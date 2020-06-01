Конкурс "СПАСИБО, ЛЕТО!" набирает силу! ГАЛЕРЕЯ ОБНОВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННО!

Дата публикации: Сегодня, 15:40 Просмотрено: 109

На календаре – сентябрь, а значит, лето уже закончилось… Оно было непривычным, во многом сложным – коронавирус поломал планы. Но мы умеем находить прелесть всегда и во всем! Мы благодарны эстонскому лету, что оно старалось нас порадовать, стало баррикадой на пути COVID-19. Мы купались, огородничали, гуляли в лесу, путешествовали…

Об этом рассказывают фотографии наших читателей, присланные на конкурс «СПАСИБО, ЛЕТО!». Конкурс продолжается, свои снимки вы можете присылать по адресу reklaam@prospekt.ee с пометкой «Спасибо, лето!», или приносить в редакцию – ул. Пушкина, 20 – 11 (2 этаж). К снимку приложите поясняющую подпись – что снято, кем, где и почему. Участник, отправивший фото, тем самым подтверждает свое авторство.

Фотографии будут размещены на сайте prospekt.ee и в социальных сетях.

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЖДУТ ПРИЗЫ!

Награды - сладости от эстонской фирмы OÜ Kommipomm: увесистая упаковка.

Мы ждем ваших фотографий, запечатлевших особенное впечатление, полученное

вами этим летом.

Наши читатели шлют нам свои фотографии очень активно. За что мы всем очень признательны!

Сегодня отдаем должное самому первому нашему участнику — Ирина Илларионова прислала на конкурс забавную и веселую фотографию: «Ваня - охотник. Поймал ежа».

Конкурс стартовал 21 августа и закончится 21 сентября, за день объявления Нарвы Осенней столицей Эстонии. ДЕРЗАЙТЕ!