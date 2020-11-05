«Словно другая планета»: в Нарвском музее открылась выставка, посвященная 200-летию открытия Антарктиды

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Открывшаяся в конце прошлой недели в Нарвском музее выставка Морского музея Эстонии “Белый материк зовёт - морское путешествие адмирала Беллинсгаузена” посвящена состоявшейся в прошлом году эстонской научной экспедиции в Антарктиду, а также родившемуся в Эстонии первооткрывателю этого материка.

Руководитель Нарвского музея Иво Пости, директор Морского музея Урмас Дрессен и член Полярного клуба Владимир Гусев на открытии выставки, посвященной открытию Антарктиды.

Посетители сразу же попадают в «Антарктиду»: на полу выставочного зала разместили огромную карту шестого материка, который был открыт позже всех остальных, 28 января 1820 года. Руководитель представительства Европейской Комиссии в Эстонии Кейт Касеметс, открывший выставку в Нарвском замке, отметил, что значение этого события и сегодня трудно переоценить: исследования Антарктики помогают в числе прочего прогнозировать изменения климата, борьба с которыми является приоритетом для Европейского Союза.

Честь открытия Антарктиды принадлежит уроженцу Эстонии, русскому адмиралу Фаддею Фаддеевичу Беллинсгаузену. Представитель остзейского немецкого дворянского рода, получивший при крещении имя Фабиан Готтлиб фон Беллинсгаузен, родился на Сааремаа, в 12 лет поступил в Морской кадетский корпус в Кронштадте, был участником первого кругосветного плавания русских судов под командованием Крузенштерна, а в 1819-1821 годах возглавил кругосветную экспедицию в южнополярные моря, в ходе которой и была открыта Антарктида.

На выставке представлены работы эстонских художников, созданные во время экспедиции, повторившей легендарную экспедицию Беллинсгаузена: легко можно представить, что те же морские виды были и перед глазами отважных путешественников 200 лет назад, отметил директор Морского музея Эстонии Урмас Дрессен. “Передвижная выставка рассказывает о разных аспектах научно-популярной экспедиции Антарктика 200,” - отметил Урмас Дресен. Для директора Морского музея, который также принимал участие в экспедиции, Антарктида стала «личным открытием».

Руководитель представительства Европейской Комиссии в Эстонии Кейт Касеметс открывает выставку в Нарвском замке.

«Трудно описать, насколько этот материк необычен. Для меня, например, настоящим открытием стало поведение пингвинов: они постоянно общаются, своим поведением очень напоминают людей, и наблюдать за ними чрезвычайно интересно», - рассказал Урмас Дрессен.

По его словам, несмотря на то, что информация о жизни Беллинсгаузена в Эстонии собиралась буквально по крупицам, известно о ней очень немного. «Мы знаем, например, что Беллинсгаузен, уже во время службы в России, несколько раз приезжал в Таллинн, но бывал ли он в ходе этих визитов у себя на родине на Сааремаа — неизвестно. В любом случае, это один из тех не таких уж малочисленных знаменитых эстонских морских путешественников и исследователей, которыми мы можем гордиться», - рассказал нашему изданию Урмас Дрессен. Эстонским полярникам, в разные годы проводившим исследования в Антарктиде, посвящен отдельный стенд, там можно увидеть, например, фото за работой легендарного эстонского полярника Велло Парка, трижды зимовавшего на белом материке.

А его коллега, член Эстонского Полярного клуба Владимир Гусев, также трижды зимовавший на полярных станциях, стал одним из почетных гостей на открытии выставки в Нарвском замке.

Член Полярного клуба Владимир Гусев до сих пор носит на лацкане куртки вот такой значок.

«Для науки исследования Антарктики имеют гигантское значение. Например, на станции «Восток» есть склад керна, то есть добытого при бурении специальным термобуром антарктического льда. Кусок такого льда, добытый на глубине двух километров, может рассказать о том, что происходило на Земле десятки и сотни миллионов лет назад. К примеру, обнаруживается, что керн, добытый на определенной глубине, замутнен. Оказывается, это свидетельство того, что происходили извержения вулканов», - рассказал нашему изданию Владимир Гусев. По его словам, антарктические экспедиции для него стали одними из самых ярких и незабываемых воспоминаний. «Антарктида — это словно другая планета», - поделился полярник.

Посетители выставки ступают ногами по огромной карте Антарктиды.

Морское путешествие, повторившее историческое, началось 11 июля 2019 года в Кронштадте, как и экспедиция Беллинсгаузена 200 лет назад. Для экспедиции была выбрана построенная в 1984 году на судовой верфи Jongert в Голландии из 24 видов стали моторно-парусная яхта, которую назвали “Admiral Bellingshausen”. На борту помещались 12 человек. Всего в экспедиции приняли участие более 100 человек: среди них члены экипажа, учёные, художники, общественные деятели и журналисты. В Антарктику члены команды прибыли в январе 2020 года, где вместе с президентом Эстонской Республики посетили несколько научных станций разных стран и представили приуроченную к открытию Белого материка памятную монету и блок почтовых марок. 200-летие открытия Антарктики отметили 28 января 2020 года на полярной станции Беллинсгаузена.

Выставку можно посмотреть в Нарве до лета 2021 года, позже в Курессааре. Ранее выставка была экспонирована в Тарту.