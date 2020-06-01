В Нарвской больнице снова действует запрет на посещение пациентов

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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе Ида-Вирумаа, Нарвская больница вводит ограничения для защиты пациентов и сотрудников больницы.

С 1 сентября во всех отделениях больницы действует общий запрет на посещение. Чтобы получить разрешение в порядке исключения, необходимо обратиться к лечащему врачу пациента.

Пациенты и их сопровождающие лица, входящие в здания больницы (Haigla 1, Haigla 5, Vestervalli 15) должны обработать руки антисептиком и носить маску на протяжении всего пребывания в помещениях учреждения, сообщает Нарвская больница в социальных сетях.

Посещать пациентов в Нарвской больнице было разрешено с 28 июля, а до этого, с начала действия чрезвычайного положения в середине марта, тоже действовал запрет.