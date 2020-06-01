Пеэтер Тамбу: «Заливать бетон – это не шарики надувать» Нарвитяне обеспокоены изменениями в новом символе города

Дата публикации: Сегодня, 09:09 Просмотрено: 661

Читательница нашего издания по имени Тамара, зайдя в редакцию, поделилась своими огорчениями по поводу разрушающейся или намеренно разрушаемой подушки – архитектурного сооружения, воздвигнутого во дворе учебно-жилого комплекса Эстонской Академии МВД в Нарве.

– Все сооружение сегодня выглядит «в дырочку», а ушки подушки и вовсе кто-то постарался отбить, – сокрушалась наша читательница, специально отправившаяся на прогулку по городу, чтобы хорошенько рассмотреть новую достопримечательность.

Мы вслед за ней отправились на улицу Кереса, где запечатлели новый памятник, совсем недолго отстоявший после открытия, на фото. По снимкам видно, что архитектурный знак уже не такой гладкий, каким был при его открытии. Напрашиваются вопросы: если ветра и дожди так быстро разрушают поверхность бетона, то что будет после зимы? А через несколько лет?.. Подушка, к счастью, еще не разрисована, но чьи-то попытки приложиться к ней грязной ладонью уже,

как говорится, налицо.

Нарвитянка обратила внимание, что знак стал не таким гладким как при открытии и что нашлись желающие испачкать его.



Редакция попросила прокомментировать ситуацию советника ректора Академии внутренней безопасности Пеэтера Тамбу, курировавшего строительство учебно-жилищного комплекса Академии МВД и Тартуского университета в Нарве. Также Пеэтер был одним из членов конкурсной комиссии, признавшей эту работу лучшей.

– Пеэтер, было ли запланировано, что поверхность подушки со временем покроется «дырочками», и что предпринято для того, чтобы ее не повреждали вандалы?

Пеэтер Тамбу:

– Моменты, на которые обратила внимание ваша читательница, это не плод разрушения скульптуры вандалами или погодными условиями. Это особенности скульптуры, которые были с самого начала и которые можно назвать технологическими: невозможно залить 14 (!) тонн бетона в мягкий мешок так, чтобы верхние углы были полностью им заполнены. Это же вам не шарики надувать. Что касается «дырочек», то и они были с самого начала. Это ничто иное как воздух, который невозможно полностью убрать из бетона. Если вы внимательно приглядитесь к фасаду здания Нарвского колледжа Тартуского университета на ратушной площади, то увидите на нем точно такие же. Как я и говорил уже ранее, фасад НКТУ сделан из такого же белого бетона, и уже 10 лет как здание стоит, и фасад по-прежнему свой цвет не потерял. Что касается вандализма, то бетон – материал стойкий. Хотя повредить, испортить, изрисовать можно, конечно, все. Но сохранность городского арт-объекта (любого, не только подушки) – это уже на совести горожан.

Подготовили к печати Наталья СОБОЛЕВА и Светлана ЗАЙЦЕВА