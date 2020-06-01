В Нарве хотят построить культурный квартал, а в Йыхви – библиотеку

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К 31 августа в комиссию по культуре Рийгикогу поступило 29 заявок со всех уголков Эстонии на финансирование строительства или ремонта зданий, считающихся культурным наследием страны. Депутаты парламента в начале осени выберут два объекта, которые получат деньги из Фонда культуры.

Из Ида-Вирумаа поступило две заявки - на строительство культурного квартала на Кренгольме в Нарве и новой библиотеки в Йыхви.

Парламентская комиссия собирала предложения о строительстве и ремонте зданий, которые важны для всей эстонской культуры.

В списке есть две заявки из Ида-Вирумаа. Это строительство культурного квартала на территории бывшей Кренгольмской мануфактуре и строительство новой центральной библиотеки в Йыхви. Стоимость культурного квартала в Нарве оценили примерно в 15 млн евро, библиотеки в Йыхви - в 4 млн евро.

Комиссия рассмотрит заявки и примет решение в начале осени. В этом году планируется поддержать строительство или ремонт двух объектов.

Ежегодно почти 61% денег, полученных от налога на азартные игры, направляется на строительство зданий культуры. В прошлом году на эти цели направили более восьми миллионов евро.

С полным списком культурных объектов можно познакомится на сайте Рийгикогу.

ERR