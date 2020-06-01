Будем защищать или будем подсчитывать потери?

Дата публикации: Сегодня, 10:13 Просмотрено: 61

На вопросы нашего издания отвечает мэр Нарвы Алексей Евграфов.

– Есть ли у Нарвского самоуправления относительно участка Сепа, 7А какие-то планы развития ? Что мешает их осуществлению?

– После последних сообщений о незаконных раскопках мы обратились в Департамента охраны памятников старины, чтобы получить от них рекомендации или предложения, которые можно было бы предпринять. В настоящее время мы ждем ответа от Департамента с предложениями. После того, как нам поступят предложения, мы сможем решить что делать дальше с этой территорией в сотрудничестве с ними.

Проблема существовала и раньше. В прошлом году мы встречались с представителями департамента и археологом Айваром Крийском, который много занимался археологическим наследием Нарвы, чтобы организовать проведение исследований для оценки масштабов разрушений и выяснить сколько построек бывших городских укреплений здесь сохранилось. Когда будут проводиться эти исследования пока не ясно.

– Вы отмечали в своем ответе Илье Давыдову в муниципальной газете, что «В ближайшее время Нарвская горуправа в сотрудничестве с Департаментом охраны памятников старины примет решение о том, что можно сделать, чтобы предотвратить раскопки в данном месте». Появилось ли такое решение? Если нет — что Вы считаете нужным и возможным включить в этот план действий?

– В настоящее время мы ждем письма от Департамента охраны памятников старины с предложениями о том, что мы можем сделать. Эта зона, безусловно, очень ценна, и ее восстановление и изучение обязательно должны быть включены в планы действий на ближайшее будущее.

– Считаете ли Вы возможным уже в ближайшее время предпринять хотя бы минимальные, срочные меры по защите этой охранной зоны:

вырубка на этом участке деревьев и кустарника, с тем, чтобы территория лучше просматривалась;

установка знаков (щитов) «Охранная зона, раскопки запрещаются, штраф…..» (текст приблизительный);

разъяснительная работа с жителями близлежащих домов (инфолистки с телефонами, куда звонить, если замечены нарушители);

привлечение полиции к наблюдению за этим участком?

– Очистка территории от кустарника на данный момент — это тот минимум, который мы можем сделать, чтобы не допустить незаконных раскопок, и мы планируем это сделать.

Установка знаков, о том что это зона археологического наследия, возможна. Но с другой стороны, эти «черные копатели» очень хорошо знают, что это охранная зона и информационные щиты не удержат их от дальнейших нарушений.

В Narva Linnaleht были указаны данные куда звонить, если замечены нарушители. Телефон полиции 112 для фиксирования правонарушения и телефон Мадиса Туудера, старшего инспектора по охране объектов старины Департамента архитектуры и городского планирования в Нарве (+3723599052, +37253010518)

Полиция в курсе этой проблемы, но, к сожалению, невозможно организовать круглосуточную охрану со всех сторон.

Татьяна Завьялова



