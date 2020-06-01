Квартиры Пеньковского выставлены на торги, в Нарве ходят слухи, что работа предприятия возобновилась

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Город / Среда обитанияКвартиры Пеньковского выставлены на торги, в Нарве ходят слухи, что работа предприятия возобновилась

Дата публикации: Сегодня, 15:42 Просмотрено: 381

На сайте oksjoonikeskus.ee появились объявления о продаже с торгов двух квартир, принадлежавших обанкротившемуся предприятию немецкого бизнесмена Мирослава Пеньковского PI Engineering.

Мирослав Пеньковский известен в Нарве, в том числе, как спонсор Шопеновского конкурса

Обе квартиры находятся в центре города. Одна из них, трехкомнатная, находится в нарвской двенадцатиэтажке на улице Пушкина, вторая – из семи комнат общей площадью 242 квадратных метра, на Мальми, 4 и занимает целый этаж. Начальная стоимость выставленной на аукцион квартиры – 125 тысяч евро, одна- ко недвижимость обременена тремя ипотеками: две ипотеки в сумме 2,86 миллиона евро и 910 тысяч евро в пользу Luminor Bank AS и ипотека в размере 453 тысяч евро – в пользу государства (Налогово-Таможенного департамента).
Банкротный управлящий PI Engineering Светлана Пилден сказала нашему изданию, что в случае успешной продажи ипотечные обязательства не перейдут на новых владельцев квартир, ипотека с недвижимости будет снята. Однако на вопрос, есть ли у обанкротившейся фирмы другое имущество, чтобы покрыть долги перед кредиторами, банкротный управляющий отвечать не стала, пояснив, что по закону не вправе делиться такой информацией.
Вируский уездный суд объявил PI Engineering банккротом 11 июня, а ранее, 1 июня, было объявлено о банкротстве четырех других нарвских предприятий Мирослава Пеньковского. Делопроизводство о банкротстве уездный суд возбудил на основании заявления банка Luminor, поданного в марте этого года. Общий размер задолженности предприятий перед банком неизвестен, задолженность перед государством по налогам в начале июня составляла около 4,3 миллиона евро.
Напомним, что нарвские предприятия Мирослава Пеньковского, основанные в 1993 году, специализировались на производстве высокоточных титановых деталей для медицинских изделий, а головной офис находился в Германии. В мае Касса по безработице сообщила о массовом сокращении 157 работников, трудившихся на предприятиях Пеньковского.
Как сообщил нашему изданию один из бывших работников, на предприятии в течение нескольких лет периодически задерживали зарплату, так что к моменту сокращения предприятие задолжало ему зарплату в общей сложности за 10 месяцев.
«От Кассы по безработице я получил все, что положено: отпускные и зарплату за 3 месяца, но это не покрыло и половины долга», – сообщил наш источник, добавив, что получить хоть что-нибудь по итогам банкротного производства он не надеется.
Незадолго до банкротства Мирослав Пеньковский учредил свою новую фирму в Эстонии: Panta Rei OÜ, которое было внесено в коммерческий регистр 28 апреля – как предположило издание «Северное побережье», чтобы начать производство
«с чистого листа». Как сообщил нашему изданию все тот же источник, в настоящее время работа на предприятии действительно возобновилась, хотя официального подтверждения этого факта на момент выхода этого материала получить не удалось.
Ирина ТОКАРЕВА

Квартиры Пеньковского выставлены на торги, в Нарве ходят слухи, что работа предприятия возобновилась
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Комментарии (1)

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Жан Рагаш
Сегодня, 15:53
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echo.msk.ru


16:13 2 September 2020
The rats are running, and that's great!
Former Minister of Culture Latushko left Belarus
 Aleksey Ivanov
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20:22 2 September 2020
The cloach professor is finally fired
 Aleksey Ivanov
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20:34 3 September 2020
The disgusting show is drawing to a close
 Aleksey Ivanov
The verdict for the actor Efremov (that is, the leaders of the transnational drug mafia) will be announced on September 8. The deadline will be realistic, there is no doubt about that.
Ladies and gentlemen!
What great serious and effective efforts are you making in order to wrest the Slavic world from the dirty hands of the drug mafia. Thanks  Regards

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