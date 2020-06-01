«Почему летняя? А потому что летом!»

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Посетила я в воскресенье Летнюю ярмарку, которая два дня проходила на территории Нарвского замка… Скажу сразу: порадовалась, что ярмарки в этом удобном для посещения месте возобновились. Ну и атмосфера для труда и отдыха тут, конечно, очень располагающая – вроде, пришел на закупки, но между делом и расслабился: уютно, симпатично, вольготно.

А вот ассортимент вызвал недоумение. Летняя ярмарка – это ведь про урожай, кажется. Про дары садов и огородов в первую очередь.

По крайней мере, так здесь было раньше, а потому этой ярмарки я очень ждала: накуплю, думала, свежайших овощей и фруктов, да местных, да разных! Магазинное, извините, надоело: аромата никакого, а про пользу и думать боюсь.

Ну вот, иду по рядам: саженцы, и такие, и сякие – хорошо! Рыба, мясо, мед – хорошо! Одежда, обувь, косметика, бытовая химия – допустим… Идем дальше. Картофель – отлично, но мало. А вот, наконец, и лоток с овощами-фруктами.

– Мне бы что-нибудь местное, эстонское.

– А этого, извините, нет.

– А это все чье – груши, яблоки?

– Импортное, как и везде. А вот эти яблоки попробуйте: польские, на наш «белый налив» похожи. Всего несколько штук осталось, быстро разобрали.

Секрет популярности польских яблок разгадать оказалось нетрудно: действительно похожи они на своих скромных эстонских родственников. Правда, цена на них и на все остальные фрукты была совсем не скромная: я бы сказала, подороже, чем в супермаркетах.

Конкурентов у этого лотка не вижу, так что надо брать – не с пустыми же руками домой возвращаться! И закупилась.

Но все-таки любопытно: почему же такое прекрасное лето, как нынешнее, не финишировало на нашей летней ярмарке разнообразием овощей и фруктов? Побоялись к нам приехать аграрии из других стран и других мест – так нашим дачникам только свистни, да по их кошельку место предложи, живо бы все прилавки заполнили. Видимо, сэкономили организаторы на свистке свои силы и средства. И, судя по отзывам, кое-кого из покупателей потеряли…

Антонина ВРЕДНАЯ