Две новые книги о Нарве от Катри Райк выйдут из печати уже через месяц

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Член Рийгикогу, депутат Нарвского городского собрания, историк Катри Райк подготовила к печати две новые книги о Нарве. Как говорит автор, через месяц они должны появиться на книжных прилавках.

Предварительная презентация книг Катри Райк «Viimane lahke maja» («Последний добрый дом») и «Наша Нарва. Места и события. Meie Narva. Kohad ja sündmused» прошла в Нарвском колледже на прошлой неделе, 27 августа, в рамах фестиваля музыки и городской культуры Station Narva.

На встречу с читателями Катри принесла так называемые сигнальные экземпляры, то есть книги уже практически готовые, но которые перед печатанием еще раз надо внимательно вычитать, внести необходимые уточнения, сделать последнюю корректуру, вставить некоторые иллюстрации.

«Последний добрый дом», по словам Катри, задумывался как путеводитель, который провел бы читателя от Ратушной площади через Петровскую площадь и улицу Пушкина на Кренгольм.

К сожалению, у нас нет современного обзора истории нашей Нарвы и почти 20 лет не издавался путеводитель по городу. Поэтому я решила представить свой вариант такого издания, который в итоге работы оказался книгой «пять в одном», – говорит Катри Райк о своей задумке и объясняет – «Последний добрый дом» – это путеводитель, в котором я рассказываю о двенадцати моих самых любимых местах города. Но я решила дать не просто текст об их истории и карту с указанием месторасположения, а сопроводить текст фрагментами из мемуаров, художественной литературы – романов, повестей, стихотворений, в которых упоминается это нарвское место. Поэтому книга является также и обзором литературы. В-третьих, это обзор истории, потому что книга представляет собой своего рода панораму города с XVII века до 1944 года. В-четвертых, это и фотоальбом, так как в книге собрано почти 90 исторических фотографий – из архива Нарвского музея и Музея эстонского народа, частных архивов. И, наконец, эта книга – своего рода научное исследование.

«Надеюсь, что это издание послужит началом книжной серии «Прогулки по Нарве», – пишет в предисловии к путеводителю Катри. И добавляет, что «Последний добрый дом» – это не только ее книга, но и «книга моих друзей, которые очень помогали мне при ее написании, по- тому что любят Нарву так же, как я». Что касается названия книги и почему именно «Последний добрый дом»? По словам Катри, это эстонское фразеологическое выражение, в котором заключается определенная игра слов, и «последний» означает лишь то, что Нарва – город на границе, «последний», который пересекаешь, направляясь в Россию.

А вот появление второй книги – «Наша Нарва. Места и события. Мeie Narva Kohad ja sündmused» Катри Райк объясняет так: «Это мой ответ на извечный вопрос нарвитян: «А по-русски?». И я решила сделать еще и книгу-альбом – на 96 страницах, на двух языках, с большим количеством фотоиллюстраций и даже одним рецептом». «Ведь, согласитесь, в наше время книги без рецепта не бывает», – с улыбкой замечает автор.

В этой книге, по утверждению Райк, нет ни одной скучной истории. На презентации она упомянула лишь о некоторых – например, об Александре Дюма, которому на завтрак в Нарве подавали миногу, о скорых на выдумку извозчиках Нарвы, о том, как в Нарве в 1919 году искали брата Надежды Крупской, о кинотеатре «Койт» и городской библиотеке, располагавшихся до 1941 года в здании нарвской биржи, об архитектурных особенностях улицы Пушкина в 30-х годах прошлого века, о том, когда на улицах Нарвы появилось электричество…

На предварительной презентации этих двух книг Катри Райк призналась, что в ее голове «еще три сумасшедшие идеи»: написать книгу о Нарве для детей, закончить книгу «50 историй про Нарву», к которой она уже приступила, написать историю 20-го столетия и Нарвы через историю жизни реальной нарвитянки, адвоката, которая жила и работа- ла в городе до войны и во время немецкой оккупации, а затем бежала в Канаду. Воспоминания этой женщины Катри открыла для себя, когда работала над предыдущими книгами.

На встрече с читателями в НКТУ из зала прозвучал вопрос, как госпожа Райк умудряется находить время на написание книг. На что Катри ответила: «С большим трудом, иначе я давно бы все написала, а не только планировала. Выручают частые поездки в Нарву: я работаю в поезде, это, можно сказать, мое бюро – сижу и пишу».

Светлана ЗАЙЦЕВА

Отрывки из новой книги Катри Райк будут опубликованы в ближайших номерах нашего издания.