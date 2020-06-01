Нарва 2035+

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Нарвские депутаты единогласно одобрили инициирование новой общей планировки города Нарвы 2035+, организацией составления которой, а также оценкой ее влияния на окружающую среду займется Департамент архитектуры и планирования. На эти цели в городском бюджете предусмотрены средства в размере 140 тысяч евро.

Предыдущая общая планировка была утверждена в 2013 году, однако решением № 83 Нарвского городского собрания от 21 декабря 2017 года «Утверждение результатов пересмотра Общей планировки города Нарвы (в том числе, Старого города и промзоны города Нарвы)» было отмечено, что влияние нынешней общей планировки на развитие Нарвы было в целом положительным, но, во-первых, оно не способствует выживанию населения, во- вторых, не отражает и не предлагает решения проблем сокращающегося города, и, в-третьих, не способствует возникновению ясного фокуса пространственного развития города. Поэтому было необходимо инициировать составление новой общей планировки, которая должна решить все эти вопросы.

Более подробную информацию департамент разместит на городском сайте www.narva.ee.

Ирина ТОКАРЕВА