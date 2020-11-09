Министерство: «Для учителя важно личное время на отдых и восстановление ресурсов»

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Какие возможности, на взгляд Министерства образования, есть у школ сегодня, чтобы предотвратить риск учительской перегрузки и выгорания? На вопрос нашего издания ответила заместитель руководителя отдела по связям с общественностью Министерства образования Елена Земскова.

Здание Министерства образования в Тарту.

Елена ЗЕМСКОВА

Для учителя саморазвитие и профессиональный рост несомненно очень важны. Перед системой образования стоит задача подготовить детей к взрослой жизни, и так как современный мир меняется очень стремительно, то учителям приходится думать наперед и самим стараться успевать за темпом жизни. Нововведений хватает и в образовании: новые веяния и методики преподавания, цифровые решения в образовании, тенденции и исследования - для изучения и взятия на вооружение необходимых знаний учителям требуется находить время.

Полная нагрузка учителя составляет 7 часов в день и 35 часов в неделю. В это время должны укладываться все рабочие задачи учителя - контактные часы, подготовка уроков, время, необходимое для налаживания и проведения сотрудничества, проверка письменных работ, классное руководство и т.д. То, в какой именно пропорции распределяется время учителя, то есть сколько уроков он проводит в классе и сколько времени уделяет другим задачам, зависит от профиля учителя и от договоренностей с руководством школы. Обязательное количество контактных часов законом не регулируется.

Конечно, для учителя, как и работника любой другой сферы, очень важно личное время на отдых и восстановление ресурсов. Здесь тоже важно продумать, где проходит граница между личным и рабочим, и так как для каждого эти границы разные, учителю следует проанализировать, подходит ли ему установившийся формат общения, сколько ресурсов на это затрачивается, и не следует ли пересмотреть имеющиеся договоренности или же дополнительно их регламентировать.

Если учитель ощущает потребность в профессиональном саморазвитии, то в первую очередь ему следует обратить внимание на организацию своей работы - сколько времени уходит на какие-то задачи и можно ли перераспределить рабочее время таким образом, чтобы оставались ресурсы, например, на дополнительное обучение, участие в мероприятиях и членство в профессиональных организациях. Если учителю сложно самому оценить эффективность планирования своего рабочего времени, то можно обратиться за помощью к коллеге, которому учитель доверяет, и который сможет предложить взгляд со стороны, дать полезные советы по реорганизации рабочего процесса.

Также важно уметь донести такие проблемы, как чрезмерная нагрузка и недостаток времени на выполнение других важных задач, к коим относится и профессиональное развитие, до работодателя, то есть до руководства школы. Мотивация учителя, его способность пополнять собственные знания и профессионально расти, несомненно положительно сказывается на учебном процессе, так что это важно и для школы, и для учеников, и для их родителей. Поэтому учителю, который заинтересован в том, чтобы изменить установившуюся рутину и найти возможности и силы для саморазвития, обязательно следует инициировать конструктивную беседу с руководством и обсудить варианты решения сложившейся ситуации.

Ирина Токарева











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