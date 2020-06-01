Разные виды спорта предлагали примерить на себя ГАЛЕРЕЯ

Дата публикации: Сегодня, 14:27 Просмотрено: 97

В субботу, 29 августа на стадионе им. Шидловского было шумно – здесь проходила спортивная ярмарка.

На газоне стадиона встретились самые разные виды спорта – от хоккея до академической гребли, от мотоспорта до волейбола. Тренеры и воспитанники двух нарвских спортивных школ, «Энергия» и «Паэмурру», рассказывали всем желающим о своем виде, о своей секции. А желающих было немало – на ярмарку пришли родители с детьми, чтобы определиться, какой вид спорта ребенку понравится.

И дело не только в «понравится» - тренеры давали советы, оценивали претендента. На вопрос, может ли случиться, что руководитель понравившейся секции отправит ребенка в другую, более, по его мнению, подходящую для физических кондиций мальчишки или девчонки, почти все спортивные педагоги ответили: да, вполне возможно. Только тренер гребцов оговорился, что ему, чтобы понять, подходит кандидат или нет, нужно увидеть ребенка на воде. То есть ярмарка – не «вербовочное», а скорее, образовательное, информационное, показательное мероприятие.

Спортивная ярмарка - событие для Нарвы не новое. Раньше они проходили в спортивном комплексе на ул. Раквере, и вот – впервые на свежем воздухе, на новом стадионе. Не все виды спорта можно представить в закрытом помещении. Повезло и с погодой, закат лета подарил спортсменам ясный, солнечный день.

По словам завуча спортшколы «Энергия» Константина Вергуна, ярмарка дает возможность всем спортивным учреждениям города представить себя, рассказать о различных видах, показать, в чем их привлекательность.

- У родителей и детей есть возможность сразу, в одном месте, получить информацию, где и какими видами спорта можно заниматься в нашем городе, - сказал Вергун.

Расположившийся у своих стальных коней тренер по мотоспорту Алексей Виноградов сказал, что интересующихся и желающих попробовать очень много, «не отогнать». Ребята не только осматривали мотоциклы, но и пробовали себя на тренажерах. Останется ли кто-то из них в клубе – сказать трудно. Алексей напоминает, что мотоспорт – увлечение дорогое, и именно это многих останавливает.

Сергей Николаевич Глушко, тренер по академической гребле, воспитавший, в частности, наших чемпионов Гулово и Шилина, сказал, что ярмарка на открытом воздухе позволяет показать сами лодки. Никакие тренажеры в зале этого не заменят.

Директор спортшколы «Энергия» Иван маштаков назвал ярмарку очень полезным во всех смыслах мероприятием.

- Она настраивает на начало учебного года, мобилизует и спортсменов, и тренеров, - сказал он, - и, надеюсь, приведет к нам новых воспитанников.

А директор спортшколы «Паэмурру» Леонид Гулов считает очень важным, что за несколько часов можно увидеть все виды спорта, которые представлены в Нарве.

- Тут можно и попробовать себя, - уточняет он, - даже, например, побросать шайбу. А тренер всё объяснит и расскажет.

Нужно отметить, что мероприятие было привлекательно и для случайных прохожих, не озабоченных выбором вида спорта. Красочные стенды, показательные выступления спортсменов, песни и танцы, которые исполняли творческие коллективы, - всё это привлекало внимание, заставляло остановиться, посмотреть. И, кто знает, может быть кто-то из таких «случайных» мальчишек увлечется чем-то, и в будущем принесет Нарве не одну золотую медаль.

Спортивные школы и клубы приглашают всех желающих заниматься спортом, и надеются, что из «новобранцев» вырастут новые чемпионы Эстонии, Европы и мира.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА