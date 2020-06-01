Нарва будет превращаться в «Осеннюю столицу» без помощи зарубежных звезд ВИДЕО

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22 сентября Нарва вновь вступит в права Осенней столицы Эстонии и подтвердит свой статус интересной и разнообразной программой, - сообщили на прошедшем в пятницу брифинге представители Нарвской горуправы.

Организаторы и участники Дней Осенней столицы надеются, что, как и внутренний туризм в этом году, культурные события с опорой на местные творческие силы придутся нарвитянам и гостям города по душе.

Однако в связи с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, зарубежных исполнителей на этот раз мы не увидим, программа включает в себя выступления исключительно эстонских артистов. Такой подход, по словам организаторов, позволяет гарантировать, что все объявленные мероприятия состоятся.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов, открывая брифинг, отметил, что Дни осенней столицы Нарве очень нужны — нарвитяне полюбили эту осеннюю ноту в культурной жизни города и ждут ее. Однако разговор несколько раз неизбежно переходил на тему ограничений, связанных с коронавирусом: расслабляться ситуация не позволяет.

Торжественное открытие Дней Осенней столицы, которое, как обычно, состоится в КД «Женева», в этот раз пройдет при 50-процентной заполняемости зала. Если новых поводов для беспокойства не появится, то есть вспышек заболеваемости, можно будет подумать и о полной заполняемости, обещает Алексей Евграфов.

А потребность в большом количестве мест на открытии высока. В этом году программу откроет концерт Song & Sympfoni. Это новый совместный проект лидера нарвской группы AveNue Владимира Чердакова и Нарвского симфонического оркестра. На подобную программу 11 лет назад, вспомнил участвовавший в брифинге дирижер Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щура, за неделю были раскуплены билеты даже на приставные места.

Анатолий Щура: Группы Avenue не будет!

Комментируя другие события Осенней столицы, зам. руководителя Отдела культуры НГУ Дмитрий Вергун отметил, что программа, которая была разработана в начале года, по понятным причинам претерпела значительные изменения — основная ставка в ней сделана на эстонских артистов. Обновленная программа включает в себя несколько театральных постановок. Много мероприятий проведут сами нарвитяне: это различные молодежные активности, квартирники, поэтические вечера. Несколько концертов подарит городу Нарвский симфонический оркестр.

Уже второй год в программу Дней Осенней столицы удачно встраивается фестиваль KinoFF, своеобразное ответвление от главного кинофестиваля Эстонии PÖFF (“Тёмные ночи”). Его афишу на брифинге представила организатор Яна Будковская. KinoFF начнется в Кохтла-Ярве 13 ноября и достигнет Нарвы 20 ноября. Кинопоказы будут проходить в кинотеатре Appolo Astri.

Полностью список фильмов фестиваля еще не сверстан, организаторы ждут итогов Венецианского фестиваля, где участвуют и российские киноленты.

Яна Будковская о кинопрограмме Осенней столицы



- Плюс к этому, и, на мой взгляд, самое интересное, что мы задумали для KinoFF: в творческом инкубаторе Objekt покажем, как и в прошлом году, фильмы виртуальной реальности. А еще наша программа расширится за счет фестиваля ComicCon, попытаемся привлечь эстонское сообщество, которое занимается косплейем, - обещает Яна Будковская.

Завершение программы намечено на 21 декабря: примерно в 10 часов утра Нарва передаст «посох власти» Отепя, который станет Зимней столицей Эстонии. В этот день в ДК «Ругодив» состоится финальный концерт — с участием Uku Suviste &band.

Наша справка:

Впервые Нарва Осенней столицей Эстонии стала в 1999 году. В 2009 году, после 10-летнего перерыва, получила этот титул вновь и окончательно закрепила его за собой.

Бюджет «Осенней столицы-2020» — 25 тыс. 700 евро, т. е. на уровне прошлого года. Программа финансируется из городского бюджета.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Подробнее - в номере 37 нашей газеты за 9 сентября.

Полный анонс Осенней столицы смотрите здесь: https://prospekt.ee/narva_linn/16142-kalendar-meroprijatij-osennej-stolicy-jestonii.html



