меняется власть

Дата публикации: Сегодня, 13:21 Просмотрено: 287

Внеочередное заседание городского собрания Нарвы было очень коротким и предельно лаконичным. Власть сменилась.

Протестные настроения были видны уже на подступах к горсобранию.

Два вопроса повестки дня – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру.

Дело в том, что еще накануне, 10 ноября, Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.

Вопрос о новых назначениях по закону должен решиться в течение месяца, если будут поданы соответствующие документы, но не больше двух – по истечении этого срока нынешний состав горсобрания должен быть распущен.

Исполнять обязанности мэра на время «безвластия» будет член городской управы и руководитель Департамента финансов Елена Голубева.

Подробно о событии – в завтрашнем печатном номере нашего издания и в расширенном материале на cайте prospekt.ee.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа