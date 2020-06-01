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Город / Среда обитания / ПроисшествияПьяный мужчина на мопеде въехал в микроавтобус

Дата публикации: Сегодня, 08:41 Просмотрено: 279

В среду после полудня в ДТП в Нарве пострадали водитель мопеда и его пассажир.

Иллюстративное фото

ДТП произошло в 12:56 на перекрестке улиц Кересе и Креэнхольми. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения водитель (28) мопеда выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen LT 40D, которым управлял 49-летний мужчина.
Водителя мопеда и его пассажира (32) доставили в Ида-Вирускую центральную больницу.

Пьяный мужчина на мопеде въехал в микроавтобус
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