Бюджет Нарвы уменьшился, но бывшее общежитие на Космонауди решено приобрести

Дата публикации: 6-11-2020, 11:21 Просмотрено: 654

Хотя уточненный бюджет Нарвы, принятый на последнем заседании городского собрания, 29 октября, сократился более, чем на полмиллиона евро, в нем появились и новые пункты расходов.

Общежитие на Космонауди, в приобретении которого городом обратно было сломано много копий.

Оппозиция: не время разбазаривать бюджет

Покупка за 120 тысяч евро здания разрушенного общежития в центре Нарвы вызвала ожесточенные споры. Прения длились почти час. Как поясняется в решении, заброшенное здание общежития на Космонауди, 6 давно стало местом, где собираются и хулиганят подростки – за два летних месяца в полицию по этому поводу поступило 14 вызовов. По мнению полиции, здание общежития является потенциальным источником опасности и содействует росту преступности.

Горуправа заказала экспертную оценку стоимости здания, которая оказалась в рамках последней цены, предложенной собственником здания, OÜ PAK – 120 тысяч евро. Также при сносе здания планируется воспользоваться поддержкой фонда KredEx, который до конца нынешнего года предлагает местным самоуправлениям компенсацию до 90 процентов от стоимости сноса нежилых и опасных строений.

По мнению депутата Сергея Горлача, если судить по сделкам с участками земли коммерческого назначения, совершенным в Нарве в последние два года, реальная цена данной недвижимости не превышает 80 тысяч евро, причем без учета стоимости сноса здания. “Мы все хотим жить в красивом городе без развалин. Но нельзя поддерживать разбазаривание городского бюджета”, – отметил Горлач. Депутат фракции Meie Narva Виктор Шемарин заявил, что в действительности помимо покупки здания городу придется понести огромные расходы на его снос и утилизацию отходов – по его словам, в целом они составят не менее 400 тысяч евро.

Успеет ли город до конца года подать ходатайство и получить компенсацию расходов от KredEx – неизвестно, отметил депутат Михаил Стальнухин, по мнению которого реальная стоимость общежития на Космонауди – “не нулевая, а вообще отрицательная”. Он напомнил, что впервые этот вопрос горуправа вынесла на стратегическую комиссию горособрания еще в марте, и тогда она поддержки у депутатов не нашла. “Тогда поступили как разумные люди, зная, что закрываются мелкие и средние предприятия, что грядет вторая волна коронавируса и придется сокращать расходы, считая каждый цент. А что сейчас изменилось, что решили преподнести такой подарок Калле Туллю (владельцу OÜ PAK – ред.)? У этой сделки отчетливый привкус коррупции”, – заявил Стальнухин, по предложению которого за покупку общежития депутаты голосовали поименно. По мнению депутата от Meie Narva Антса Кутти, прежде чем принимать такое решение, следовало бы проанализировать воз можность принудительного отчуждения здания в свете последних изменений в законодательстве.



Kodulinn: это выгодная сделка

По мнению депутата фракции Kodulinn Ильи Федорова, цена сноса здания все же далеко не так высока и находится в районе 100 тысяч евро, хотя точная сумма выяснится только после покупки здания и проведения конкурса на его снос. “Если успеем и удастся договориться с KredEx о компенсации в этом году, сделка вообще будет очень выгодной – участок хороший, можно и парк разбить, а можно и продать – наверняка за большие деньги, чем 120 тысяч евро. Если не успеем в этом году получить деньги на снос, получим в следующем, пусть не 90 процентов, а 70, но и это тоже неплохо”, – считает Илья Федоров.

Депутат той же фракции Владимир Бутузов считает, что у Нарвы есть шанс получить поддержку на снос здания, поскольку из свыше 5 миллионов евро, выделенных на эти цели государством, потрачено только 1,3 миллиона. “Компенсация касается не только сноса, поддерживается и утилизация отходов, и озеленение участка. На мой взгляд, надо с чего- то начинать, а когда кризис закончится – займемся и другими объектами”, – сказал Бутузов.

Когда у государства появилась программа поддержки сноса разрушенных домов, оказалось, что в Нарве нет ни одной развалины, которая принадлежала бы городу, отметила зампредседателя горсобрания Лариса Оленина. ”Но настало время, когда мы больше не можем быть городом, в котором такое количество развалин. И я предложила бы нашим депутатам от Рийгикогу принять такие постановления, которые заставили бы предпринимателей, имеющих развалины, снести их при помощи господдержки. Или принять такой закон, чтобы они жить спокойно не могли, пока свои развалины не уничтожат. А пока буду голосовать “за”, – сказала Лариса Оленина. Депутат Алексей Мяги напомнил, что депутаты уже приняли решение, которое ни у кого не вызвало сомнений – о покупке гаражей у здания Кесклиннаской гимназии, которые также будут снесены. По расчетам Мяги, стоимость квадратного метра данной недвижимости составляет 166 евро, а стоимость недвижимости на Космонауди – около 30 евро за кв. метр. “Думаю, это может быть аргументом. Также я встречался с жителями окрестных домов, которые очень ждут такого решения”, – сказал Мяги, продемонстрировав фотографию – унылый вид на развалины, которые уже 10 лет наблюдают из своих окон соседи злополучного здания. В итоге решение о покупке общежития было принято – 17 голосами против 10.

Всего же на сессии были приняты решения о покупке трех объектов недвижимости: здания на Космонауди за 120 тысяч евро; принадлежащего Nakro OÜ здания гаража- мастерской рядом с Кесклиннаской гимназией за 57, 5 тысячи евро – это здание будет безвозмездно отчуждено городом министерству образования и в дальнейшем снесено, а на его месте появится баскетбольная площадка; и, наконец, покупка за 79 тысяч евро у Riigi Kinnisvara бывшего

общежития сотрудников полиции, в которое в дальнейшем будут переселены жители нарвских общежитий. В общей сложности на эти цели в дополнительный бюджет заложено 256, 5 тысячи евро. Эти средства будут обеспечены за счет взятия кредитов. В целом же кредитная нагрузка города вырастет до 45 процентов.

Наша справка

Решением горсобрания от 29.10.2020 бюджет уменьшен на 580 тысяч 503 евро. Скорректированный бюджет составляет 101 365 543 евро.

Ирина ТОКАРЕВА