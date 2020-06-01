«Новая информатика»: чему и как должны учиться эстонские школьники?

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Информатика в школе — это предмет по выбору, и зачастую в рамках этого предмета учат работать с вордовскими документами, готовить презентации и т.п., но собственно программирование не изучают. Правильно ли это? Как в дальнейшем должен развиваться этот предмет? По просьбе нашего издания на эти вопросы ответил старший научный сотрудник Института цифровых технологий ТЛУ Март Лаанпере.



Март Лаанпере надеется, что через 10 лет радикально вырастет число школ, где квалифированные учителя будут преподавать информатику как предмет.

Накануне нашего интервью в Нарва-Йыесуу завершилась работа Летней школы учителей информатики, в которой приняли участие свыше 60 учителей со всей Эстонии: в течение трех дней они обсуждали новое содержание этого предмета. Март Лаанпере был одним из организаторов и докладчиков.

— Спрос на знания в области программирования достаточно велик со стороны как учеников, так и их родителей. Об этом можно судить, к примеру, хотя бы по быстрому успеху созданных в Нарве по инициативе местных гимназистов курсов программирования, где сейчас занимаются более 100 человек. Так что же сейчас должны преподавать детям на уроках информатики?

— Это как раз проблема. Информатика является предметом по выбору и содержание этого предмета не регламентировано. Нынешняя официальная учебная программа составлена еще в 2010 году, и там информатика появляется в 5—м и 8—м классе — один урок в неделю, и в нее включены мягкие цифровые навыки — как составить документ, таблицу, презентацию, а в восьмом классе преподают, как работают онлайн—сервисы государства, местного самоуправления, школы. И ни слова — о программировании.

В течение 4 лет рабочая группа при HITSA подготовила новую программу по информатике, где все новые темы — программирование, роботика, уже включены, но это все пока неофициально. Хотя многие школы по этой новой программе уже работают, готов и соответствующий онлайн—учебник с 1—го по 6—й класс.

Мы также создали более практическую версию программы по информатике для учеников 10—11 классов, где ученики могут работать в команде — два программиста, веб—дизайнер, аналитик, тестировщик, руководитель проекта. И они могут разрабатывать прототип приложения, которое решает конкретную проблему для какого—то «клиента».

Для этой версии также готов учебник и 10 школ в Эстонии в прошлом году уже перешли на обучение по этой программе. Но преподавателей, которые готовы, способны и заинтересованы преподавать такую «новую информатику», не хватает.

Как раз теперь университеты — Таллинский, Таллинский технический и Тартуский организуют курсы для уже работающих учителей и готовят новых учителей информатики. Но последнее слово здесь все равно за директорами школ — если они не дадут ресурсов, не включат этот предмет в программу предметов по выбору... Главная проблема в том, что в большинстве школ в учебном плане нет места, чтобы включить информатику в учебные планы в нужном объеме.

В рамках Летней школы учителей информатики в Нарва-Йыесуу в течение трех дней мы работали как раз над этими темами.

— Почему информатика стала предметом по выбору: может быть, в свое время не хватало квалифицированных учителей?

— Информатика стала предметом по выбору в 1996 году, когда радикально изменили содержание этого предмета, сделав поворот от программирования в сторону получения практических навыков пользователя — работы с Microsoft Word, PowerPoint, с базами данных в Интернете. Тогда это казалось хорошей идеей. Но позже, когда у учителей и учеников эти базовые навыки уже сформировались, во многом через практику, показалось, что можно уменьшить число часов информатики, сделав упор на уроки математики и физики, как более сложные предметы.

Это был медленный, постепенный процесс. В конце-концов, когда в 2000 году появилась новая государственная учебная программа, информатика из нее вообще исчезла. Для директоров школ это был сигнал, что это не такой уж важный предмет, а для учителей информатики — сигнал, что они не так уж нужны. Некоторые опытные учителя ушли в бизнес, новые абитуриенты вузов также не стремились на эту специальность. И теперь последние три года мы занимаемся тем, чтобы повернуть обратно этот процесс: рекламируем наши новые, обновленные программы в магистратуре, при этом наши студенты могут получать квалификацию сразу по двум предметам: информатика и математика, информатика и обществоведение, информатика и образовательный технолог. Также мы поддерживаем студентов хорошей стипендией. В принципе, все получается, и интерес к специальности возрождается, но все равно, пока учителей недостаточно. И мы очень рады, когда узнаем такие новости, что ученики сами создали какой—то кружок или курсы по изучению программирования.

— И, наверное, интерес к ним со стороны детей и родителей можно расценивать, как сигнал снизу о том, что ситуация изменилась.

— Таких сигналов сейчас все больше. Но пока у новых программ по информатике нет полной поддержки со стороны учителей: некоторым кажется, что она слишком инновативная, а поскольку это предмет по выбору, то они могут сами формировать программу.

— А есть ли проблема с техническим оснащением школ для того, чтобы обучать детей программированию?

— Нет, такой проблемы нет. У нас нет школ, которые не были бы оснащены компьютерами, пусть и не самой последней модели — для обучения программированию они подходят, не говоря уже о том, что у большинства учеников есть личные смартфоны и планшеты, которые тоже подходят для обучения.

— Можно ли сделать информатику обязательным предметом учебной программы снова?

— Практически невозможно. Для этого нужно было бы перевести в предметы по выбору один из обязательных сейчас предметов, но какой? Уменьшить число часов математики? Но на это не пойдут даже сами учителя информатики, потому что математика необходима как база для освоения информатики. Эстонский язык, родной язык, литература, биология — любой учитель скажет, что часов по его предмету и так недостаточно.

— Если немного помечтать, то какой будет школа лет через десять? Будут ли в ней уроки информатики, начиная с первого класса?

— Я надеюсь, что через 10 лет радикально вырастет число школ, где преподают информатику как предмет квалифицированные учителя. Это можно делать и с первого класса. Есть игры, которые дают детям понятие о том, что такое кодирование — таким можно заниматься, и начиная с детского сада, и больше половины эстонских детсадов и учеников начальных классов этим занимаются уже сейчас. Это может делать и учитель начальных классов, и 30 процентов учителей это уже делают.

— А что потом?

— Потом и должен взять ответственность квалифицированый учитель информатики. Написанием кода можно заинтересовать, может быть, процентов 10 детей в возрасте до 12 лет. А как заинтересовать остальных? Мы сейчас как раз работаем над тем, чтобы на уроках информатики школьники работали бы в командах над общими проектами, где один ученик занимается непосредственно программированием, а другие умеют работать вместе с этим программистом и делать что-то интересное. Мы сейчас работаем над разработкой программы, в основе которой лежит такая логика. Один курс — для 8 класса, он связан с обязательной для всех восьмиклассников творческой работой. И затем второй курс, для учеников 10–11 классов, где та же программа повторяется уже на более глубоком уровне и связана с обязательной исследовательской работой. Именно это мы обсуждали в Нарва—Йыесуу и мне кажется, что у нас есть поддержка от учителей информатики.

Ирина Токарева



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