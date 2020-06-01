Вотум недоверия состоялся. В Нарве меняется власть

ГородВотум недоверия состоялся. В Нарве меняется власть
Дата публикации: Сегодня, 13:21 Просмотрено: 287
Внеочередное заседание городского собрания Нарвы было очень коротким и предельно лаконичным. Власть сменилась.
Протестные настроения были видны уже на подступах к горсобранию.
Два вопроса повестки дня – о вотуме недоверия мэру города Алексею Евграфову и о вотуме недоверия председателю горсобрания Ирине Янович свелись к одному – о вотуме мэру.
Дело в том, что еще накануне, 10 ноября, Ирина Янович написала заявление о том, что складывает с себя полномочия председателя горсобрания. А собравшиеся в зале депутаты семнадцатью голосами отказали в доверии и Алексею Евграфову.
Вопрос о новых назначениях по закону должен решиться в течение месяца, если будут поданы соответствующие документы, но не больше двух – по истечении этого срока нынешний состав горсобрания должен быть распущен.
Исполнять обязанности мэра на время «безвластия» будет член городской управы и руководитель Департамента финансов Елена Голубева.
Подробно о событии – в завтрашнем печатном номере нашего издания и в расширенном материале на cайте prospekt.ee.
Виталий ШКОЛА
Фото: Виталий Школа