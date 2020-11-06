Вотум недоверия: оппозиция готова взять власть

Дата публикации: 6-11-2020, 11:04 Просмотрено: 731

Поданное десятью оппозиционными депутатами заявление о вотуме недоверия вызвало на заседании Нарвского городского собрания, прошедшем 29 октября, если не бурю, то несомненное оживление в политической жизни города.

Для Алексея Евграфова некоторые обвинения оппозиции просто смешны



Заявление о вотуме имело как конкретных адресатов – мэра Алексея Евграфова и председателя горсобрания Ирину Янович, так и конкретного инициатора – бывшего долгое время мэром Нарвы, а ныне занимающего должность советника министра экономики и коммуникаций по Ида-Вирумаа, внефракционного депутата горсобрания Тармо Тамми сте. Оппозиционеры были услышаны, и на 11 ноября назначена внеочередная сессия горсобрания, где будет обсуждаться единственный вопрос – инициированный оппозицией вотум недоверия городским властям.

Некоторая интрига для непосвященных заключалась в том, что в тексте заявления не указывались конкретные причины выражения вотума недоверия.

«Я здесь царь…»

Позже, в республиканских средствах массовой информации некоторые из оппозиционеров объяснили причины, побудившие их поставить свою подпись под заявлением. В частности, Тармо Таммисте, по мнению которого нынешняя власть полностью разорвала сотрудничество между городом и государством, в том числе в вопросе государственных гимназий, в интервью ERR сказал: «Наши основные претензии следующие. К сожалению, сейчас возникла ситуация, когда нынешние власти Нарвы полностью испортили связь с государством. Ее сейчас просто нет. Они постоянно противодействуют строительству в Нарве государственной гимназии, регулярно затягивая этот вопрос, выдвигая государству невыполнимые требования. Не устраивает нас и нынешнее устройство работы как горуправы, так и горсобрания».

Более вескую, на наш взгляд, причину, изложила депутат Катри Райк в интервью тому же ERR: «Последней каплей стала, прямо сказать, глупость – список проектов по программе «справедливого перехода», который Нарва представила на 434 миллиона евро, где нет ни слова о рабочих местах. Все исследования, все запросы горожан показывают, что на первом месте для людей в Нарве – хорошие рабочие места и страх перед безработицей. Фракция «Наша Нарва» заказала опрос, где каждый второй нарвитянин назвал рабочие места самым важным вопросом следующих местных выборов, а каждый четвертый выразил недовольство руководством города, называя коррупцию, слабое развитие или отсутствие ясного развития города».

Райк также обратила внимание на то, что предложенные оппозицией проекты зачастую даже не обсуждаются, – власть ссылается на отсутствие средств. Между тем, по ее мнению, деньги можно найти, например, если отказаться от финансирования городской газеты, это позволит высвободить 150 000 евро.

В вину Ирине Янович оппозиция ставит стиль управления горсобранием — все равно что своей фракцией.



«Но власть в Нарве работает по принципу «я здесь царь, а вы подчиненные». Председатель горсобрания ведет себя так, будто руководит собственной фракцией. Назначенное время заседаний постоянно меняется, чтобы представители оппозиции не успели прийти. В городских комиссиях нет представителей оппозиции. Все родственники представителей правящей фракции работают в городской системе. Идет борьба не на жизнь, а на смерть. Но чтобы решить эти проблемы, надо выбирать новых руководителей, и это – следующий шаг», – заявила Райк порталу Delfi.

Сценарий просчитан

И Катри Райк, и Тармо Таммисте, являясь депутатами Нарвского горсобрания, фигуры, скорее, республиканского масштаба, и смотрят на ситуацию «сверху». А как видится проблема изнутри, что думают по этому поводу нарвские оппозиционеры? За комментариями мы обратились к Юрию Рауду, депутату, члену фракции «Наша Нарва».

– Юрий, вотум недоверия подразумевает кризис власти…

– Кризис власти – это осуществленный вотум недоверия, а сейчас речь идет о мнении конкретных людей. У каждого депутата, который подписал заявление, есть свои претензии, свои критерии. Кто-то недоволен историей с премиями, кто-то недоволен тем, как решен вопрос с развалинами на Космонауди… Кто-то – отношениями с государством, с планом использования средств по «Справедливому переходу».

– А лично вы чем недовольны?

– Тем, как организовано дорожное движение в городе, недоволен качеством дорожных работ. Это близкая мне тема, я ей занимаюсь. И у меня есть очень большие претензии по этому поводу к городскому руководству. Поэтому и стоит моя подпись под документом.

– То есть, причины разные, итог дин – вотум недоверия?

– У каждого из нас – очень серьезные претензии. Если собрать их все вместе, то и получается тот «снежный ком» недоверия, который и стал причиной вотума.

– Почему же эти причины не изложили в заявлении?

– Формально этого не требуется. И вполне логично, что позже каждый из авторов документа сформулировал свое видение вопроса, чтобы не было разночтений. Мы не хотели ошибиться в формулировках.

– Неужели вы не видите никаких положительных сторон в работе нынешней власти?

– Их невозможно не замечать. Но это не заслуга, это нормальная текущая работа, так и должно быть. Но к каждому новому объекту после его сдачи есть претензии. Такое чувство, что они делаются для того, чтобы отчитаться, поставить галочку. Разметка на велодорожках выдержала только половину зимы, кольца на дорогах, за которые красиво отчитались, сейчас переделываются за счет городского бюджета. Мое ощущение – всё направлено на то, чтобы было больше пунктов «мы сделали». А как сделали, качество – неважно. И торжественное, с помпой открытие объектов – это, как если бы я в школе провел урок, а затем приглашал администрацию, перерезал ленточку…

– Юрий, наступает 11 ноября, вотум проходит. У оппозиции есть на этот случай конкретные планы?

– Оппозиция и исходит из того, что всё получится, иначе нет смысла подавать заявление. Сценарий просчитан и предполагает конкретные шаги уже со следующего дня. Есть программа, есть кандидатуры. Мы готовы к работе.

Мэр недоумевает

Высказываниям Юрия Рауда выразил свое недовольство и даже недоумение мэр Нарвы Алексей Евграфов. По его ловам, упреки Рауда, касающиеся, в частности, разметки велодорожек, некорректны: и планирование, и сами работы были выполнены еще при прежней администрации города. Мэром тогда, кстати, был Тармо Таммисте, ставший инициатором нынешнего вотума недоверия. «Смешно перекладывать на действующую власть то, что было сделано прежней администрацией», - сказал Евграфов.

Что ж, остается дождаться 11 ноября и увидеть, какой сценарий будет разыгран на внеочередном заседании Нарвского городского собрания.

Виталий ШКОЛА