Учебный комплекс на улице Краави: победитель архитектурного конкурса определен ГАЛЕРЕЯ

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Во вторник, 3 ноября, в Нарве был объявлен победитель архитектурного конкурса учебного комплекса в районе Старого города Нарвы, который включает государственную гимназию с обучением на эстонском языке, основную эстоноязычную школу и новый эстоноязычный детский сад. Победителем стал проект Duo таллиннского архитектурного бюро Kolm Pluss Üks.

Отличительная черта учебного комплекса – обилие просторных помещений и естественного освещения.

Гимназия, основная школа и детский сад будут возведены на территории нынешней Нарвской эстонской гимназии по ул. Краави. Государственная гимназия и муниципальная основная школа будут большим единым зданием. Судя по проекту – современной архитектуры, с большим количеством просторных помещений, открытого пространства, стекла, дерева. Но при этом крыши скатные, окна высокие, застройка периметральная, как в старой Нарве, и по проекту восстанавливается историческая довоенная ось улицы Харидусе между зданиями школы и госгимназии и детским садом. И хотя эти два учебных заведения, госгимназия и муниципальная школа, будут автономны – у каждого свое руководство, свои счета за воду и электричество (еще предстоит решить, каким образом вести раздельный учет коммунальных услуг), какие-то учебные помещения, например, химические и физические лаборатории, будут в их совместном пользовании. Детский сад будет отдельно стоящим зданием.

Государственная гимназия рассчитана на 250 учеников, основная школа на 135.

Нынешнее здание Нарвской эстонской гимназии частично снесут, останется лишь его историческая часть, которая относится к разряду архитектурно интересных сооружений, - это здание с выразительной полукруглой башней красного цвета по Краави, 1.

Как сказал присутствовавший на объявлении итогов архитектурного конкурса в Нарве канцлер министерства образования и науки Март Лайдметс, строительство государственной гимназии и муниципальной школы будет осуществлено к 2023 году.

Планирование, возведение и оснащение госгимназии финансируется государством; реновация здания основной школы – это муниципальный проект с государственным софинансированием.

Что касается муниципального эстонского детского сада, то его строительство – совершенно отдельный этап, и даты его реализации пока не озвучиваются, но, по всей видимости, это произойдет после 2023 года.

По словам директора Департамента архитектуры и городского планирования Нарвской горуправы Кайе Энно, нынешний эскизный проект не включает в себя спортзал. Для него еще надо будет определить участок и затем провести отдельный архитектурный конкурс.

В нынешнем архитектурном конкурсе участвовали 13 архитектурных бюро – к слову, в два раза больше, чем было участников конкурса на разработку проекта другой нарвской госгимназии вкупе с Кесклиннаской школой в прошлом году.

Почти вся команда архитектурного бюро Kolm Pluss Üks, которая работала над проектом Duo, приехала в Нарву на торжественное объявление победителей архитектурного комплекса.



По словам Кайе Энно, которая также была одним из членов жюри, выбрать лучший проект из предложенных оказалось делом нелегким. Однако большинство голосов было отдано проекту Duo архитектурного бюро Kolm Pluss Üks еще и потому, что его разработчики скрупулезно выполнили все условия, диктуемые детальной планировкой участка. «И это особенно важно – ведь мы говорим о районе Старого города Нарвы, ее историческом центре», - подчеркивает г-жа Энно. А также добавляет, что проект-победитель – эскизный проект, который еще будет частично дорабатываться.

Она также надеется, что большие помещения смогут использовать не только ученики школы и гимназии, но и члены общественных организаций эстоноязычных нарвитян.

Авторами проекта выступили Лизетте Эристе, Герт Гуриев, Карин Харкмаа, Маркус Каасик, Яна Криворукова, Анника Валкна и Анне Вингисар. Премия проекту-победителю составляет 10 000 евро.

В Нарве уже осуществлен один масштабный проект архитектурного бюро Kolm Pluss Üks – учебно-жилищный комплекс Академии внутренней безопасности и Тартуского университета на ул. Кересе. По словам архитекторов, работа над проектом для нового комплекса – теперь уже госгимназии, школы и детского сада - стала для них серьезным вызовом, поскольку на очень ограниченной площади в черте исторической части города надо было уместить довольно много объектов. Маргус Каасик, архитектурное бюро Kolm Pluss Üks: «Мы любим Нарву и хотим для нее работать, так как даже одно новое здание многое меняет в облике города. Нигде в Эстонии нет подобного эффекта».

Мы поинтересовались и мнением директора нынешней Эстонской гимназии Уты Кроон-Ассафрей о победившем проекте. По ее словам, она рада, что здание для гимназии и школы будет единым целым, но ее смущает обилие стекла и открытых пространств: “Придет Спасательный департамент и скажет - давайте проведем учения против терроризма… в стеклянном здании. И как мы с этим справимся?”. Госпожа директор надеется, что при дальнейшей доработке проекта на этот момент обратят внимание.

Где будут размещаться ученики нынешней эстонской гимназии на время, когда будет проходить большая стройка, по словам заведующей отделом культуры Нарвской горуправы Виктории Лутус, пока не решено.

Наша справка:

Архитектурный конкурс организован фирмой по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS). Заказчики - Нарвская горуправа и Министерство науки и образования. Премиальный фонд конкурса - 27 500 евро.

Премии распределило жюри, в которое вошли представители Министерства образования и науки, Департамента городского планирования и архитектуры Нарвы, Союза архитекторов Эстонии, Эстонского союза архитекторов интерьера.

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана ЗАЙЦЕВА