Дикие раскопки лишают Нарву возможности стать богаче

Нарвский историк-краевед, студент отделения археологии Тартуского университета Илья Давыдов бьет тревогу: в опасности находится территория охранной зоны памятника археологии и архитектуры. Уже более 10 лет здесь ведутся незаконные раскопки. В последние годы число вырытых «дикими копателями» ям растет угрожающими темпами.

За год на месте исторических памятников появилось 8 новых раскопов площадью примерно 60 кв метров, глубиной до 1.5 м. Фото: Татьяна Завьялова.

Свою обеспокоенность этой ситуацией Илья выразил в открытом письме руководству города и его жителям в городской газете. А наше издание пригласил на место происходящего.

Сегодня это участок городской территории по адресу Сепа, 7А, расположенный на пересечении исторических улиц Раквере (Везенбергская) и Сепа (Кузнечная). Он входит в охранную зону археологического памятника «Историческое поселение» и архитектурного памятника «Нарвские городские укрепления».

– Северный и самый старый пригород Нарвы является объектом с большим исследовательским потенциалом. Постоянное поселение здесь существовало еще до появления города Нарвы, в дальнейшем оно многократно горело и разрушалось, поэтому есть все основания предполагать, что в толще земли содержатся находки и остатки инфраструктуры за более чем 700-летний период его существования. На этом участке сохранились также и конструкции люнета -земляного фортификационного сооружения 18-го века, за которым в силу исторической традиции закрепилось название «флешь». Данное сооружение уникально для Нарвской крепости и было сооружено на позднем этапе модернизации Нарвской крепости, – рассказывает Илья.

Но ничто на ценность этой территории сегодня не указывает: заросшее деревьями и кустарником, изрытое ямами место, бурьян, искушающий горожан использовать его для свалки, и, соответственно, современный бытовой мусор. И все это рядом с новым парком EV 100.

На вопросы нашего издания отвечает мэр Нарвы

Алексей Евграфов. Будем защищать или будем подсчитывать потери?

Заброшенность этой территории является одним из факторов, объясняющих, почему около двух десятков лет здесь ведутся незаконные раскопки. Как только в массовом доступе стали появляться средства поиска, «любители истории» с металлодетекторами начали на этом участке рыть и копать. Все, что выгоды черным копателям не сулило, сбрасывалось в отвалы. Но, может, тем самым они облегчают задачу археологов и музейных работников: ходи и собирай?- задаю я провокационный вопрос.

– Сами находки интересуют археологов мало, и только тогда имеют ценность, когда существуют в контексте, связаны с прослойками почвы, экофактами, остатками застройки и прочей инфраструктуры. Все эти элементы позволяют реконструировать объемную картину деятельности человека в прошлом. Составление пазла из крупиц информации, открытие для себя прошлого – вот это круто, это дает мощный драйв заниматься этим, на первый взгляд, бессмысленным делом, – говорит Илья Давыдов. – Когда из раскопов выброшена керамика – что мы имеем? Кучу черепков и ржавых железяк. В Нарвском музее, к примеру, хранятся коробки с находками еще с 1980-90-х годов, о которых не известно, кто, когда и где их выкопал.

Тридцать лет назад отстояли

В конце 1980-х годов, рассказывает Илья, появились планы строительства на этом месте многоэтажного жилого дома, которое уничтожило бы здесь все памятники. Археологу Александру Никитюку удалось добиться отказа от планов строительства, для чего пришлось поскандалить в горкоме и исполкоме, известить о ситуации Таллинн и поднять общественность (жителей окрестных домов). Этот конкретный случай показывает, что объединение усилий неравнодушных людей позволит сделать очень многое.

– Спустя 30 лет разрушение успешно продолжается – при попустительстве городских властей, точнее, конкретных лиц, которые, согласно действующему закону об охране памятников, несут ответственность за сохранность охранных зон и археологических объектов, находящихся на территории города, – тревожится Илья Давыдов.

Год назад он в очередной раз прогулялся по этой территории и обнаружил свежие ямы.

Нарвитянин поспешил обратиться в Департамент охраны памятников старины, а также в Департамент архитектуры и планирования Нарвской горуправы с письмом, в котором содержалось подробное описание картины разрушений.

В Нарве на его письмо не ответили. Из Таллинна отклик был получен довольно быстро, но решение проблемы было переведено на местный уровень, ибо на этом уровне, как было сказано, она и должна решаться. Однако на этом все и заглохло.

– Прихожу сюда в начале октября нынешнего года. Та же картина, только с еще большим размахом: больше ям, более крупных размеров, еще сильнее нарушен культурный слой. Помимо того, что разрушается сам культурный слой, разрушаются и остатки люнета, – переживает краевед. – Но ведь здесь – охранная зона. Возникает логичный вопрос: если отвечающие за сохранность памятников старины чиновники ничего не делают, чтобы воспрепятствовать нарушению закона, не является ли статус охранной зоны простой бумажкой, фикцией?

Еще один источник проблемы, на его взгляд, – равнодушие жильцов близлежащих домов, Сепа, 11 и Сепа, 13. «Не видеть и не слышать, что в непосредственной близости от их дворовой территории ведутся раскопки, они не могут, – размышляет краевед. – Но внимания почему-то не обращают. Возможно, даже не знают, что за всем этим стоит и, получается, молчаливо одобряют противозаконные действия».

Любители старины «по-нарвски»

Однако есть ведь в этой ситуации и «главные герои», копатели. Кто эти люди?

-Это люди, вооруженные средствами поиска и знаниями в придачу, которые они используют с целью зарабатывания денег, – поясняет Илья Давыдов.

– К нарвским патриотическим клубам они отношение имеют?

– С руководством клуба «Камерад» и многими ребятами из клуба лично знаком, уважаю. В клубе проходимцев не терпят. Но детектористы – народ в своем составе довольно пестрый и под это определение подпадают как легально действующие детектористы, так и копатели «по-черному», идейные любители истории и искатели наживы, а есть и легально действующие детектористы, которые не чуждаются «левого» заработка…Клуб проводил серию курсов, для грамотного использования металлодетекторов и повышения сознательности их владельцев, на которых обучение прошло уже несколько сотен человек. Так вот, проблема в том, что некоторые недобросовестные копатели стали теперь использовать полученные знания не на пользу, а во вред памятникам, разрушать их еще более эффективно.

Между тем, напоминает Илья, использование металлодетекторов на территории охранной зоны запрещено (исключением являются законные археологические раскопки) и является административным нарушением с солидным денежным штрафом.

Илья Давыдов: Люди, разрушающие культурный слой ради сиюминутной выгоды, совершают – сознательно или нет — преступление. Они уничтожают нашу общую историческую память и связь будущих поколений людей с прошлым.

Фото: Татьяна Завьялова.

Расширить парк EV100

Первоочередной задачей всех, кому небезразлично прошлое Нарвы – добиться, чтобы все, что еще осталось сегодня на участке Сепа, 7А из исторического наследия, больше не разрушалось, считает Илья Давыдов.

– Нужно зафиксировать степень разрушения люнета и культурного слоя как на этой, так и сопредельной территории. Затем детально исследовать территорию на предмет подготовки материалов к реставрации или какой-то умной реконструкции этого сооружения с целью экспонирования в парковом комплексе. В целом же у городской управы должно быть видение развития этой территории, сейчас его нет, – говорит краевед.

Одним из наиболее перспективных вариантов развития этой территории Илья считает расширение в сторону реки парка EV 100.

– Если в создаваемую парковую зону включить территорию бывшей инфекционной больницы, находящуюся сейчас в довольно неприглядном виде, а также территорию по Сепа, 7А вместе с остатками фортификационного сооружения, можно получить выход на речной променад. Тем самым зеленая парковая зона замкнет с севера исторический центр Нарвы. Это явилось бы реализацией возникшей еще в 1850-е годы в городской управе идеи окаймить город бульваром по внешнему периметру бастионов. Мало кто знает, что эта идея возникла в Нарве раньше всех остальных городов в Эстонии, и вот сейчас имеется шанс ее реализовать.