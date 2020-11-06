Пикет профсоюза железнодорожников: криминальная история

Дата публикации: 6-11-2020, 14:04 Просмотрено: 422

В пятницу, 6 ноября, у здания администрации Eesti Raudtee в Нарве с плакатами в руках собралось порядка 25 человек. Это был пикет в защиту уволенного с работы доверенного лица нарвского отделения профсоюза железнодорожников Александра Монжосова.

История с увольнением длится с весны этого года, и к своему финалу приобрела неожиданный характер. По словам Александра, в результате негласной слежки, установленной администрацией, ему было предъявлено обвинение в отправлении аварийного железнодорожного состава на перегоне Вайвара – Нарва. А это уже не нарушение трудовой дисциплины, это криминал. Однако правоохранительные в этой истории задействованы не были, Александр был «всего лишь» уволен.

Своим участием в пикете солидарность с коллегой выразили профсоюзы энергетиков, химиков и шахтеров. Руководитель Ида-Вируского отдела Центрального Союза профсоюзов Эстонии Александр Старцев назвал пикет показательным и демонстрационным, никто не ждал что к демонстрантам выйдет кто-то из руководителей Eesti Raudtee, тем более что находятся они в Таллинне. Но акция будет продолжена и в столице.

Подробнее о событии читайте в следующем номере печатной версии нашего издания и в расширенном материале на сайте prospekt.ee.

Виталий Школа

Фото: Виталий Школа