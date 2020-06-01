Edukoht: нарвские гимназисты создали курсы программирования для школьников

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Позитивные отзывы о курсах программирования для учеников от 10 до 16 лет в Нарве распространились быстро: о них знает практически каждый школьник. А основали их полгода назад четверо: гимназисты Георгий Соколов, Владислав Виртонен, Михаил Белов и студент Нарвского колледжа по специальности «разработка инфотехнологических систем» Сиймон Хярм.

Владислав Виртонен и Георгий Соколов считают, что обучение программированию должно быть доступно для каждого ребенка.

Фото: Ирина Токарева

Плюсы молодых менторов

Едва появившись, Edukoht стал развиваться с невероятной скоростью: на момент нашей беседы с двумя из четырех соучредителей, Владиславом и Георгием, на курсах числились 110 нарвских и 40 кохтла-ярвеских школьников, потому что в соседнем городе недавно было решено открыть филиал — по причине огромного спроса. Занимаются небольшими группами по 12 человек, чтобы обеспечить индивидуальный подход к каждому. Как удалось найти преподавателей, что на данный момент является серьезной проблемой даже для школ?

В Edukoht занятия проводят студенты Нарвского колледжа Тартуского университета, а также гимназисты, которые сами хорошо умеют программировать. Для того, чтобы менторы справлялись, для них организуют специальные тренинги по преподаванию, где профессионалы обучают, как удерживать внимание детей, ставить цели, строить план урока.

Сейчас в Edukoht много работают над тем, чтобы как можно качественнее давать материал, рассказывают соучредители.

Однако, по их мнению, плюс молодых менторов в том, что дети не боятся их, не стесняются задавать вопросы, разбирать свои ошибки.

«Когда разница в возрасте небольшая, я для ребенка — скорее друг, чем учитель. Ведь в школе очень часто так: сделал ошибку — минус балл. Программированию так не научишься: ты должен уметь подойти к ментору и разобрать свою ошибку. Дети у нас чувствуют себя в этом плане очень свободно, поэтому им и нравится приходить на курсы» — поясняет Георгий.

О базовых навыках

Многие считают, что программирование доступно только особенно одаренным детям, а они способны обучаться и самостоятельно. Любому ли школьнику программирование будет интересно, надо ли всех этому учить, и с какого класса?

Георгий:

— Если в школе всех учат физике и биологии, то обучать программированию тем более надо, потому что чем дальше мы идем в будущее, тем больше профессий нуждаются в программировании. Я не говорю про супернавыки какие-то, но даже бухгалтеру нужна база программирования, чтобы оптимизировать свой рабочий процесс.

Когда я разговариваю с людьми, которые старше меня на одно поколение, то они, независимо от сферы деятельности, говорят о том, что такая база для работы им необходима. Нужно понимать логику программирования — она везде одна и та же, а технологии, естественно, движутся вперед, успеть за ними, если нет цели стать программистом, сложно. Но логика программирования полезна всем, она «прокачивает мозги», что может помочь в изучении чего угодно — физики, биологии и изобразительного искусства.





В игру!

Обучение этой логике несложно и интересно: ребята приходят и на первом же занятии в Edukoht, которое длится полтора часа, к большому изумлению своих родителей успевают создать собственную компьютерную игру. Однако компьютерные игры зачастую считаются злом, которое мешает детям хорошо усваивать школьные премудрости. Но, наверное, игры можно использовать и для обучения?

Владислав:

— Разумеется. Например, мы использовали игры, чтобы наглядно объяснить ребятам, что такое буллинг и другие социальные проблемы. Эти занятия проходили так: вначале небольшое вступление и разъяснение ментора, затем ребята сами создают обучающую игру на эту тему, и в процессе этой работы гораздо глубже понимают саму проблему.

Георгий:

— Многие приложения сфокусированы на взрослой жизни, и это понятно, ведь их создают взрослые. А когда игры создают подростки, они могут сфокусироваться, например, на том, что им не удается понять в математике или других предметах, и создать игру на эту тему. Пусть пока это никуда дальше наших занятий не уходит, разве что своим друзьям они дадут в это поиграть, это в любом случае шаг в правильном направлении.

С какого же возраста надо преподавать программирование в школе и как могли бы выглядеть эти уроки?

Георгий:

— Я думаю, что с первого класса — но не как дисциплину. Например, изучаешь какой-то предмет, и предлагают создать игру, которая помогает его изучению. И так постенно, незаметно для себя на математике, физике, биологии, ребенок учится навыкам программирования. А к 8-9-му классу, когда ученик овладел этими не навязываемыми специально навыками, появляется программирование как предмет.

И в то же время почему бы не попробовать выполнить какие-то задания по разным предметам, используя методы программирования? К примеру, для урока географии построить с помощью баз данных из открытых источников график распределения жителей Эстонии по населенным пунктам? От программирования было бы очень много пользы для всего обучения в целом.

С чего все началось?

Молодые предприниматели, у которых в один прекрасный день родилась идея курсов программирования для детей — друзья, они учились в одной и той же школе — Ваналиннаской государственной, в этом году Георгий ее закончил. До 14-15 лет, утверждают они, оба были обыкновенными замкнутыми подростками. Георгий увлекался программированием, Владислав — музыкой и спортом. Поворотным моментом для них стало участие в международных программах Центра неформального обучения VitaTiim. После этого Георгий твердо решил говорить «да» всему новому и интересному. Он принял участие в программе обмена и проучился десять месяцев в Америке, где заметил, что американские школьники гораздо чаще и активнее пользуются различными дигитальными решениями, а изучать основы программирования начинают уже с 10 лет.

Тогда и появилось желание сделать так, чтобы и в Нарве ребята могли всему этому учиться. «Мне очень нравятся стартапы, лет с 15 мечтал создать собственный стартап. Зная, что Эстония — на первом месте по количеству на душу населения стартапов, превзошедших отметку в один миллиард долларов, я задумался: а почему в Нарве мои друзья не собирают команды, чтобы начать какой-нибудь стартап? Не связано ли это с тем, что в нашем городе и других городах Ида-Вирумаа программированию негде учиться? И я подумал, что нужен какой-то толчок», — объясняет Георгий.

Влад, который также год проучился в Америке, познакомился там с известной идавируской Яной Будковской (руководителем фонда Prototron и учредителем Нарвского инкубатора OBJEKT), инициировавшей немало инновационных проектов. Когда Яна организовала в Таллинне медиалагерь, в котором приняли участие 70 идавируских школьников, Влад и Георгий работали в нем. «Георгий проводил обучение программированию, я занимался организацией. Много общался с родителями ребят, которые были очень благодарны даже за этот краткий курс. Это был тот момент, когда и я осознал, как небходимо такое обучение в нашем регионе. Наверное, тут важно упомянуть, что после того, как мы с Яной провели первый лагерь в Таллинне, второй привезли в Нарву. И местным тут это безумно понравилось», — рассказывает Влад.

Поначалу не было ни денег, ни оборудования, ни помещений, но имелась хорошая команда из четырех человек и хорошие контакты. «Нас поддерживает замечательная организация Startup Estonia, Нарвский колледж, где наши курсы базировались изначально, Vita Tiim и OBJEKT, где курсы проходят сейчас. Колледж и Кохта-Ярвеская Славянская основная школа также помогли нам с компьютерами. Такие контакты очень выручают», — рассказывает Владислав, который в организации занимается финансами и коммуникацией.

Сейчас команда стартапа занимается его совершенствованием, а в дальнейших планах — открытие курсов в других небольших городах Эстонии, где есть спрос на изучение программирования. «Наша цель — сделать обучение программированию доступным для каждого ребенка», — говорят предприниматели.

Летний лагерь юных программистов

В течение двух недель на территории OBJEKTа менторы школы программирования Edukoht проводили летний лагерь, где ребята за пять дней должны были научиться создавать свою игру, занимаясь программированием на игровом движке Unity: они придумывали небольшой сюжет для игры, рисовали его и создавали прототип. Те, кто не успел закончить работу в рамках лагеря, имели возможность позаниматься с менторами отдельно и закончить создание игры.

«Эта инициатива исходит от наших менторов, которые сами написали проект, нашли поддержку и мы только совсем чуть-чуть им помогаем», - уточнили соучредители Edukoht.

В каждой из пятидневных смен лагеря смогли принять участие 12 человек, но буквально за пару дней после объявления были забронированы все места, и в дальнейшем звонков поступил тоже немало, рассказывает ментор лагеря Кристина Кудрявцева. «На обе смены мы даже увеличили немного количество мест - вместо 12 человек брали по 14-15. Это был наш первый лагерь, не все прошло идеально, но, надеюсь, ребятам понравилось и они извлекли для себя пользу и узнали нечто новое», - поделилась ментор.

Ирина Токарева



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