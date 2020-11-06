Оппозиция: важный для нарвских школьников вопрос не может решится в течение 2-х лет

Дата публикации: 6-11-2020, 23:26 Просмотрено: 577

Организация конкурса на оказание услуги питания нарвским школьникам, похоже, не является для города приоритетным вопросом, считает Яна Кондрашова, представляющая в Нарвском горсобрании оппозиционную фракцию Meie Narva.



Прошло уже почти два года с тех пор, как тема питания учащихся вышла за пределы школьных стен - благодаря ученикам, активистам ученических самоуправлений и родителям, напомнила Яна Кондрашова, обращаясь к руководству нарвского городского собрания на последнем заседании 29 октября.

Яна Кондрашова:

- В то время речь шла лишь о недовольстве ребят и их родителей качеством питания. Позже эта проблема приобрела более широкий масштаб, когда мы посредством депутатских запросов выяснили, что есть серьезная проблема по части договоров (на организацию услуги питания - ред.), заключенных более 20 лет назад. 17 февраля мэр Нарвы Алексей Евграфов отозвал проект решения о проведении долгожданного конкурса на организацию услуги школьного питания в Нарве. Аргументом тогда мэр обозначил решение стратегической комиссии городского собрания, не одобрившей проект в существующем виде.

По мнению депутата, это было сделано с целью не допустить проект в городское собрание. После этого в марте 2020 года городская управа приняла решение направить проект на рассмотрение комиссий горсобрания, но ни до одной комиссии он так и не дошел. Весной 2020 года на проблему школьного питания в Нарве обратили внимание на министерском уровне, в результате чего в город поступили письменные предложения министерства о том, как привести в порядок организацию школьного питания в Нарве. "Но и это тоже было безрезультатно. В августе 2020 года проект решения в третий раз поступил в канцелярию городского собрания, но так и не попал на обсуждение ни в профильные комиссии, ни в городское собрание, хотя его заседаний с тех пор было назначено три. Два года важный для наших детей вопрос не может попасть на обсуждение в городское собрание", - подытожила свое обращение Яна Кондрашова, по мнению которой, подобный подход может говорить о некомпетентности со стороны руководства городского собрания или управы.

Председатель стратегической комиссии нарвского горсобрания, а также зампредседателя горсобрания Лариса Оленина, в ходе своего выступления по проекту внесения изменений в бюджет, коснулась и темы организации школьного питания. "Была предложена такая поправка, что пока еще все сложно с организацией поставки на питание, мы не будем выделять 10 тысяч евро на организацию поставки, а выделим 10 тысяч евро на оплату работы тренеров наших спортклубов, имеющих пятую категорию. Таких тренеров в Нарве всего пять, и их поддержка - давний приоритет комиссии по культуре и спорту, а также стратегической комиссии", - пояснила Лариса Оленина.

Наше издание, в свою очередь, заинтересовалось, какие именно сложности в организации конкурса видит стратегическая комиссия, есть ли какие-то варианты решения возникших проблем, и когда планируется проведение конкурса на поставку услуги школьного питания. Ответы на эти вопросы надеемся получить в ближайшее время.

Ирина ТОКАРЕВА