Зоны отдыха – класс, но туалеты оставляют желать лучшего

Дата публикации: Вчера, 12:32 Просмотрено: 319

В нашу редакцию обратился 70-летний нарвитянин Николай, который просит разобраться: почему в прогулочных зонах Нарвы есть проблемы с общественными туалетами.

«Нарвские променады можно было бы смело назвать гордостью города, если бы не одно маленькое, но существенное «но». Замечательная набережная со скамейками и клумбами, открытой эстрадой, тренажерами и т.д. – любимое место отдыха нарвитян. Я сам не раз слышал, как восхищаются ею российские туристы. Но вот туалет на променаде работает с перебоями. Зачастую бросишь в монетоприемник 20 центов, он денежку проглатывает, а дверь туалета остается запертой. И куда бежать мне, пожилому человеку или родителю с малышом? Ведь спасительных «кустиков» на променаде нет.

Лесная прогулочная зона Аккекюла, на первый взгляд, оборудована всем необходимым – там тоже есть и тренажеры, и большая детская площадка, тропинки для бегунов, место для гриля. И общественный туалет можно посетить бесплатно. Правда, без особой радости, потому что этот туалет – просто дыра в полу, «удобство», от которого мы уже давно отвыкли.

Хорошая хозяйка – не та, у которой богатый дом, а та, у которой в туалете всегда чистота и порядок. И если город – хороший хозяин, то заботиться должен и о туалетах тоже. Вот и возникает вопрос: понимают ли нарвские чиновники, что туалеты – это тоже имидж города?

С уважением, Николай, постоянный читатель «НГ»

Мы обратились к члену правления целевого учреждения Narva Linna Arendus Софье Хомяковой, и она пояснила нашему изданию, что на данный момент решение проблемы с общественными туалетами на Аккекюла есть. На последней сессии городского собрания, прошедшей 29 октября, из городского бюджета было решено выделить 26,6 тысяч евро на оборудование туалетов в этой зоне отдыха водой, канализацией и электричеством.

Софья Хомякова:

– На первом этапе создания зоны отдыха Аккекюла на эти работы просто не хватило средств. Подведение к туалетам водоканализационных сетей обойдется недешево, учитывая, что ближайшая точка подключения находится на Раху. Вначале надеялись, что туалеты удастся построить за счет проектных средств, ведь именно так происходит развитие Аккекюла. Но подходящего для наших целей конкурса не нашлось, и теперь решено построить туалеты за счет бюджетных средств.

По словам члена правления, если конкурс госпоставки пройдет гладко, оборудованные всем необходимым туалеты появятся на Аккекюла уже в начале будущего года. Пока же за состоянием туалетов постоянно следят и производят своевременную уборку, а в случае проведения общественных мероприятий на Ореховую горку привозят биотуалеты.

Мы также обратились в Нарвскую мэрию с вопросом, известно ли чиновникам о перебоях в работе туалета на променаде и если да, то что предпринимается для ее решения? Заведующая отделом имущества Департамента городского хозяйства Наталья Шибалова сообщила нам, что о проблеме мэрии известно.

Наталья Шибалова:

– Чаще всего проблемы в работе общественного туалета возникают по двум причинам:

1). В монетоприемник кидают не евромонеты, а, например, российские монеты, или даже мелкие предметы, которые приводят к сбою механизма открывания туалета;

2). После того, как кинули монету в монетоприемник, пытаются сразу открыть дверь, не выждав небольшой паузы.

Отсюда следует, что исправная работа общественного туалета напрямую зависит от того, насколько бережно пользуются им посетители. К сожалению, не всегда так получается. Специалисты регулярно проверяют исправность работы общественного туалета, но следить за этим, круглосуточно дежуря у туалета, невозможно, отсюда и возникает проблема.

ОТ РЕДАКЦИИ. Откровенно говоря, не уверены, что ответ по поводу туалета на променаде сможет полностью удовлетворить нашего читателя, да и других нарвитян: как говорится, кто хочет решить проблему – находит решение, а не причины, из-за которых ничего нельзя сделать. Может быть, стоит взвесить возможность сделать туалет бесплатным. В любом случае, горожане и туристы не должны страдать из-за того, что отдельные граждане бросают в монетоприемник что попало.

Ирина ТОКАРЕВА