Есть идея, нужен план

Дата публикации: Сегодня, 10:30 Просмотрено: 50

На вопросы нашего издания отвечает бывший директор Нарвского музея, историк Эльдар Эфендиев.



– Вы разделяете мнение Ильи Давыдова, что участок по ул. Сепа, 7A - это уникальная для Нарвы территория, по своей археологической ценности даже, возможно, превосходящая Старый город?



– В 1980 г. по нашей инициативе было принято городское решение о введении охранной и регулировочной зон «Старого города», а также определен археологический статус, т.о. никакие работы не могли проводиться без предварительного археологического изучения. Северная граница зоны проходила по улице Ракверской. В указанном Вами месте расположен объект Нарвских укреплений – земляное укрепление – флешь, защищавшая равелин между бастионами Глория и Хонор. На представленной карте флешь видна как самый северный элемент системы. То, что флешь сохранилась - это невероятное благоприятное стечение обстоятельств, так как эти небольшие укрепления практически везде были утрачены. Ценность данного объекта несомненна.

– Есть ли в Нарве другие, "конкурирующие" с этим участком места, которыми стоило бы заняться еще раньше, чем 7A?

– Совсем рядом с этим участком – на противоположной стороне ул. Йыэсуу, между спусками к реке ул. Ракверской и ул. Сепа. Этот участок «интригует» уже не одно десятилетие, так как ряд исследователей ранней Нарвы предположили, что именно в этом месте могло находиться поселение Нарвия, отмеченное в Датской поземельной книге 1240 года. Жители поселения обслуживали купцов, осуществляли переправу на противоположный берег реки, а также занимались огородничеством. В этом году планировалась археологическая разведка на этом участке, но в силу некоторых обстоятельств исследование не состоялось. Так что все впереди.

– Как вы относитесь к тому, что сейчас здесь орудуют черные копатели в поисках монет и другой продаваемой старины? Это действительно столь опасно для культурного слоя?

К сожалению, такой поиск разрушает культурный слой, который невозможно восстановить в дальнейшем.

– Насколько реально городу Нарве было бы провести здесь официальные раскопки, облагородить территорию и сделать еще одной рекреационной зоной?

– Несомненно, было бы очень хорошо, если бы в Нарве проводились археологические изыскания на постоянной основе, а не только в аварийном ключе. В надежде на такую возможность наша организация ЦУ «Нарвский край» организовала в этом году Школу археологии и провела тестовые занятия со школьниками. Патроном школы стал археолог Института истории и археологии профессор Айвар Крийска. А о рекреационной зоне мы говорили вj время обсуждения Стратегии культурного развития Нарва-2030. Наше предложение о создании парка “Нарвский край”, включающего в себя объекты-памятники природы, истории и культуры было принято и включено в стратегию. Теперь дело в составлении программы и плана реализации.





Татьяна Завьялова



