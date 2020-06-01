Анонс мероприятий Осенней столицы Эстонии

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Наступила осень, а значит, Нарва вновь готова вступить в права Осенней столицы Эстонии и предложить новую, наполненную интересными событиями культурную жизнь.

На три месяца, в период с 22 сентября по 21 декабря, В программу традиционно войдут музыкальные концерты, театральные представления, выставки, фестивали на любой вкус.

Откроет календарь Осенней столицы новая программа «Song & Symphony» солиста рок-группы AveNue, автора и исполнителя песен Владимира Чердакова и Нарвского симфонического оркестра. История совместного творчества одной из самых популярных русскоязычных рок-групп Эстонии AveNue и Нарвского симфонического оркестра насчитывает около 9 лет, с большим успехом проходили все совместные выступления нарвских музыкантов. В этом году проект продолжает свое творческое развитие в обновленном формате. Доминантой программы станут песни Владимира Чердакова в оригинальных аранжировках Анатолия и Максима Щура, к прежде услышанным добавятся новые композиции в сопровождении оркестра. Также значительно расширен репертуар – помимо авторских песен Владимира Чердакова, прозвучат произведения Александра Вертинского, Егора Летова, неаполитанские и русские народные песни. Сохранится театрализация некоторых композиций.

Уникальность программы этого года будет обусловлена действующими ограничениями и в этом сезоне Нарва гостеприимно откроет свои двери новым фестивалям, площадкам, артистам и встречам преимущественно из Эстонии.

Запланированы концерты со звёздами эстонской современной эстрады, а также концерт романсовой музыки с участием солистов из Прибалтики.

Осенью в Нарве Русский театр Эстонии представит спектакли на трёх площадках города. Будут показаны: драма «Утопия» в театральном центре Vaba Lava, комедия «Отдам в хорошие руки» в ДК «Ругодив» и детская сказка «Щелкунчик» в Концертном доме «Женева».

Традиционный театральный фестиваль «Золотая Маска в Эстонии» планирует показать в этом году в Нарве постановку «Танцпол» в исполнении театра «Балет Москва». Действие спектакля отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Чтобы заработать на хлеб участники этих марафонов стремились победить в соревновании и не понимали, когда их силы оказывались на исходе. Хореограф Йерун Вербрюгген признается, что, как и многие танцовщики, знает, каково это – использовать свое тело на пределе возможностей. Изматывающую и азартную природу танца он показывает, привлекая в свою постановку и классическую, и современную труппы “Балета Москва” – ведь участники жестоких марафонов тоже были разной подготовки.

Организаторы Фестиваля «Золотая Маска в Эстонии» делают все возможное, чтобы показы в октябре состоялись, в Нарве, в том числе. В связи с отсутствие регулярных рейсов обсуждаются альтернативные варианты прибытия артистов, и условия соблюдения всеми участниками мер предосторожности.

Творческое объединение «Teine laine» покажет в Нарве спектакль «Небесные всадники», посвящённый памяти руководителя театра «Ильмарине» Юрия Михалёва.

Помимо новых событий, в программу войдут и традиционные, яркие и любимые публикой музыкальные фестивали: фестиваль джаза под руководством известного нарвского музыканта и педагога Бориса Паршина „Narva Jazz“, трёхдневный рок-фестиваль «Грачи улетели» с участием команд из Эстонии и стран Балтии.

Уже второй год Нарва встречает кинофестиваль KinoFF, учрежденный знаменитым Кинофестивалем Темных Ночей (PÖFF). В программе фестиваля: лучшее российское фестивальное кино, новинки эстонского кинематографа, а также первый в регионе фестиваль комиксов Comic Con. Кинопоказы в рамках KinoFF пройдут в кинотеатре Apollo Astri, а мероприятие ComicCon в нарвском центре OBJEKT.

Живое музыкальное разнообразие ожидает любителей классической музыки. Нарвский симфонический оркестр представит концерт по случаю 60-летию создателя и бессменного руководителя коллектива, почетного гражданина Нарвы, дирижера Анатолия Щура.

Пройдет в Нарве и традиционная Неделя северных стран. Поскольку нынешняя ситуация диктует свои правила, то на этот раз гостей ждут гибридные мероприятия - часть будет традиционно проводиться в стандартном формате, а часть пройдет онлайн. Представительство Совета Министров Северных стран в Эстонии совместно с Посольствами Северных стран планируют провести серию выставок, обсуждений, концертов. Совместно с телеканалом ETV+ будут показаны художественные и документальные фильмы. При партнерстве с творческим и мультимедийным центром OBJEKT пройдет хакатон Hack your culture.

Особое внимание хочется уделить программе для детей и молодёжи - интересным концертам и фестивалям, которые можно посетить всей семьёй!

Школьники смогут поучаствовать в театральных фестивалях. В осеннем сезоне их запланировано два: фестиваль школьных театров «Золотая рыбка» и республиканский молодежный театральный фестиваль «Ералашка-2020».

Солисты вокальной студии «Pääsuke» подготовят биографический концерт «Георг Отс 100» в честь великого эстонского певца для школьников. Это рассказ о жизни и творчестве, интересные факты из биографии, сохранившиеся видео и фото, и, конечно же, замечательные песни.

В серии концертов «Для всей семьи и чтеца с оркестром» на сцене Концертного дома «Женева» Нарвский симфонический оркестр, дирижер Анатолий Щура, Лариса Щура (чтение) и художник Татьяна Сонина представят сценическое действие по одному из самых загадочных произведений Ганса Христиана Андерсена – сказке «Соловей».

Особенно уютно прохладной осенью будет на молодёжных квартирниках, где музыканты поделятся живой музыкой, теплым дружеским общением. Для творческой молодёжи и художников города площадкой для вдохновения станет центр «StartUpNarva» (Joala 5b). Здесь, в совершенно новом свежем пространстве будут представлены: выставка, перформансы, поэтические вечера.

Одним из самых светлых и добрых праздников для детей станет благотворительный концерт «Мультфест, или рокеры детям». А вы слышали когда-нибудь детские песни в исполнении рок-музыкантов? Смелый и очень интересный эксперимент представят нарвские и эстонские группы. В преддверии рождественских праздников «добрый рок» прозвучит особенно волшебно, а формат благотворительного мероприятия поможет сделать хорошее дело вместе!

По традиции завершится программа Осенней столицы грандиозным гала-концертом. На сцене ДК «Ругодив» 21 декабря прозвучит репертуар великих исполнителей - юбиляров 2020 года - Георг Отс, Исаак Дунаевский, Яак Йоала и др. Одним из главных выступающих на праздничном концерте будет Uku Suviste & band.

С подробными программами мероприятий Осенней столицы на октябрь, ноябрь и декабрь в конце каждого текущего месяца можно будет ознакомиться на городском сайте www.narva.ee.

Учитывая меняющуюся ситуацию в связи с условиями соблюдения мер предосторожности, надеемся, что запланированные мероприятия программы Осенней столицы состоятся в полном объёме. Организаторы внимательно следят за ситуацией и при необходимости будут предпринимать действия в соответствии с изменениями.