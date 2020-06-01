Город / Школа будущегоНаш видеоопрос: С какого возраста стоит изучать программирование в школе и правильно ли, что это предмет по выбору?
Дата публикации: Сегодня, 00:28 Просмотрено: 73
Наш видеоопрос:
С какого возраста стоит изучать программирование в школе и правильно ли, что это предмет по выбору?
«Язык программирования можно изучить за месяц»
Артем Амберг,
ученик восьмого класса Нарвской Пяхклимяэской гимназии,
изучает программирование на курсах Edukoht:
— Программирование надо изучать с 6-7 класса. У нас информатика началась в 4 или 5-м классе. Мы изучали тему кибербезопасности и правила поведения в сети, чтобы не попасться на удочку различных мошенников.
Но мне не хватало самой сферы программирования, изучения самих языков программирования и изучения языков разметки для веб-разработки. Это не очень сложные вещи и их можно было бы изучить довольно быстро.
Язык программирования можно изучить за месяц, причем месяц - это огромный срок. Языки в принципе не такие сложные и это не стихотворения, их не надо учить наизусть.
Большинство программистов используют подсказки в интернете: как исправить какую-то ошибку, почему здесь это не работает, и как правильно прописать код.
Я считаю, что далеко не все ученики из моей школы, класса, хотели бы заниматься IT, но, по-моему, это интересная тема. То, что это предмет по выбору - правильно, и в с шестого класса можно было бы провести разделение на тех, кто хочет его изучать и кто не хочет.
«Интерес к программированию начался с компьютерных игр»
Кристина Кудрявцева,
студентка 3 курса НКТУ по специальности «разработчик IT-систем»,
ментор Edukoht:
— У меня интерес к изучению программирования и ИТ-систем начался с интереса к компьютерным играм, хотя до сих пор спорят - польза от них или вред.
И вот в гимназии появился курс программирования от Нарвского колледжа - наверное, тогда у меня и появилось четкое видение: хочу этим заниматься. Возможно, нынешним детям очень не хватает этого обучения в основной школе, чтобы определиться с направлением в дальнейшем.
Не хотелось бы громких слов, но, возможно, даже большая часть учеников не знает, кем они хотели бы быть и к чему стремиться. С 5-6 класса можно было бы спокойно вводить программирование - необязательно сложные коды, а хотя бы банальную логику, аналитическое мышление.
То, что это предмет по выбору, думаю, правильно - даже на курсы к нам приходят очень разные ребята — у одних горят глаза и они очень увлечены, другие приходят больше за атмосферой.
Мы, конечно, стараемся всех увлечь, это наша цель, и все получают знания. С другой стороны, уже сейчас просматривается тенденция, что в будущем или всем людям, или, как минимум, представителям творческих профессий, программирование понадобится.
Видеопрос в рамках проекта «Школа будущего»
подготовила Ирина Токарева
О проекте "Школа будущего" читайте ЗДЕСЬ.
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