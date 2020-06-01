Новый парк отдыха – для всех возрастов

Дата публикации: Сегодня, 12:20 Просмотрено: 271

В недалеком будущем в Нарве, на улице Харидусе, может появиться зона отдыха, не имеющая аналогов в регионе.

Располагаться эта зона будет на месте территории и подлежащего сносу детского сада по адресу Харидусе, 30. Вопрос о том, что построить на этом месте, решался на конкурсной основе, была проведена поставка на сбор идей, и решение было принято в пользу проекта универсальной городской зоны отдыха, представленного архитектурным бюро Marh Studio.

Сохранить и сделать лучше

Универсальной зону отдыха можно назвать потому, что здесь предполагается создать как детские игровые площадки, так отдельные помещения и «уголки» для взрослых. Обо всем этом на публичном обсуждении проекта рассказали старший специалист по строительству Евгений Смирнов и городской художник Денис Полубояров.

Евгений Смирнов начал с того, что на территории находится немало зеленых насаждений, как деревьев, так и кустарников. И задача, по его словам, вписать будущую зону отдыха в уже имеющуюся «зеленку», ни в коем случае не вырубая насаждения.

- Нужно всё сохранить и сделать еще лучше, - сказал он. – Основная концепция – чтобы каждый, и стар, и млад, мог найти здесь себе занятие.

Кино! Каток! Гольф!

Далее Евгений подробно рассказал о том, что, собственно, будет располагаться на территории бывшего детсада. Само здание снесут до фундамента, а на этом месте основную часть площади займет крытый холл. В передней его части, выходящей на улицу Харидусе, откроется кафе примерно на 50 посетителей.

А на большой крытой площадке за «объектом питания» расположится собственно холл. Здесь, по задумке проектировщиков и архитекторов, летом можно будет демонстрировать кинофильмы, а зимой – заливать небольшой каток. Холл не отапливаемый, только крыша и ветрозащитные стены. Все постройки одноэтажные, достаточно легкие, поэтому для их возведения могут быть использованы элементы фундамента снесенного детсада.

Слева, если смотреть со стороны Харидусе, будет зона для пожилых людей. Там можно поиграть в настольные игры – шашки, шахматы, домино, в карты, почему бы нет? Этот уголок будет отделен от «шумной» зоны зданием кафе.

А шумная зона, как можно догадаться, это детская игровая площадка, расположенная на достаточно большой территории справа от здания. Там установят детские игровые элементы, а также спортивные тренажеры. В прямой видимости будут расположены летние столики кафе, откуда мамы-папы смогут наблюдать за своими чадами, попивая кофе с мороженым.

Изюминкой и абсолютным новшеством для Нарвы будет треть территории, расположенной за холлом. Здесь планируется разбить поле для мини-гольфа, с горками, водоемами, другими атрибутами этого вида спорта.

Денис Полубояров: Зона отдыха - оптимальный вариант для этой территории

Плюс безопасность

Денис Полубояров говорил о преимуществах расположения будущей зоны отдыха. Практически центр города, близость больших торговых центров – Fama, Maxima, строящийся Lidl. Недалеко и до Astri, и до «Тысячи мелочей». То есть, людям будет где спокойно посидеть после напряженного шопинга, а, возможно, и оставить там детей на это время.

Говорил Денис и об относительной безопасности этой территории. Она, по его словам, находится «не на отшибе», в окружении жилых домов, и свое слово должен сказать «соседский надзор». Конечно, сразу возникли вопросы о вандализме, но на этот случай в зоне отдыха будут установлены видеокамеры. Впрочем, от дурака защиты нет, но это уже «по- лицейская история».

Почему не ЗАГС?

У собравшихся в зале людей возникли вопросы к докладчикам, порой самые неожиданные. Например, почему бы на этой «хорошей территории» не построить ЗАГС, ведь в Нарве нет места для торжественной регистрации бракосочетаний.

Денис Полубояров объяснил, что торжества со временем планируется проводить в зале ратуши, после ее реставрации, которая, по его словам, «наконец-то начнется».

Были и более деловые вопросы. Больной для всех – «где парковаться?». Улица Харидусе узкая, и если там выстроятся автомобили отдыхающих… Евгений Смирнов напомнил, что буквально напротив находится вновь оборудованная городская парковка, свободных мест на которой достаточно.

В завершение встречи докладчики выразили уверенность, что зона отдыха будет востребована горожанами. О стоимости проекта говорить пока рано, строительная поставка должна пройти в 2021 году.

Виталий ШКОЛА