Бокс № 12 Нарвского порта отреставрировали и показали

Дата публикации: Сегодня, 14:55 Просмотрено: 198

Капитально отреставрированный двенадцатый бокс Нарвского порта распахнул свои двери для жителей и гостей города в прошедшую субботу, 29 августа. По словам члена правления ЦУ «Нарвский порт» Сергея Львова, можно сказать, что «неофициальная» презентация двенадцатого бокса для широкой общественности состоялась.

В минувшие выходные, 29 и 30 августа, в Нарве проходил большой городской праздник – «Летние дни в Нарве». Одной из самых привлекательных площадок праздника в субботу стал Нарвский порт. Здесь было организовано катание на катерах, яхтах и морских шлюпках, проходила демонстрация техники пограничной охраны и профессионального спасения на воде, звучала музыка, работало арт-кафе Ro-Ro, а также состоялось открытие двух выставок нарвских художников - «Бриз» и «Водные путешествия». Выставки открылись в историческом здании – двенадцатом боксе Нарвского порта. Капитальная реставрация его закончилась в конце марта, но коронакризис помешал планам широко отметить это событие.

Сергей Львов, член правления ЦУ «Нарвский порт»:

- Некоторые мероприятия на этих площадях уже проходили, но не массового характера. Наконец настал момент, когда стало возможным показать бокс, предназначенный прежде всего для пассажиров нашего яхтенного порта, общественности. Ведь, стоит подчеркнуть, это здание бокса будет использоваться не только яхтсменами, его предназначение шире. Нам показалось логичным открыть двери отреставрированного бокса в праздничные дни, когда в порт придет большое количество жителей нашего города; и чтобы они не увидели голые стены, решили развернуть здесь на первом и втором этажах художественные выставки. Надо отдать должное нарвским художникам - они сразу же откликнулись на наше предложение.

Напомним, Нарвский речной порт условно можно разбить на три части: спортивно-гребная база, Клуб юных моряков, гостевой порт. Бокс №12 (ул. Йыэ, 3) одна из его частей. В ходе строительных работ здесь восстановлена крыша, обновлен фасад, установлена система обогрева пола посредством теплового насоса, заменены окна и двери. На первом этаже здания обустроены фойе, комната для хранения багажа, комнаты для персонала и гостей порта. Посетители порта могут воспользоваться туалетом и душем, при этом обустроен отдельный туалет с душем для людей с ограниченными возможностями. На втором этаже порта находится комната отдыха, рабочие помещения для капитана порта и охраны, оборудован техникой кухонный отсек. Общая стоимость работ составила почти 480 тысяч евро. Проект по реконструкции двенадцатого бокса получил финансовую поддержку со стороны европейской программы «Поддержка развития сети малых портов». Доля самофинансирования города составила более 277 тыс. евро.

Строительные работы осуществила фирма VANT AS.

Стоит упомянуть, что бокс № 12 (впрочем, как и другие боксы Нарвского речного порта) является памятником архитектурного наследия, поэтому у Департамента охраны старины были особые требования к его восстановлению.

НАША СПРАВКА

Здания Нарвского речного порта – это бывшие склады Кренгольма, построенные в самом конце 19 века. В годы Второй мировой войны немцы использовали их в качестве лагеря для советских военнопленных. С 1945 по 1955 гг. они опять превратились в лагерные казармы – на этот раз для политзаключенных, тех, кто противостоял советской власти.

Светлана ЗАЙЦЕВА