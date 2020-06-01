А для первоклашек праздник состоялся!

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1 сентября нарвские школьники сели за парты. Если для остальных классов торжества по этому поводу проходили скромно, то разве можно было отказать в первом в жизни настоящем празднике Дня знаний первоклашкам! Им и не отказали.

Наталья Рябкова приняла 1"В" класс

В Нарвском Языковом лицее, где побывало наше издание, проходил он с соблюдением необходимых предосторожностей.

Первый урок как праздник

Родители, к примеру, запускались в помещения дозированно, а в актовом зале места для них были рассредоточены. Традиционного контакта выпускников и первоклассников в этот раз на церемонии не было, не считая того, что группа двенадцатиклассников поздравила малышей со сцены, а классическая пара – выпускник и первоклассница – позвонили в увенчанный бантом колокольчик. Но вернемся к празднику. Для первоклассников было организовано представление школьной драматической группы, которая проверила знания малышей по самым разным предметам, включая математику и эстонский язык.

От городских властей начинающих школьников, их родителей и учителей поздравила зампредседателя Нарвского городского собрания Лариса Оленина, внучка которой пошла в первый класс лицея.

Первые классы в этом году приняли опытные педагоги Тамара Борисевич, Наталья Рябкова и Наталья Федотова. Класс последней будет работать по программе частичного погружения в эстонский язык. Эстонскую поддержку в классе «Е» будут осуществлять учителя эстонского языка Анна Миловидова и Ольга Калинина, у которых с Натальей Федотовой давно сложившееся трио.

Важно держать марку

Не ошибемся, если предположим, что одна из причин, побуждающая родителей отдавать своих чад именно в это учебное заведение (двенадцатиклассников, к примеру, в этом году здесь 52 человека), – его успехи в школьном олимпиадном движении.

- К сожалению, – отмечает директор Нарвского Языкового лицея Надежда Черкашина, – в последнее время из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, многие соревнования, в том числе и международные олимпиады, переходят в онлайн. Так, все лето школьная команда (Иван Дукач, Роберт Родин, Вероника Гранкина и Александр Фещенко), занявшая первое место в уездных соревнованиях по математике на эстонском языке Nuputa, готовилась к продолжению участия. Но 1 сентября распоряжением Минобра республиканский этап отменили. Не исключено, что такая же участь постигнет и другие соревнования, перенесенные ранее с весны на осень.

Удержать марку качества знаний в целом по гимназии, чем тоже известна эта школа, когда все большее распространение получает отказ от домашних заданий, непросто. С одной стороны, педагоги понимают озабоченность родителей перегруженностью детей после школы. С другой стороны, осознают, что знания, закладываемые в школе, остаются, если только дома идет их закрепление.

Надежда Черкашина:

– Какие бы современные методы мы ни использовали, эта часть самостоятельной работы обязательно должна присутствовать в жизни каждого ученика. Именно на основе самостоятельного выполнения домашних работ у него закладывается навык самостоятельности.

Учеба в лицее на старте учебного года начинается в контактном формате. К занятиям в виртуальной среде, скорее всего, придется вернуться. Но, пока условия позволяют, важно, чтобы дети не потеряли навык обучения привычным образом.

Акцент – на языки и компьютер

Родителей лицей привлекает и своей внеклассной работой, акцент в которой делается не только на изучение иностранных языков (по утрам в школе работают кружки китайского и английского языков), но и на обучение младших школьников компьютерной графике, а также программированию. Соответствующий кружок возглавил новый преподаватель Александр Владимиров. Не исключено, что именно его воспитанники позже займутся программированием роботов, чему более старших учеников обучает Валерия Назарова. Каждый год в школе осуществляется большое число проектов. Опять же по понятным причинам нынче 16 классов останутся без поездок экологической тематики по проекту KIK. Выбирающие школу для своего ребенка обращают внимание и на то, что выпускники Нарвского Языкового лицея хорошо владеют разными языками и успешно поступают не только в вузы Эстонии, но и в самые престижные университеты мира. Есть такие и среди нынешних выпускников лицея. Как рассказал нашему изданию Константин Дукач, о чьих выдающихся успехах в международных олимпиадах по физике не раз сообщала наша газета, ему удалось поступить в Оксфорд, где юноша с октября начнет изучать физику. В различные университеты Европы также поступили еще три его одноклассника.

Итак, 2020-2021 учебный год стартовал. Что ждет Нарвский Языковой лицей, другие учебные заведения Нарвы на этом пути? Надеемся, новые успехи!

Наталья СОБОЛЕВА