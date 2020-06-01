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ГородВотум недоверия состоялся. В Нарве меняется власть

Дата публикации: Сегодня, 13:21 Просмотрено: 287

Внеочередное заседание городского собрания Нарвы было очень коротким и предельно лаконичным. Власть сменилась.

Протестные настроения были видны уже на подступах к горсобранию.

Два вопроса повестки дня – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру.
Дело в том, что еще накануне, 10 ноября, Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.
Вопрос о новых назначениях по закону должен решиться в течение месяца, если будут поданы соответствующие документы, но не больше двух – по истечении этого срока нынешний состав горсобрания должен быть распущен.
Исполнять обязанности мэра на время «безвластия» будет член городской управы и руководитель Департамента финансов Елена Голубева.
Подробно о событии – в завтрашнем печатном номере нашего издания и в расширенном материале на cайте prospekt.ee.
Виталий ШКОЛА
Фото: Виталий Школа

Вотум недоверия состоялся. В Нарве меняется власть
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Комментарии (2)

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сергей с.
Сегодня, 13:53
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Плохо это или хорошо-время покажет. Но несомненно одно: вновь прибывшие будут знать, что незаменимых  точно нет.
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Mossad Forever
Сегодня, 14:54
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Приостановка членства в Лейбористской партии
29 октября 2020 года Комиссия по равенству и правам человека опубликовала доклад с обвинением Лейбористской партии в нарушении закона в период лидерства Корбина, а именно в 23 случаях политического вмешательства партийного руководства в расследование жалоб на проявления антисемитизма, а также в недостаточной подготовке должностных лиц, расследующих заявления о фактах антисемитизма, и в травле заявителей. Корбин назвал выводы комиссии сильным преувеличением проблемы, вследствие чего в этот же день его членство в партии и парламентской фракции было приостановлено.

The End.

TROTSKISTSKIYE GNIDI DOPIZD_E_LIIS!



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