«Играй, гармонь!» – традиция продолжается

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Программа «Осенней столицы» предложила любителям фольклорной музыки фестиваль «Играй, гармонь!». В этом году он проводится 25-й раз, но с вынужденным из-за карантинных ограничений опозданием – более, чем на полгода.

Трио «Надежда»: Елена Деркач (слева) – руководитель ансамбля и его участницы Светлана Волошенюк и Надежда Рогозина (справа).

Обычно он проходил в марте. «Несмотря на трудности, – говорит председатель оргкомитета и председатель общества славянских культур «Святогор» Алла Матвеева, – надо жить дальше, давать людям позитив». И эта фестивальная традиция продолжается.

Гармонистов мало

«Играй, гармонь!», – продолжает Алла, – это общее название, на самом деле гармонистов не так много, но выступают балалаечники, аккордеонисты, баянисты, певцы, танцоры. Это коллективы из Ида-Вирумаа (Нарвы, Силламяэ, Синимяэ, Нарва- Йыэсуу). Нарва представлена коллективами национальных культурных обществ, ДК «Ругодив». Программу концерта открыло выступление вокального ансамбля «Истоки», состоящего при обществе славянских культур «Святогор». Среди других выступавших были как взрослые ансамбли, так и детские и молодежные творческие коллективы.

Раньше гармонист был первым парнем на деревне, гармонистов любили и ценили. Сейчас гармонистов (в широком смысле) мало. И часто растягивать меха приходится женщинам. Прекрасно владеет инструментом (аккордеоном) Елена Деркач – руководитель ансамбля «Ивушки» и вокального трио «Надежда». «Ивушкам» уже 20 лет, в репертуаре около 200 песен, в том числе и эстонские. Некоторые песни с эстонского на русский переводит участница ансамбля Светлана Волошенюк. «Наш репертуар бывает сложный, там и трехголосие, и четырехголосие даже, – говорит участница трио Надежда Рогозина. – Стараемся быть в тренде, в движении. Нас часто приглашают на вечера. И застольные песни поем, и танцуем. Ищем интересные песни».

Несмотря на некоторый дефицит мужчин-гармонистов, двое из них зажгли публику виртуозной игрой на баянах, это гости из Таллинна – отец и сын Иван и Игорь Ермаковы.

«Либертанго» Пьяццоллы и «Цыганочка» в их исполнении были изумительны. Недаром говорят: «Гармонь не огонь, а разогревает».

Миссия добра

Издревле люди испытывали потребность выразить свои эмоции и чувства, грусть и радость в народном творчестве, скрашивая песнями, музыкой и танцами трудовые будни и отмечая важные события в жизни. Не случайно в народных песнях так много житейской мудрости и глубоких переживаний – от печали до залихватского веселья, в них душа народная. Эта потребность сохранилась, и сопровождение любого события музыкой стало образом жизни. А еще есть необходимость общения и творческой самореализации. Именно поэтому активно работают коллективы народного творчества, где каждый может быть певцом, музыкантом, артистом. Большое удовольствие им доставляет делиться своим мастерством с другими, что было блистательно продемонстрировано со сцены ДК «Ругодив».

Надежда Москалева и веселый гармонист Вячеслав Переточкин разучили со зрителями краковяк.

Руководитель хора «Сударушка» общества Нарвамаа и детского фольклорного ансамбля «Гусельки» Надежда Москалева отмечает: «Сейчас очень мало живого общения. И такие фестивали дают возможность учиться тому, как следует общаться друг с другом. Они дают заряд положительной энергии, потому что песни дарят радость, добро и счастье. И, конечно, участие в таких праздниках очень полезно для детей. Здесь они могут посмотреть на других и что- то взять для себя – умное, хорошее, доброе».

Надежда Москалева – мастер на все руки. Она уверенно руководит детским коллективом, который показал несколько замечательных номеров. Как же здорово, что молодые люди приобщены к такому интересному и полезному делу, а Надежда выполняет эту миссию добра! Также она прекрасно владеет гармонью и вместе с Еленой Журавской, подыгрывавшей на балалайке, они спели частушки – эти коротенькие, мгновенно возникающие куплеты, которые с удивительной гибкостью откликаются на все волнующие людей вопросы. Во время перерыва Надежда и веселый гармонист Вячеслав Переточкин в фойе на втором этаже предложили всем подвигаться и повеселиться, они разучили со зрителями краковяк, после чего устроили танцевальный конкурс. А после перерыва Надежда выступила со своим взрослым хором.

В концерте также участвовали танцевальные ансамбли «Ретро», «Юн- ост», «Kullerkupp», а также ансамбль народной песни «Русичи», фольклорные ансамбли «Нарва», «Берегиня» и другие. Многие артисты – постоянные участники фестиваля «Играй, гармонь!». И здесь они снова могли встретиться, пообщаться и «подзарядиться» друг от друга, укрепить творческие связи. Вместе попеть, ведь многие песни, звучавшие со сцены, подхватывал весь зал.

Елена ЧЕПУРНОВА